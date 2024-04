El aire acondicionado portátil de Sony es el primer paso hacia un auténtico traje de Dune

En Dune, de Frank Herbert, los Fremen, nativos del planeta desértico Arrakis, llevan trajes de protección contra la humedad para sobrevivir a las sofocantes condiciones. Ahora que vivo en Londres, no necesito un auténtico traje de protección, pero si alguna vez has intentado viajar en la Central Line durante las horas punta del verano, compartirás mi deseo de encontrar una forma mejor para soportar el calor sofocante.

El Sony Reon Pocket 5 es un dispositivo térmico portátil que enfría o calienta el cuerpo en función de las condiciones del entorno. Diseñado para colocarse cómodamente en la nuca, el Reon Pocket 5 utiliza un «módulo térmico» en forma de placa y cinco sensores (tres de temperatura, uno de humedad y uno de movimiento) para determinar la temperatura corporal óptima y, con suerte, hacerte sentir más cómodo mientras te mueves, estás de pie o sentado.

El Reon Pocket 5 ofrece cinco niveles de refrigeración y cuatro de calor, lo que significa, en teoría, que es tan útil en un tren de cercanías como en un vuelo. El dispositivo funciona automáticamente cuando se combina con el wearable Reon Pocket Tag incluido, que detecta las condiciones exteriores y envía la información al dispositivo del cuello. El Reon Pocket 5 sigue funcionando sin este accesorio, pero sólo detecta la temperatura corporal, no la del entorno (por lo que reacciona a los cambios de temperatura corporal en lugar de anticiparse a ellos).

Si prefieres un enfoque manual, el Reon Pocket 5 puede controlarse mediante la nueva aplicación Reon Pocket de Sony, compatible con dispositivos iOS y Android. Afortunadamente, podrás deslizarte por los niveles de temperatura mencionados a través de Bluetooth, por lo que el dispositivo debería funcionar en cualquier momento y en cualquier lugar (¡excursionistas, regocijaos!). Además, la batería recargable dura hasta 17 horas.

Por cierto, la tecnología de aire acondicionado remoto de Sony no es nueva; el primer dispositivo Reon Pocket se lanzó en Japón allá por 2019, mientras que las iteraciones posteriores han salido a la venta desde entonces en Japón y Hong Kong. El Reon Pocket 5, sin embargo, es el primer dispositivo de este tipo que se pone a la venta fuera de Asia, con el mercado del Reino Unido obteniendo los primeros derechos.

El Reon Pocket 5 ya se puede reservar por 139 libras (163€) en la web inglesa de Sony, y se empezará a enviar el 15 de mayo. A España llegará en unos meses. El paquete del Reon 5T incluye el propio dispositivo, una etiqueta Reon Pocket Tag y una correa blanca para el cuello, aunque Sony también ofrece una correa de color beige por 25 libras, por si quieres cambiar el blanco por algo más discreto.

Image 1 of 6 Reon Pocket 5 (Image credit: Future / Axel Metz) Reon Pocket 5 (Image credit: Future / Axel Metz) Reon Pocket 5 (Image credit: Future / Axel Metz) Reon Pocket 5 (Image credit: Future / Axel Metz) Reon Pocket 5 (Image credit: Future / Axel Metz) Reon Pocket 5 (Image credit: Future / Axel Metz)

Sony Reon Pocket 5: primeras impresiones

The Reon Pocket 5 Android app (Image credit: Future / Axel Metz)

Tuve la oportunidad de probar el Reon Pocket 5 en un reciente evento de demostración de Sony, y me sorprendió gratamente la eficacia del dispositivo para reducir (o aumentar) la temperatura corporal con sólo pulsar un botón.

El módulo térmico es básicamente una placa caliente para el cuello y, a pesar de su pequeño tamaño, la mayor sensibilidad a la temperatura en esa zona del cuerpo hace que al calentarlo o enfriarlo todo el cuerpo se sienta más cómodo.

Con un peso de sólo 116 gramos, el dispositivo tampoco es molesto de llevar: me olvidé de que lo llevaba atado al cuello durante una comida de una hora con el equipo de Sony, aunque he de decir que por mucho que me lo meta no pasa desapercibido. En la parte delantera, la banda para el cuello se sitúa justo por encima del cuello, y en la parte trasera, el módulo térmico sobresale hacia arriba y hacia fuera, por lo que sin duda recibirás algunas miradas de "¿qué demonios es eso?" cuando lleves el Reon Pocket 5 en lugares públicos (dicho esto, los AirPods de Apple fueron ridiculizados cuando salieron al mercado por primera vez, y míralos ahora...).

La cuestión de cuándo y dónde debe llevarse este producto es totalmente más amplia; no estoy convencido de que buscar la temperatura corporal perfecta todo el tiempo sea algo bueno. Pero como medio para hacer los viajes más cómodos, el Sony Reon Pocket 5 cumple lo que promete. Enhorabuena a la primera persona que lleve esto y los auriculares purificadores de aire Dyson Zone al mismo tiempo.