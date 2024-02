He tenido en mis manos uno de los primeros prototipos del Samsung Galaxy Ring: esto es lo que he aprendido

Elegí el Samsung Galaxy Ring que se ajustaba al tamaño de mi dedo y lo acerqué a la luz. El anillo que había elegido era una sencilla banda de color dorado bruñido que brillaba con los últimos rayos de sol de Barcelona que entraban por la ventana, con varios sensores y nódulos en el interior de plástico negro para garantizar un buen contacto con la piel. En conjunto, no se parecía demasiado a un accesorio de alta tecnología de El Señor de los Anillos. Pero este anillo -aunque era improbable que le brotaran ardientes letras élficas a los lados- era igual de codiciado y secreto, y yo fui uno de los primeros periodistas del mundo en probarlo.

O, al menos, una versión del mismo. Los anillos que se expusieron en mi entrevista de la mesa redonda del MWC 2024 con el Dr. Hon Pak, Director Médico de Samsung, eran solo prototipos no funcionales, y solo pudimos llevarlos durante un breve espacio de tiempo.

El anillo más pequeño pesaba sólo 2,3 gramos, por lo que eran increíblemente ligeros -quizá demasiado, como si hubieran salido de un dispensador de juguetes- y un poco plásticos. Estos anillos maqueta o prototipo estaban disponibles en tres colores: Ceramic Black, Platinum Silver y Gold. Cuando pregunté si la versión final sería metálica o sólo de plástico coloreado, un representante de Samsung me informó de que aún no lo sabíamos.

Eso se convirtió en una especie de tema: no íbamos a saber cómo funcionaría el proceso de dimensionamiento, si habría una muesca en el diseño final para garantizar la colocación óptima del sensor como hacen los mejores anillos inteligentes, o (sobre todo) cuánto va a costar. Aún faltan muchos detalles importantes, y Samsung se encuentra actualmente en el proceso final de "perfeccionamiento", según Pak, por lo que la información que figura a continuación está sujeta a cambios.

Sin embargo, Pak me ha proporcionado mucha información nueva sobre el anillo, empezando por el motivo por el que se ha fabricado: el sueño.

Seguimiento del sueño y nuevas métricas

(Image credit: Samsung)

Durante la presentación que me mostraron, casi todo el énfasis se puso en las credenciales de seguimiento del sueño del Ring. El Ring ofrece otros cuatro datos avanzados sobre el sueño que no ofrece un smartwatch: frecuencia cardiaca en reposo durante el sueño, frecuencia respiratoria, movimiento nocturno y latencia del sueño.

Una puntuación de Vitalidad también recopila datos sobre la preparación física y mental, desarrollada con aprendizaje automático en colaboración con la Universidad de Georgia, combinando el sueño general, la actividad, la frecuencia cardiaca en reposo y la VFC para obtener una única cifra.

"Podemos examinar grandes conjuntos de datos, con permiso... y estudiar y utilizar esos datos por el bien de la población", dijo Pak. "Me he dado cuenta de que el sueño es una ventana abierta a la salud. Sabemos, por ejemplo, que el sueño profundo y el sueño REM están estrechamente relacionados con la demencia. Y estamos empezando a comprender las implicaciones de dormir bien y los patrones fisiológicos. Hemos estado recopilando esos datos y esperamos que tengan enormes implicaciones para los usuarios".

Parece que la puntuación de vitalidad va a funcionar de forma muy parecida a las puntuaciones de preparación utilizadas por el anillo Oura y la puntuación de preparación para el entrenamiento de los mejores relojes Garmin, sólo que impulsada por Large Language Models en lugar de los algoritmos utilizados por Oura y Garmin.

Esto es lo que pensamos sobre el Galaxy Ring

La mayor parte de la presentación se centró en las ventajas del Samsung Galaxy Ring para dormir, incluido el factor de forma mucho más cómodo, ya que un anillo es mucho menos molesto que un smartwatch mientras se duerme. No irrita, ni siquiera con los nódulos de contacto de plástico que sobresalen de la piel, y nos ofrecieron la posibilidad de elegir entre las tallas 5 a 13, lo que supone comodidad suficiente para todos los periodistas.

Las innovaciones en materia de sueño no se detienen ahí: la detección de la apnea del sueño también está presente, y Pak incluso prevé un futuro en el que el Ring se conecte algún día a un colchón inteligente que termorregule. Si el Ring utiliza su sensor de temperatura para detectar que el cuerpo está demasiado caliente, el colchón bajará de temperatura automáticamente. Pak habló de ello con confianza y pasión, lo que me lleva a pensar que se trata de un proyecto que quizá esté en serio desarrollo.

