Samsung Galaxy Buds 2 review

Review in een notendop

Samsung heeft inmiddels een redelijke reputatie voor wat betreft het snel achter elkaar lanceren van volledig draadloze oortjes. De Galaxy Buds 2 zijn het tweede setje oortjes wat de fabrikant in 2021 heeft uitgebracht.

Als je afgaat op de naam van de oortjes, dan kan je deze bestempelen als de opvolgers van de originele Samsung Galaxy Buds uit 2019. De Buds 2 komen met tal van verbeteringen op de proppen, van audiokwaliteit tot actieve noise-cancelling.

Deze en diverse andere verbeteringen maken de Buds 2 een makkelijke aanrader voor iedereen met de originele Buds die op zoek is naar nieuwe volledig draadloze oortjes. De Buds 2 zijn dan ook een waardige concurrent voor de Apple AirPods. Je krijgt meer features op Android (en zeker Samsung-gebruikers), maar de Buds 2 werken ook 'gewoon' met iOS.

Hoewel we zeker fan zijn van het two-driver ontwerp en de gebalanceerde soundstage, zien we zeker wat aandachtspuntjes hier en daar. Zo is de noise-cancelling technologie niet heel sterk, en door het beperkte frequentiebereik hoor je niet al te veel van heftige baslijnen. Een always-on assistent is eveneens afwezig bij de release.

Geen van de hierboven benoemde punten zijn cruciaal, maar weet dat er bijvoorbeeld op het vlak van ANC (actieve noise-cancelling) betere opties zijn, zoals de Sony WF-1000XM4 en Bose QuietComfort Earbuds.

Of dit de oordopjes voor jou zijn, hangt af van de smartphone die je gebruikt, de mate van ruisonderdrukking die je nodig hebt en je favoriete muziekstijl. Dat gezegd hebbende: we denken dat iedereen de functies, prestaties en prijs zal waarderen, ook al zijn er op dit moment algemeen gezien betere oordopjes op de markt.

Samsung Galaxy Buds 2 prijs en releasedatum

Nu beschikbaar

Adviesprijs van 149 euro

Sinds 27 augustus zijn de draadloze oortjes beschikbaar in de Benelux, te beginnen bij een prijskaartje van 149 euro. De prijs voor de originele Buds was destijds ook 149 euro. In twee jaar tijd krijg je op papier in ieder geval meer features voor je geld.

In die twee jaar tijd zijn er echter genoeg andere oortjes op de markt gekomen van Samsung. Denk hierbij aan de Samsung Galaxy Buds Plus, Galaxy Buds Live, en de Galaxy Buds Pro. Een nogal verwarrende toestand, zou je kunnen zeggen.

Design

Vier kleuropties

Intuïtieve touch-bediening

IPX2-certificering

Je kunt de Buds 2 makkelijk onderscheiden van de overige Buds door het design. Als de Buds Live lijken op bonen, dan zien de Galaxy Buds 2 eruit als kiezelstenen: ze zijn smal, nogal rond, en zeer glad. Ze zitten verpakt in een plastic oplaadcase die makkelijk in een broekzak past.

De Samsung Galaxy Buds 2 zijn verkrijgbaar in vier kleuropties: Graphite, White, Olive en Lavender. De binnenkant van de oplaadcase komt in dezelfde kleur als de oortjes. De buitenkant is echter altijd wit.

Volgens Samsung zijn de Buds 2 15 procent smaller en 20 procent lichter dan de Samsung Galaxy Buds Plus. Dat moet deze oortjes prettiger in gebruik maken voor als je langere periodes luistert. De andere zijde van de medaille is dat de oortjes wat lastiger in en uit de case te krijgen zijn, alsook je oren. Gelukkig zijn de Buds 2 zo gebouwd dat ze zich vastklampen aan de oplaadpinnetjes in de case.

Een zwak punt van de Buds 2 is dat er slechts een IPX2-certificering aanwezig is. Ze zijn in feite alleen beschermd tegen workouts waar niet al te veel zweet bij komt kijken. Neem je de oortjes naar buiten in de regen, sneeuw of naar het strand? Weet dan dat zo een uitje fataal kan worden.

Je bedient de Galaxy Buds via de ingebouwde aanraakbediening of via je smartphone. De controls zijn vrij intuïtief (afspelen/pauze met een tik, voorwaarts met twee tikken en drie keer tikken om terug te gaan). Een firmware-update heeft er nu ook voor gezorgd dat je met een dubbele tik op de rand van de oortjes nu het volume kunt aanpassen.

