Samsung Galaxy Buds Pro review

De Samsung Galaxy Buds Pro zijn een flinke verbetering ten opzichte van de Galaxy Buds Live. De nieuwe oortjes bieden betere audio- en microfoonkwaliteit, gecombineerd met ruimtelijke audio en multipoint pairing. De mate van actieve noise-cancelling is niet zo sterk als een over-ear koptelefoon en de audiokwaliteit moet zijn meerdere erkennen in de beste oortjes van dit moment, maar voor de prijs zijn de Galaxy Buds Pro zeker competitief.

Review in een notendop

Als we spreken over de Samsung Galaxy Buds Pro, dan kun je ze voor wat extra duiding het beste vergelijken met wat de Apple AirPods Pro zijn voor de AirPods-serie. Toch zou enkel deze vergelijking deze volledig draadloze oortjes tekortdoen.

Ja, beide setjes bieden actieve noise-cancelling. Ook is ruimtelijke audio aanwezig bij beide voor een meeslepende audio-ervaring bij series en films, alsook een batterijduur van 5 uur voordat ze in de oplaadcase gestopt moeten worden.

De Samsung Galaxy Buds Pro zijn de ultieme oortjes voor de echte Samsung-fans op aarde, waarvan hun technologische producten vrijwel allemaal afkomstig zijn van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Om het Samsung-publiek warm te maken voor de Buds Pro, heeft Samsung de oortjes onder meer uitgerust met multipoint-ondersteuning, hands-free Bixby-ondersteuning (geen Google Assistant) en ontgrendel je extra functies enkel en alleen via de Samsung Galaxy Wearable-app voor Android.

Daarnaast gebruiken de Buds Pro Samsungs eigen Scalable Audio-codec wat audiostreaming ondersteunt via bluetooth tot wel 24-bit / 96kHz. Verder is er ondersteuning voor SmartThings Finder en kun je de Buds gebruiken als een microfoon wanneer je video's maakt met je Samsung-smartphone (multi-mic).

De uitgebreide functieset voor Samsung-gebruikers betekent aan de andere kant dat de oortjes een stuk minder interessant zijn voor iedereen die niet alles van Samsung in huis heeft. Ook ontbreekt de geüpdatete Galaxy Buds-app op het moment van schrijven in de App Store en op Google Play.

Ben je als fervente Samsung-gebruiker op zoek naar een set oortjes met de nodige functies, een prima audiokwaliteit én vind je de oorvullende fitting prettig zitten? Dan zijn de nieuwe Buds Pro zeker een goede match.

Prijs en beschikbaarheid

Releasedatum: 14 januari

Adviesprijs van 229 euro

Prijziger dan de Buds Live

De Samsung Galaxy Buds Pro zijn samen met de Samsung Galaxy S21-smartphones uit de doeken gedaan tijdens het Galaxy Unpacked-evenement op 14 januari. De oortjes gaan vanaf 29 januari officieel in de verkoop voor een adviesprijs van 229 euro.

Met deze adviesprijs zijn ze 40 euro duurder dan de Samsung Galaxy Buds Live en 60 euro duurder dan de Samsung Galaxy Buds Plus bij de release. Verder valt op dat Samsung de Buds Pro slechts enkele maanden na de release van de Buds Live al heeft gepresenteerd, waardoor de Buds Live en Buds Pro min of meer met elkaar concurreren.

Design

Beschikbaar in drie kleuren

Lang, bolvormig en steken wat uit het oor

Volgepakt met sensoren en microfoons

De Samsung Galaxy Buds Pro zijn te koop in de kleuren Phantom Black, Phantom Violet, en Phantom Silver, wat in normaal Nederlands zwart, paars en zilver betekent. De bijbehorende oplaadcase is voorzien van dezelfde kleur als de oortjes die je koopt.

Over de case gesproken: de meegeleverde case lijkt bijzonder veel op die van de Galaxy Buds Live: hij is een stuk kleiner dan die van de Buds Plus, maar wel ietsjes dikker. De case is dan ook vrij snel zichtbaar in de zakken van je skinny jeans, maar de nog altijd compacte vorm maakt hem wel ideaal om overal makkelijk mee naar toe te nemen.

De case zelf voelt premium en degelijk aan, en in tegenstelling tot de Buds Plus-case is er geen sprake van speling bij het uitklapbare einde. Aan de voorzijde van de oplaadcase vinden we een LED-lampje terug, wat in kleuren aangeeft (groen, geel, rood) hoeveel accusap er nog in de case zelf zit. Aan de achterzijde zit een USB-C-poort waarmee je het doosje kunt opladen. Dit kan overigens ook draadloos.

