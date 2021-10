Los AirPods 3 ya están aquí: todo lo que necesitas saber

Tras años de especulaciones, finalmente se han anunciado los AirPods 3 de Apple, con muchas actualizaciones que les ayudará a competir con los mejores auriculares true wireless.

Cogiendo el testigo de los AirPods del 2019, se anunciaron los nuevos AirPods 3 en el evento Unleashed de Apple, donde también nos presentaron nuevos colores para el Apple HomePod mini, el Apple M1 Pro y M1 Max, el MacBook Pro 14 y el MacBook Pro 16.

Las nuevas características incluyen soporte para Audio Espacial con seguimiento dinámico de la cabeza (como AirPods Pro y AirPods Max), ecualizador adaptativo y mayor duración de batería que sus predecesores. Los AirPods (3ª generación) también deberían sonar mejor que los AirPods del 2019, gracias a un controlador personalizado que está diseñado para suavizar la distorsión, aunque aún está por verse si podrán competir con los líderes de su clase como los Sony WF-1000XM4.

Por suerte no tendrás que esperar demasiado para descubrirlo por ti mismo. Ya están disponibles para reservar (con una fecha de lanzamiento oficial fijada para el 26 de octubre), la 3ª generación de AirPods tiene un precio de 199,00€. Mientras tanto, el precio de los AirPods 2019 por fin ha bajado permanentemente, por lo que aún podrás comprar los earbuds más antiguos, si quieres.

De momento, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre los nuevos AirPods 3.

Directo al grano

¿Qué son? Los últimos AirPods de Apple.

Los últimos AirPods de Apple. ¿Cuándo se lanzan? El 26 de octubre, pero los puedes reservar ahora.

El 26 de octubre, pero los puedes reservar ahora. ¿Cuánto costarán? 199€.

(Image credit: Apple)

AirPods 3: precio y fecha de lanzamiento

Los Apple AirPods 3 (2021) cuestan 199,00€ y están disponibles para reservar en la Apple Store. Saldrán a la venta oficialmente el 26 de octubre, tanto en tienda como online.

A primera vista, eso parece más caro que los AirPods de segunda generación, que estaban desde 179,00€ con un estuche de carga estándar, subiendo hasta los 229,00€ si optaste por un estuche de carga inalámbrica, cuando se lanzaron en el 2019.

(Image credit: Apple)

Sin embargo, Apple ahora ha anunciado que a los AirPods de segunda generación se les ha dado una caída de precio permanente, y ahora cuestan 149,00€. Si tenemos en cuenta que los AirPods (3ª generación) vienen de serie con cargador inalámbrico, queda claro que en realidad son más baratos que los AirPods del 2019. Es una pena que no haya una versión más económica de los AirPods 3 para quienes no quieren o no necesitan carga inalámbrica.

(Image credit: Apple)

AirPods 3: diseño

Parece que la compañía ha tenido en cuenta algunos aspectos de los AirPods Pro en el diseño de los nuevos AirPods.

Los tallos largos y vistosos que hicieron que los AirPods del 2019 fueran tan fácilmente reconocibles se han cambiado por tallos más cortos que cuentan con sensores de fuerza capacitivos táctiles, como los que se hay en los AirPods Pro, que te permiten controlar la reproducción de tu música con solo apretar el tallo. También puedes usar ese gesto para aceptar llamadas.

Los tallos más cortos son algo que esperábamos ver durante mucho tiempo y, como dice Apple, tienen una apariencia "más sutil". Las carcasas de los AirPods 3 también han cambiado, con un aspecto más aerodinámico que sus predecesores. Apple dice que el diseño actual se encuentra exactamente en el ángulo correcto para "transmitir el sonido directamente al oído".

A diferencia de los AirPods Pro, no vienen con almohadillas intercambiables, por lo que es posible que los auriculares con cancelación de ruido de Apple sigan ofreciendo un mejor aislamiento del sonido y, como resultado, un rendimiento de graves más potente, así como una menor pérdida de sonido.

Otra característica nueva de los AirPods de 3ª generación es la resistencia al sudor y al agua IPX4, por lo que deberías poder usarlos mientras haces ejercicio, sin preocuparse por un poco de sudor o unas gotas de lluvia.

(Image credit: Apple)

AirPods 3: rendimiento de audio

Al anunciar los AirPods 3, Apple dijo que "quiere llevar la experiencia completa del Audio Espacial a más clientes", y sus últimos auriculares son los más baratos hasta ahora con la tecnología de sonido inmersivo.

La tecnología de Audio Espacial de Apple usa 5.1, 7.1 y Dolby Atmos y aplica filtros de audio direccionales, colocando el sonido en una esfera 3D y haciéndolo parecer más envolvente, como si el audio viniera hacia ti desde todos los ángulos.