In de doos vind je twee extra silicone dopjes en een USB-C oplaadkabel. De silicone dopjes zijn niet meteen comfortabeler dan enkele schuimdopjes die je wellicht hebt gebruikt in het verleden, maar de fitting is doorgaans prima. In de Wearable-app voor Android kun je testen of je de juiste grootte hebt. Ook moet het vervangen van deze dopjes vrij goedkoop zijn.

Nieuw bij de Buds 2 ten opzichte van de originele oortjes is het dual-driver design. Net als bij de Galaxy Buds Pro is er een enkele mid-range driver en een aparte tweeter voor de hoge tonen. Zowel aan de binnen- alsook buitenkant vind je microfoontjes (drie per oortje). Daarmee bewerkstelligen de Buds 2 actieve noise-cancelling en moet de belkwaliteit verbeteren.

Functies

Actieve noise-cancelling

Geen always-on spraakassistent

Ondersteuning voor SBC, AAC, en Samsung Scalable Codec

Uiteraard moeten we het hebben over de actieve noise-cancelling als we praten over de Galaxy Buds 2. Deze belangrijke functie was namelijk niet aanwezig bij de originele Buds.

Je activeert de ruisonderdrukking door het aanraakgebied een van de twee oortjes ingedrukt te houden. Deze functie is aanpasbaar via de Wearable-app naar een andere actie overigens. Je kunt ook ANC gebruiken terwijl je slechts één oortje gebruikt.

We vinden het jammer dat Samsung geen always-on assistent heeft verwerkt in de Buds 2. Je moet dus op een toets drukken voordat je de assistent 'aan de lijn' krijgt. Bij diverse oortjes kun je via spraak de assistent namelijk oproepen.

Naast de noise-cancelling modus is er ook een ambient modus, waardoor de audio van buitenaf extra duidelijk binnenkomt via de Buds. Dat klinkt wellicht als precies het tegenovergesteld van wat je wil, maar met deze functie kun je bijvoorbeeld wel gesprekken voeren zonder de oortjes uit te hoeven doen. Deze modus werkt ook tijdens telefoongesprekken, zodat je bijvoorbeeld op stations goed hoort wat er omgeroepen wordt.

Naast de controls kun je in de Wearable-app ook de equalizer aanpassen en zien hoeveel accusap er nog in de case en de oortjes zit. De fitting test en 'Zoek Mijn Oortjes' modus vind je hier eveneens terug. Voor laatstgenoemde moet je wel ingelogd zijn met een Samsung-account.

Het grote pijnpunt van dit deel is dat veel van deze functies alleen beschikbaar zijn op de Android-versie van de app. De iOS-versie is nog niet geüpdatet, en dat betekent dat de aanpassingsopties (nog) niet beschikbaar zijn.

Voor wat betreft codec-ondersteuning krijg je de standaard SBC- en AAC-codecs, maar Samsungs eigen Scalable Codec werkt ook. Althans, wanneer je met een Samsung-apparaat verbonden bent natuurlijk. Deze codec is qua audiokwaliteit beduidend beter dan de standaard SBC-codec. Mensen met een Galaxy-smartphone halen kortom het meeste uit deze oortjes.

Audioprestaties en noise-cancelling

Verbeterde audio

ANC had beter gekund

Goede belkwaliteit

Je moet het Samsung en AKG nageven: elke generatie van de Galaxy Buds komt dichter bij de sweet spot voor wat betreft audiokwaliteit. De Galaxy Buds 2 vormen hierop geen uitzondering.

We zijn vooral fan van de geluidscurve die de bas, midden en hoge tonen amplificeert. We missen alleen de sub-bas (onder 80Hz) en de hoogste tonen (11.000Hz en meer), en dat kan de audiokwaliteit doen dalen op hogere volumes.

Voor het merendeel van de tijd word je getrakteerd op verrassend heldere audio, met een behoorlijke bas wanneer je luistert naar EDM en rap. Bij rock en R&B geniet je van heldere middentonen. Met een goede stereoscheiding kun je heerlijke zwiepende effecten horen in nummers als Baba O'Riley van The Who. Hoewel de soundstage niet heel breed is, is het veel breder dan we hoorden bij de eerste generatie Galaxy Buds.