Klappen we de case open, dan zien we een extra LED-lampje. Ook hier worden dezelfde kleuren gebruikt, maar deze geven dan aan in hoeverre de oortjes zijn opgeladen.

De oortjes zelf zijn vrij bolvormig ten opzichte van de Samsung Galaxy Buds Plus, en al helemaal vergeleken met de boonachtige Buds Live (maar dat is dan ook een klasse apart). Het deel wat ver in je gehoorkanaal zit heeft Samsung merkbaar groter gemaakt. Met een lengte van 20,8 millimeter zijn ze niet echt klein te noemen. Die ruimte is nodig vanwege de flinke lading aan sensoren en microfoons die Samsung erin verwerkt heeft.

De kussentjes zijn qua vorm eveneens aangepast: de dopjes zijn wat langer en minder rondvormig. We kunnen de oortjes het beste omschrijven als een soort trechter.

(Image credit: Future)

De buitenkant van de Buds kennen een glimmende, reflecterende plastic coating waarop je moet drukken voor aanraakbediening. Verder zijn er twee microfoons inbegrepen en een 'windscherm' dat geluiden van buitenaf reduceert als je bijvoorbeeld buiten wandelt. De 11 mm woofer en 6,5 mm tweeter zitten dus ook verpakt per dopje.

De futuristisch ogende oortjes voelen in onze oren wat omvangrijk aan en bij een enkeling zelfs ongemakkelijk. Het dragen van de oortjes in bed is niet de meest comfortabele ervaring die je kunt krijgen, maar dit lijkt echt per persoon te verschillen. Belangrijk om te weten is dat er geen manier is om de oortjes echt 'vast te zetten' in je gehoorkanaal, waardoor ze af en toe kunnen verschuiven, met als gevolg dat de oortjes minder goed klinken.

We raden je zeker aan om te experimenteren met de extra meegegeven kussentjes (drie soorten in totaal), om daaruit de best passende te kiezen. Verder vind je in het doosje een USB-C-kabel zonder adapter. Die zal je, net als bij de Galaxy S21-telefoons, zelf moeten aanschaffen.

De bediening van de oortjes is vrij makkelijk onder de knie te krijgen. Standaard zorgt een enkele tik voor het afspelen of pauzeren van een nummer, een dubbele tik voor het volgende nummer / het beantwoorden van een inkomende oproep, en drie tikken zorgen ervoor dat het vorige nummer wordt afgespeeld. Houd je de Buds Pro ingedrukt, dan activeer je standaard de ambient modus / noise-cancelling modus.

Het laatste commando is overigens aan te passen, maar daarvoor moet je wel in het bezit zijn van de Samsung Wearable-applicatie.

Bij lange luistersessies viel ons op dat we geen last kregen van pijnlijke oren. Dankzij de externe opening wordt er geen druk opgebouwd in onze oren, en dat merk je. Door de manier waarop de oortjes in ons kanaal zitten, kan het voorkomen dat ze bij menigeen niet goed blijven zitten. Door de grote omvang zullen liefhebbers van minimalisme ook geen fan zijn van de Buds Pro, maar we vinden ze zeker een stuk mooier dan de Buds Live.

(Image credit: Digital Slang)

Functies

Actieve noise-cancelling redelijk, maar niet indrukwekkend

IPX7-certificering is topklasse

SmartThings Find is een niche, maar wel een heel goede

De Samsung Galaxy Buds Pro zijn uitgerust met de nodige nieuwe features. Een van de belangrijke vernieuwingen is niet direct zichtbaar aan de buitenkant of via de software. We hebben het over de waterbestendigheid van de oortjes. De Buds Pro zijn uitgerust met een IPX7-certificering, de hoogste rating tot dusver bij oortjes van Samsung.

Officieel gezien moeten de oortjes bestand zijn tegen een plons in het (vers, dus niet van de zee) water voor 30 minuten en een diepte van maximaal 1 meter. Bij een flinke regenbui of intense workout hoef je je dus geen zorgen te maken over de duurzaamheid van deze oortjes.

Over naar een andere belangrijke eigenschap: actieve noise-cancelling. Voor Samsung-begrippen is de noise-cancelling goed te noemen. De drie ingebouwde microfoontjes weten geluid zeker beter te weren dan de Buds Live, maar de concurrentie is moordend; de Sony WF-1000XM3 beschikt nog altijd over een superieure noise-cancelling, en ook de meeste over-ear koptelefoons bieden nog altijd een veel sterkere noise-cancelling aan.