Hasta ahora, esta tecnología solo funcionaba con AirPods Pro y AirPods Max, ya que se basa en sus acelerómetros y giroscopios integrados para rastrear la posición de tu cabeza y garantizar que el sonido provenga de la dirección correcta.

La noticia unos AirPods más baratos con soporte de Audio Espacial será una buena noticia para los fans de Apple Music, que ya pueden acceder a la música mezclada especialmente para el formato en el servicio de streaming de música.

Lamentablemente, no parece haber ningún soporte para audio de alta resolución, por lo que esos fans no podrán aprovechar al máximo las pistas de audio sin pérdida de Apple Music.

AirPods 3 (Image credit: Apple)

Sin embargo, los AirPods 3 deberían sonar mejor que los AirPods del 2019. Vienen con un nuevo controlador de baja distorsión hecho a medida y un amplificador de alto rango dinámico, que juntos conseguirían "graves potentes con altas frecuencias nítidas y limpias", según la compañía. Con suerte, eso mejorará el rendimiento de agudos de los AirPods, que nos pareció un poco tosco, especialmente a volúmenes más altos, y cualquier aumento en las frecuencias bajas será más que bienvenido.

Gracias a la compatibilidad con Adaptive EQ (visto por primera vez en los AirPods Pro), los AirPods 3 deberían adaptarse a tus oídos. Esta tecnología sintoniza el sonido de los auriculares en tiempo real, en función de cómo encajan en tu oído. Según Apple, un micrófono orientado hacia adentro monitoriza el sonido, y luego el audio computacional que alimenta la función Adaptive EQ sintoniza las frecuencias bajas y medias "para tener en cuenta lo que se puede perder debido a variaciones en el ajuste".

(Image credit: Apple)

¿Y las llamadas? Una malla acústica cubre los micrófonos externos, la cual está diseñada para reducir el sonido del viento y hacer que tu voz suene clara. Los AirPods 3 también son compatibles con el códec AAC-ELD, que según Apple ofrecerá "calidad de voz Full HD" (ellos sabrán qué significa eso). En cualquier caso, los AirPods 3 deberían funcionar muy bien para realizar llamadas, ya sea por FaceTime o de otra manera.

Una omisión importante, pero no sorprendente, es la cancelación activa de ruido. Si bien no esperábamos que la tecnología llegara a los AirPods 'normales', hubo mucha especulación de que los AirPods 3 vendrían con la capacidad de bloquear el sonido ambiental.

Para unos auriculares de este precio, puede esperar ANC, pero la falta de silicona o almohadillas de espuma viscoelástica hará que los AirPods 3 probablemente no sean tan efectivos como los AirPods Pro, aunque es posible que Apple haya querido atender a aquellos que no les gusta apretarse los auriculares directamente en el canal auditivo.

(Image credit: Apple)

AirPods 3: batería

Los AirPods 3 vienen con una mejora notable en la duración de la batería. Si bien los AirPods del 2019 nos daban 24 horas de reproducción en total (que son aproximadamente 4 desde los auriculares y otras 20 desde el estuche de carga), los nuevos AirPods 3 ofrecen una duración máxima de la batería de 30 horas.

Apple dice que ahora son hasta seis horas de tiempo de escucha o hasta cuatro horas de conversación desde los propios auriculares, con cuatro adicionales desde el cargador Si tienes prisa, una carga rápida de cinco minutos te dará aproximadamente una hora de reproducción. Al igual que con los AirPods Pro, los AirPods 3 vienen con un estuche de carga inalámbrica de serie, que es compatible con el ecosistema MagSafe de Apple.

(Image credit: Apple)

AirPods 3: conectividad

Los AirPods 3 están optimizados (como era de esperar) para su uso con dispositivos Apple, con una configuración de un solo toque que empareja automáticamente los buds con tu iPhone, iPad, Mac o Macbook.

Compartir el audio significa que también puedes compartir el streming de audio entre dos pares de AirPods, AirPods Pro o AirPods Max, mientras usas tu iPhone, iPad, iPod touch o Apple TV, muy útil si quieres compartir tu música sin compartir tus auriculares que no has podido limpiar.

También hay un nuevo sensor de detección de piel que le dice a los AirPods 3 si realmente están en tu oído, en lugar de en una mesa o dentro de tu bolsillo, y si no están en tu oído, la reproducción de música se pausará, lo que segureo que te ahorra una valiosa vida útil de la batería.

Al igual que con los AirPods del 2019, podrás llamar al asistente de voz de Apple simplemente diciendo 'Hola Siri'.

Si tienes un dispositivo Apple que ejecuta iOS 15, tendrás acceso a algunas funciones adicionales con los AirPods de 3ª generación, incluido el Audio Espacial y el seguimiento dinámico de la cabeza en las llamadas grupales de FaceTime y la integración con la red Find My.

También tendrás acceso a la función Anunciar Notificaciones, que le permite a Siri leer actualizaciones urgentes de aplicaciones como Mensajes, Recordatorios y Calendario.