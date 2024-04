El Samsung Galaxy S24 FE podría lanzarse pronto, con amplia disponibilidad

Si estás deseando hacerte con el rumoreado Samsung Galaxy S24 FE, puede que estés de suerte, ya que hay indicios que apuntan a que esta alternativa de gama media al Samsung Galaxy S24 estándar se lanzará pronto, y en muchos países.

La última prueba de ello procede de Android Headlines, que ha encontrado el teléfono mencionado por su nombre en Internet. Por desgracia, el sitio no dice dónde, pero parece ser una especie de base de datos, que también menciona cuatro números de modelo.

Estos números son SM-S721B, SM-S721U, SM-S721W, y SM-S721N, con las letras al final que denotan diferentes regiones, específicamente Europa (B), los EE.UU. (U), Canadá (W), y Corea del Sur (N).

Así que, si esto es cierto, el Samsung Galaxy S24 FE debería venderse en muchas partes del mundo. No se menciona Australia, pero es muy posible que esta lista de números de modelo esté incompleta.

El hecho de que esta lista y el nombre del móvil hayan aparecido en algún tipo de base de datos en línea también sugiere que el Samsung Galaxy S24 FE probablemente aterrizará muy pronto.

Aunque no sabemos de qué sitio procede esta información, los detalles incluidos sugieren que podría tratarse de algún tipo de certificación, algo que suele ocurrir bastante cerca del lanzamiento y que incluye detalles oficiales del dispositivo.

Este momento también tendría sentido, dado que hace unas semanas supimos que algunos componentes de la pantalla del teléfono habían entrado aparentemente en producción en masa, listos para que el Galaxy S24 FE se lance este «verano» (lo que probablemente significa entre junio y agosto).

Incluso podemos concretar más y decir que el Samsung Galaxy S24 FE podría aterrizar el 10 de julio, ya que es cuando se rumorea que Samsung celebrará un gran evento, en el que probablemente también veamos el Samsung Galaxy Z Fold 6, el Samsung Galaxy Z Flip 6 y varios dispositivos más.

You might also like