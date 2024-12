Pensaba que los AirPods Pro 2 de Apple eran perfectos: LG me ha demostrado que estaba equivocado

No he ocultado mi amor por los AirPods Pro 2 de Apple. De hecho, me gustan tanto que incluso le compré un par a mi pareja para que entendiera por qué los uso todos los días, aunque ojalá los hubiera comprado cuando estaban rebajados. Pero estoy divagando.

Como periodista tecnológico, tengo la oportunidad de escuchar una variedad de auriculares y cascos, y aunque definitivamente he encontrado algunos pares de alto rendimiento como los Sennheiser Momentum 4 Wireless y los Bose QuietComfort Ultra Earbuds , siempre he vuelto a mis AirPods de confianza por su calidad de sonido, cancelación de ruido y conectividad perfecta con mi iPhone. Realmente creo que están entre los mejores auriculares inalámbricos que se pueden comprar.

Al menos hasta que LG presentó su último juego de auriculares insignia, los ToneFree T90S.

Esperaba con impaciencia su llegada, ya que un compañero los describió tras sus pruebas como unos auriculares realmente capaces, repletos de funciones útiles e innovadoras y con un «audio supremamente equilibrado». También me intrigaba su compatibilidad con Dolby Atmos, ya que LG afirma que son los primeros auriculares inalámbricos compatibles con la tecnología de sonido 3D en todos los contenidos y dispositivos.

Los AirPods Pro 2 admiten audio espacial Dolby Atmos cuando están conectados a un dispositivo iOS y con música en streaming a través de Apple Music, mientras que los ya mencionados auriculares QuietComfort Ultra de Bose emplean un modo Immersive Audio patentado que también proporciona audio espacial independiente del dispositivo, pero técnicamente no Dolby Atmos completo. Personalmente, nunca he sido de los que se suben inmediatamente al carro del audio espacial, pero estaba dispuesto a darle a LG la oportunidad de ver si podía demostrarme que es lo siguiente mejor en audio personal.

El tamaño no siempre importa

Una de las principales razones por las que me gustan tanto los AirPods es lo bien que se adaptan a mis oídos (soy un poco exigente en cuanto a la comodidad de los auriculares, por eso también me encantan los Sonos Ace). El proceso no puede ser más sencillo: solo hay que sacarlos del estuche y ponérselos en los oídos, sin necesidad de juguetear. He visto otros pares de auriculares de botón que tardan un poco en adaptarse bien al oído o que resultan incómodos por mucho que lo intente.

Afortunadamente, no experimenté ningún problema de este tipo con los LG ToneFree T90S, lo que me sorprendió teniendo en cuenta lo pequeños que son. Tanto los auriculares en sí como el estuche son increíblemente compactos y, para ser sincero, no estaba seguro de inmediato de que ambos fueran a hacerse amigos. Pero no me costó nada sacarlos del estuche y colocármelos en los oídos y conseguir un ajuste perfecto a la primera fue igual de sencillo.

Música para mis oídos

La calidad de sonido de los auriculares LG T90S es lo que más me ha sorprendido en comparación con mis queridos AirPods Pro 2. Personalmente, nunca había considerado a LG como un actor especialmente importante en el mundo del audio personal: la empresa fabrica algunos de los mejores televisores, pero no suele aparecer en nuestra lista de los mejores auriculares o cascos. Los auriculares ToneFree T90S rompen esa tendencia. He elogiado con frecuencia los icónicos auriculares de Apple por su claridad y equilibrio, pero cuando me puse los LG T90S por primera vez y pulsé el botón de reproducción, me sorprendió lo mucho más atractivos que sonaban. Los niveles de graves eran excelentes y todo el escenario sonoro tenía una mayor sensación de profundidad.

Mis primeras sesiones de escucha se llevaron a cabo con Dolby Atmos desactivado para auriculares de terceros desde mi iPhone, pero los auriculares de LG consiguieron ofrecer una escena sonora 3D. El efecto era sutil, pero las voces y los instrumentos se percibían claramente alrededor de mis oídos, en lugar de directamente en el canal auditivo.