Binnenskamers weten de Samsung Galaxy Buds Pro het geluid van luide luchtzuiveraars en luchtbevochtigers drastisch te verminderen, maar ze maken geen schijn van kans wanneer iemand anders in huis muziek aan het afspelen is. Ze zijn goed genoeg om gesprekken in de buurt in een andere kamer niet te laten doorklinken, maar alles wat luider is dan iemand die spreekt, zal hoorbaar zijn met de Buds Pro in je oren.

De keerzijde van actieve ruisonderdrukking is geluidsversterking - ook bekend als audio passthrough ofwel ambient geluidsmodus - die kan worden geopend door het touch-gevoelige paneel ingedrukt te houden. De Galaxy Buds Pro kunnen geluid van buitenaf naar je oren leiden, waardoor het geluid tot 20 dB wordt versterkt, wat ze handig maakt om te dragen in vliegtuigterminals terwijl je wacht tot je vlucht wordt omgeroepen of aan de toonbank van een winkel.

De Samsung Galaxy Buds Pro zijn uitgerust met enkele specifieke Samsung-functies die de moeite waard zijn te vermelden. Zo is er een hands-free Bixby-modus, die exact zo werkt als je verwacht, en is er een 'Zoek Mijn Oortjes'-modus om de Buds Pro makkelijk te vinden als je ze kwijt bent (via een piepgeluid).

Zoek Mijn Oortjes werkt via SmartThings Find. Deze handige applicatie kan jou een kaart tonen met de locaties waar al jouw gekoppelde apparaten zich bevinden, zelfs wanneer ze niet verbonden zijn via bluetooth. Uitermate handig voor de sloddervossen onder ons.

Dankzij de functie 'Automatisch wisselen tussen apparaten' in de SmartThings Find-applicatie kun je tevens gemakkelijk wisselen tussen welke van je Galaxy-producten jij je Galaxy Buds Pro op aangesloten wil hebben. Voorbeeld: je bent aan het werk op je Galaxy Tab S7 Plus en krijgt op je Samsung Galaxy S20 een telefoontje binnen. Via deze nieuwe modus kunnen de Buds Pro automatisch gebruikt worden voor het telefoongesprek. Na het gesprek schakelen ze uit zichzelf dan weer terug naar je tablet. Een niche functie, maar niet minder handig daardoor.

(Image credit: Future)

Audioprestaties

Geluid getuned door AKG

Gebalanceerd, aangenaam geluid

Mist rijke details

De Samsung Galaxy Buds zijn niet exclusief ontworpen door Samsung. Audiofabrikant AKG, een dochteronderneming van Harman (wat weer een dochteronderneming van Samsung is) heeft ook geholpen met het tunen van de oortjes.

De Galaxy Buds Pro bieden een gebalanceerde geluidskwaliteit aan die niet te sissend klinkt in de trebles of te vol zit in de bas, en dat is iets wat we kunnen waarderen. We missen echter wat zuiverheid in de midden en hoge tonen. Het algehele geluidsbeeld (soundstage) is wat smal en we missen de rijke, volle en bombastische klanken die sommige concurrenten wel kunnen produceren.

In normale taal: bij de Buds Pro ben je zeker in staat om de zachte baslijn te horen in een nummer als Hotel California van The Eagles, alsook de hogere noten. De geluiden hebben echter enkel een links-rechts geluidsverdeling. Aan het eind van de dag werkt de audio precies zoals je mag verwachten, maar verwacht geen echte wow-factor.

Speel je graag met de equalizer van je audio? Dan biedt de Samsung Wearable-applicatie uitkomst. In deze app kun je de audio nog wat naar eigen hand zetten. Je hebt de keuze uit: Normaal, Basboost, Zacht, Dynamisch, Duidelijk en Hoge-tonenboost. Zelf waren we erg te spreken over de 'Dynamisch' modus.

Helemaal nieuw is de 360 Audio. Deze modus werkt enkel met Samsung-telefoons die gebruikmaken van One UI 3.1 (Android 11). Op het moment van schrijven is dat enkel de Galaxy S21-serie, maar gelukkig hebben we de modus kunnen testen met een van deze telefoons. Het geluid krijgt een flinke boost qua soundstage als je deze modus hebt ingeschakeld. De functie werkt bij films en series. Op YouTube kun je al de nodige filmpjes opzoeken om het effect te merken. Het is zeker een leuke toevoeging, vooral als je veel series en films (die de technologie ondersteunen) bekijkt, maar voor de muziekliefhebbers onder ons zal het weinig verschil met zich meebrengen.