Ondanks de kleine puntjes van kritiek, zijn dit geweldig klinkende oordopjes.

De Samsung Galaxy Buds 2 kunnen op een gebied duidelijk nog wat stappen zetten, en dat is op het gebied van actieve noise-cancelling. We zijn natuurlijk erg blij dat de basislijn van de Buds-serie voorzien is van ruisonderdrukking, maar er zijn de nodige alternatieven op de markt met iets betere prestaties op dit vlak.

Met muziek en ANC aan hoor je het waarschijnlijk niet wanneer iemand tegen je praat in dezelfde kamer. Luid geluid van buitenshuis hoor je wel nog waarschijnlijk. Over het algemeen zijn de oortjes prima voor routinematig werk op kantoor, maar op lange vluchten of in drukke ruimtes zijn er betere opties.

Hoewel de ruisonderdrukking niet je van het is, heeft Samsung de belkwaliteit voorzien van een upgrade. De Galaxy Buds 2 gebruikt machine learning om achtergrondgeluid te elimineren tijdens telefoongesprekken. Mensen zeiden tegen ons dat we merkbaar helderder klinken in gesprekken dan bij reguliere smartphones.

Af en toe hadden we last van wat gekraak, maar toch presteren ze uiteindelijk aanzienlijk beter dan diverse andere oortjes die we in het verleden hebben getest. Je kunt ze dan ook gerust gebruiken als kantoorkompanen.

Batterij

Totale batterijduur van 29 uur

Automatisch pauzeren

Ondersteuning voor draadloos laden

Als je ze non-stop zou gebruiken, dan houd je het in combinatie met actieve noise-cancelling vijf uur met de Samsung Galaxy Buds 2 vol. Logischerwijs is dat ietsjes langer als je de ANC uitzet. In de oplaadcase zit nog een voor 20 uur aan luisterplezier met noise-cancelling aan, en 29 uur als je het niet gebruikt.

Uiteraard beïnvloedt het soort gebruik hoelang de oortjes meegaan op een cyclus. De hierboven genoemde cijfers zijn voor luistertijd. Bij telefoongesprekken krijg je 3,5 uur met actieve noise-cancelling aan, en 13 uur met de case of 3,5 uur en 14 uur met ANC uit.

Er zit een sensor in de oortjes die het doorheeft wanneer de Buds uit het oorkanaal zijn. De muziek stopt dan namelijk automatisch, wat de batterijduur ten goede komt.

Helaas is snelladen nog niet tot de orde. Via de USB-C poort zit de case 12 procent vol na 10 minuten aan de oplader, wat goed moet zijn voor meer dan een uur luistertijd. Dat is wellicht niet zo goed als sommige alternatieven, maar we hebben ook slechtere opties meegemaakt. Draadloos opladen behoort ook tot de mogelijkheden.

Moet ik de Samsung Galaxy Buds 2 kopen?

Koop ze als...

Je een Galaxy-smartphone hebt

De Galaxy Buds 2 werken erg soepeltjes samen met Samsung Galaxy-smartphones en andere Android-toestellen. Je kunt ze snel koppelen en met de Wearable-app kun je verdere aanpassingen maken aan de equalizer en aanraakbediening. Ook genieten Galaxy-toestellen van de high-end Scalable Audio Codec.

Je de eerste generatie Buds nog gebruikt

Het aantal verbeteringen op het vlak van audiokwaliteit en aantal features zorgen ervoor dat de Buds 2 zeker de moeite waard zijn als je de originele Buds nog hebt.

Je iets in je oren wil hebben op kantoor

Een set oortjes voor op kantoor nodig? Daarvoor zijn de Samsung Galaxy Buds 2 prima geschikt. De noise-cancelling is goed genoeg om kantoorpraat weg te moffelen, en de batterijduur met case moet het twee tot drie dagen volhouden op kantoor.

Koop ze niet als...

Je regelmatig reist of in de trein zit

Heb je behoefte aan de beste noise-cancelling op de markt, aangezien je je vaak in drukke omgevingen bevindt? Dan zijn er betere alternatieven te vinden. De noise-cancelling is namelijk niet heel krachtig.

Je een hands-free assistent zoekt

Wil je een assistent die altijd luistert en niet Bixby is, dan moet je verder kijken. De Samsung Galaxy Buds 2 ondersteunen dit namelijk niet.