Cuando activé Dolby Atmos a través de Apple Music para auriculares de terceros en los ajustes de mi iPhone, fue una experiencia realmente agradable. That Feels Good!, la canción que abre el álbum homónimo de Jessie Ware, contiene varias voces que pronuncian el título de la canción; con Dolby Atmos activado, esas voces venían de todas partes. Algunas se oían desde fuera y hacia arriba, a mi izquierda, mientras que otras sonaban como si vinieran desde encima de mi hombro derecho. Sin embargo, al desactivarlo, las voces seguían llegando de la izquierda y la derecha, pero había poca separación, hasta el punto de que sonaba un poco desordenado.

Los AirPods aún conseguían ubicar las voces, pero no en la misma medida. Sonaban mucho más cerca de mí, en comparación con el escenario sonoro más amplio que ofrecían los auriculares LG.

Al escuchar Stan Qualen, de los australianos The Southern River Band, los LG volvieron a ser más impactantes. Los graves se escuchan con mucho más gusto que con los AirPods, y aunque el sonido de los auriculares insignia de Apple no me decepcionó en absoluto, sonó un poco plano en comparación.

Apple sigue mandando en algunas zonas

Ahora bien, un aspecto en el que Apple sigue ganando a LG es en la cancelación de ruido. Utilicé ambos pares en mi trayecto al trabajo en un tren con mucho tráfico y los AirPods Pro 2 fueron capaces de cancelar más sonido externo, incluso cuando no se estaba reproduciendo música. El par de LG hace un trabajo muy bueno cuando la música está sonando, pero tan pronto como había una pausa en una pista o estaba esperando a que se cargara la siguiente, podía oír lo que estaba pasando a mi alrededor con bastante claridad.

Ambos tienen la posibilidad de dejar pasar el sonido ambiente o desactivar por completo la cancelación de ruido, aunque personalmente nunca utilizo ninguno de estos ajustes.

La aplicación móvil ToneFree de LG ofrece varias posibilidades de personalización del sonido, incluidos perfiles de sonido preestablecidos por la marca de audio británica Meridian. Immersive y 3D Sound Stage se convirtieron rápidamente en mis favoritos, siendo este último el que tendería a usar más por ser el más espacioso de los dos para mis oídos. Los AirPods Pro 2 no tienen ninguna aplicación complementaria para ajustar el perfil de sonido y, en su lugar, tienes que confiar en las opciones estándar de ecualización integradas en la configuración de un dispositivo iOS.

Otra característica que me encanta de los auriculares de LG -aunque todavía no he tenido la necesidad real de probarla- es la capacidad de transmitir audio a los auriculares desde el estuche de carga cuando está conectado a una fuente de audio. El caso de uso más obvio sería en un vuelo, ya que se puede conectar el estuche al sistema de entretenimiento a bordo y transmitir el audio a los auriculares. Los auriculares de LG no son los primeros en ofrecer esta función -también está disponible en los Bowers & Wilkins Pi8 y los JBL Tour Pro 3-, pero de todos modos es una gran ventaja.

Y, siguiendo con el estuche, hay luces UV que LG afirma que higienizan los auriculares cuando se colocan dentro. Que yo sepa, ninguna otra marca ofrece esta función y realmente no puedo decir si es eficaz, ya que necesitaría un laboratorio que me ayudara a demostrar que funciona. Incluso puede parecer un poco artificioso, pero es bueno tener otro elemento en la lista de características.

Por último, si eres de los que cogen o hacen llamadas constantemente con los auriculares puestos, el ToneFree T90S incorpora el llamado Modo Susurro. Con este modo activado, puedes quitarte el auricular derecho y acercarlo a la boca para utilizarlo como micrófono. Como su nombre indica, solo tienes que hablar en voz baja; la aplicación incluso dice que si hablas alto, «puedes experimentar una calidad de audio deficiente». Esto puede resultar especialmente útil en los desplazamientos, ya que no es divertido tener que hablar en voz alta en un vagón de tren o de autobús y que todo el mundo a tu alrededor oiga claramente tu conversación (unilateral).

LG da en el clavo

Hasta que recibí los auriculares LG ToneFree T90S, recomendaba automáticamente a cualquiera que tuviera un iPhone que se hiciera con los AirPods Pro 2. Es un poco más complicado con los dispositivos Android, ya que hay muchos pares para todos los bolsillos que cumplen su función.

Sin embargo, desde que uso el último set de LG, estoy firmemente convencido de que Apple ha caído un poco más lejos de su pedestal y animo a todo el mundo a probar los T90S. Les garantizo que no se arrepentirán.