Zoals je al hebt kunnen lezen, richt Samsung zich met de Buds Pro echt op Samsung-fans. Dat merk je ook in de codecs die de Buds Pro ondersteunen. Heb je geen Samsung-toestel in huis? Dan kun je gebruikmaken van de standaard codecs SBC of AAC, twee codecs die niet bepaald bekend staan om hun uitzonderlijke audiotransmissie. Bij Samsung-toestellen kun je gebruikmaken van Samsungs Scalable Codec. Het verschil is merkbaar en zeker van meerwaarde voor de audiofielen onder ons. We vragen ons echter af waarom Samsung maar geen universe high-end codec wil ondersteunen, zoals aptX HD van Qualcomm.

Toen we met vrienden en familie spraken, zeiden ze dat we prima klonken als we de Samsung Galaxy Buds Pro gebruikten. Wel kregen we vaak te horen dat het gebruik van de ingebouwde microfoon van onze smartphone vaak net iets heldere klanken gaf. Dat is geen kritiek op de Samsung Galaxy Buds Pro, aangezien de meeste oordopjes niet zo goed klinken als de microfoon van een smartphone, maar het is wel iets om in je achterhoofd te houden.

(Image credit: Future)

Batterijduur

5 uur per cyclus / 13 uur extra met case (ANC aan)

7 uur per cyclus / 20 uur extra met case (ANC uit)

Redelijk gemiddeld voor volledig draadloze oortjes

De Samsung Galaxy Buds Pro batterijduur is vrij aardig voor oortjes met actieve noise-cancelling, maar wel een flink stuk minder dan de Samsung Galaxy Buds Plus. De oortjes uit begin 2020 behalen namelijk op één cyclus 11 uur. Bij de Buds Pro krijg je echter actieve noise-cancelling (en Bixby voor de liefhebbers) erbij, wat zeker de nodige gevolgen heeft voor de batterijprestaties.

Samsung belooft 5 uur luisterplezier op één cyclus. De oplaadcase kan hier vervolgens nog 13 uur aan toevoegen als je actieve noise-cancelling hebt ingeschakeld. Heb je de actieve noise-cancelling uitgeschakeld? Dan mag je rekenen op 7 uur luisterplezier op één cyclus en nog eens 20 uur extra via de oplaadcase.

Kom je erachter dat je oortjes en oplaadcase helemaal leeg zijn? Vrees dan niet, want binnen 5 minuten moet er weer genoeg accusap aanwezig zijn voor één uur luisterplezier. Opladen vindt plaats via de USB-C-poort van de oplaadcase, maar het is ook mogelijk om de case draadloos op te laden, al zal dat laatste iets trager verlopen.

Moet je de Samsung Galaxy Buds Pro kopen?

(Image credit: Samsung)

Koop ze als...

Je flink in het ecosysteem van Samsung verwikkeld zit

De Galaxy Buds Pro bieden een stuk meer voor iedereen die al flink in het ecosysteem van Samsung zit. Denk aan een exclusieve audio codec, meer aanpassingsmogelijkheden, SmartThings, automatisch wisselen tussen Galaxy-apparaten en meer.

Je een geschiedenis hebt met het verdrinken van oortjes

Is het wel eens voorgekomen dat je oortjes defect zijn geraakt na een per ongeluk bezoekje aan een plas water? Dan zijn de Buds Pro zeker een slim alternatief. Dankzij de IPX7-certificering zijn de oortjes van Samsung bestand tegen een flinke plons en meer.

Je altijd en overal je oortjes kwijt bent

Ben jij iemand die vrijwel altijd vergeet waar de oortjes liggen? Dankzij de SmartThings Find-functie is het zelfs zonder bluetooth ingeschakeld mogelijk om te spotten waar de Buds Pro liggen.

Koop ze niet als...

Je behoefte hebt aan rust en kalmte

Actieve noise-cancelling is aanwezig, maar van een complete stilte is niet echt sprake. Zie het eerder als 'geavanceerde geluidsreductie'. Er zijn concurrenten (meestal over-ear koptelefoons) met betere ruisonderdrukking.

Je zoekt naar next-level audiokwaliteit

AKG heeft de Buds Pro fijn gebalanceerd weten te tunen, en ze lenen zich uitstekend voor diverse muziekgenres. Echt superieur klinken de oortjes echter niet. De soundstage vinden we wat gelimiteerd aanvoelen, alsook de details die je hoort.