Enfoque simplificado y privacidad de datos

Dr Hon Pak talked us through the Ring (Image credit: Samsung)

El Anillo representa "un enfoque integral y simplificado" de la salud y el sueño, dice Pak, uno sin las barreras de manejar un reloj, y que se basa en la IA para hacer todo el trabajo por ti.

"Por fin hemos oído a nuestros usuarios y consumidores decir: 'Quiero opciones. Quiero flexibilidad". Y para algunos, más sencillo es mejor", afirma Pak. "Ofrecemos la posibilidad de llevar el Anillo con el reloj inteligente o sin él. A menos que elijas llevarlo, no hay datos. El estilo y la comodidad importan, y hay un conjunto de personas que dicen 'no pueden llevar reloj'".

El Anillo parece sencillo: como otros anillos inteligentes, no hay botones, ni pantallas, ni LED superficiales, ni formas de interactuar con el anillo de ninguna manera. El prototipo que pude probar era un sólido trozo de plástico que observa pasivamente tu salud y envía los datos a tu smartphone. No hay que pulsar ningún botón ni interactuar con él de la misma manera que con el reloj.

Por cierto, aunque los datos se muestran en el smartphone en forma de puntuaciones y estadísticas, el procesamiento de datos suele quedarse en el dispositivo. Pak afirma que se aplicarán los protocolos de seguridad Samsung Knox a los datos recogidos, incluidos los del ciclo menstrual.

El anillo tiene un sensor de temperatura de la piel y podrá seguir los ciclos de las mujeres, y Samsung se ha asociado con la aplicación Natural Cycles para mejorar sus capacidades de seguimiento del periodo. Al igual que otros anillos inteligentes como Evie, será estupendo para la salud de la mujer, aunque viene sin otras consideraciones: Evie tiene una ruptura en el diseño de su anillo para proporcionar flexibilidad y tener en cuenta las fluctuaciones del cuerpo de las mujeres. La privacidad de los datos sigue preocupando a muchas mujeres, sobre todo en EE.UU., y Pak afirma que "nuestro compromiso con la privacidad de los datos es permanente a pesar de los nuevos dispositivos que se lancen."

Especificaciones conocidas, colores y más

(Image credit: Samsung)

Aunque no tenemos precios, duración de la batería ni fecha de lanzamiento ("segunda mitad" del año, según Pak), sí sabemos bastante más que cuando empezamos la sesión informativa. El Ring tiene un diseño cóncavo para evitar arañazos en la superficie, que funciona igual que el bisel elevado utilizado para proteger las esferas de algunos de los mejores relojes para correr. Los arañazos son un problema que hemos encontrado con varios diseños convexos, sobre todo el Ultrahuman Ring Air, así que es bueno ver que Samsung aborda esta cuestión.

El Ring registrará los pasos y el movimiento. Aunque no sé exactamente cuál será la duración de la batería ("No puedo decirte [cuánto dura el anillo] porque el producto aún está evolucionando"), la batería que aparece en el Ring oscila entre 14,5mAh y 21,5mAh, dependiendo del tamaño. Pesará entre 2,3 y 2,9 g, también dependiendo del tamaño. Por ahora tiene los tres colores mencionados: Ceramic Black, Platinum Silver y Gold, aunque, como siempre, están sujetos a cambios.

Incorpora muchos de los sensores del Samsung Galaxy Watch en miniatura, incluido un sensor de oxígeno en sangre SPO2, y se obtienen beneficios adicionales al llevar el reloj y el anillo juntos: las fases del sueño son más precisas.

Aunque aprendí mucho, sólo pudimos llevar los prototipos durante unos minutos y, por desgracia, no se permitieron las fotos. No estaba vinculado a un teléfono, así que no pude ver ninguna de las nuevas métricas, y algunos de los detalles todavía se están perfeccionando. Así que, aunque no puedo hacer un análisis completo ni decirles cómo funciona en la práctica, sí puedo decirles que es un paso adelante para Samsung y que estamos asistiendo a una evolución de sus dispositivos basados en la salud.

Tampoco es una ocurrencia tardía: fue una presentación muy completa, y está claro que Samsung está pensando mucho en el Ring y en su lugar en el ecosistema de Samsung. En general, me gusta lo que veo hasta ahora, aunque todavía me estoy preguntando si puedo conseguir el de oro grabado con un poco de élfico.