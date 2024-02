Te presento todo el equipo que estoy usando para correr mi próximo maratón

En el momento de escribir estas líneas, faltan poco más de nueve semanas para el Maratón de Londres, que voy a correr. Es mi segundo maratón, y es uno de los grandes: el Maratón de Londres es una carrera muy codiciada por los corredores de todo el mundo. Es uno de los maratones más importantes del mundo, junto con los de Nueva York, Boston, Berlín, Tokio y Chicago.

Por supuesto, correr un maratón requiere muchas cosas, como mucha comida, una buena dosis de locura y tolerancia al sabor dulzón de los geles energéticos. Pero para entrenar y correr con eficacia, hoy en día también se necesita un poco de tecnología. Esto es lo que voy a utilizar en mi calidad de redactor de TechRadar, desde los mejores relojes para correr hasta las mejores zapatillas.

El reloj

(Image credit: Future / Matt Evans)

El reloj que usaré, y que he estado usando durante todo mi entrenamiento hasta ahora, es el Garmin Epix Pro. Estuve probando el Apple Watch Ultra 2, pero la duración de la batería y mi afición a utilizar un teléfono Android me siguen desanimando. Como herramienta de entrenamiento diario, el Garmin Epix Pro es difícil de superar, y estoy utilizando mucho sus herramientas de navegación durante mis carreras largas.

Crear un recorrido en Garmin Connect, sincronizarlo con mi reloj y seguir el mapa GPS a todo color, que me avisa de cuándo y dónde debo girar, elimina muchas conjeturas de mis carreras largas. No corro ni demasiado corto ni demasiado largo sin querer, e incluso cuando troto por zonas desconocidas, sé que voy por el buen camino.

Al no reducir la velocidad para orientarme y calcular por dónde se supone que debo ir, puedo concentrarme en lo importante: mi entrenamiento. Combinado con controles de música, una batería que dura dos semanas, métricas avanzadas de carrera y recuperación, una brillante pantalla AMOLED y una luz LED, que utilizo durante las carreras nocturnas, es una maravillosa pieza de tecnología de entrenamiento.

Sin embargo, es demasiado reloj para mí, ya que muchas funciones avanzadas de topografía y navegación no se utilizan. También estoy utilizando la muestra para análisis de TechRadar, así que no creas que tienes que gastarte casi 1.000€ en un reloj para correr un maratón.

Si tuviera que comprar uno, probablemente optaría por el Forerunner 265, más asequible, que utilicé durante mi primer maratón el año pasado. Tiene casi todas las herramientas anteriores (aparte de la luz y algunas métricas de fitness avanzadas) y cuesta prácticamente la mitad que el Epix Pro. Además, es un poco más fino, por lo que es factible llevarlo debajo de una camisa de vestir.

El calzado

(Image credit: Michael Sawh)

El año pasado, opté por las Nike Air Zoom Alphafly Next, unas zapatillas de carbono para el día de la carrera que utilizan los atletas de élite, porque podía hacerlo. Sin embargo, mi tiempo en el maratón no era ni de lejos de élite, y me sentía un poco ridículo con esas zapatillas. Me preocupaba parecer una de esas personas que tienen "todo el equipo, pero ni idea" y que no encajaban con un calzado sobrediseñado que no desentonaría en los pies de Eliud Kipchoge.

Este año me he relajado un poco. He estado entrenando con las ASICS Gel-Nimbus 25, unas zapatillas de diseño menos ostentoso, sin placas de carbono, pero que destacan por su comodidad. Están hechas a medida para los entrenamientos largos. Son agradables, blandas y muy cómodas, incluso en las tiradas largas de 20 kilómetros que he hecho hasta ahora. Para el día de la carrera, llevaré su sucesora, la ASICS Gel-Nimbus 26.

Las Gel Nimbus 26 son similares a las 25, con la misma amortiguación FF Blast pero con una parte superior rediseñada y un cambio en los materiales que proporciona una pisada ligeramente más firme y rápida a la vez que conserva una gran comodidad. Todavía no voy a conseguir un tiempo de élite (aunque mi objetivo es estar por debajo de las cuatro horas, un poco más rápido que mi primer esfuerzo), así que es bueno tener una zapatilla que mantenga mis pies cómodos sin sacrificar demasiada velocidad.

Los auriculares

(Image credit: Shokz)

Llevar auriculares es algo controvertido entre los corredores de maratón. Algunos apuestan por ellos, ya que la música suele ser lo único que les mantiene en pie cuando el rugido de la multitud desaparece. Otros evitan por completo los auriculares. Algunos eventos incluso los prohíben, y sólo se permiten auriculares de conducción ósea o de oído abierto.

A mí me gusta correr con auriculares. El Maratón de Londres es un recorrido muy concurrido, con pocos tramos tranquilos, por lo que, a primera vista, los auriculares parecen poco necesarios. Sin embargo, he estado entrenando con audiolibros y música, así como con recordatorios de ritmo en cada kilómetro, y será agradable disponer de las mismas herramientas mientras corro. Con esto en mente, me he decidido por los Shokz OpenRun, unos auriculares con la mejor conducción ósea.

Los Shokz OpenRun son estupendos y bastante baratos ahora. Te dejan las orejas libres, son cómodos en los oídos y muy duraderos, con una clasificación IP67. Se cargan rápido, duran bastante y suenan bien, aunque los transductores sean un poco metálico. Los tendré a un volumen bajo, para que cuando el ruido de la multitud disminuya en algunos lugares, mi lista de reproducción pueda intervenir y mantener mi energía mientras cruzo la línea de meta.

Comida y bebida

En mis carreras largas de entrenamiento, he estado usando esta mochila barata de Fistcale con una bolsa de agua y una pajita flexible, pero no la llevaré el día de la carrera. El recorrido del maratón de Londres tiene mucho apoyo, así que utilizaré los numerosos puntos de agua que hay por el recorrido para mantenerme hidratado.

Como combustible, me llevaré geles energéticos de Science in Sport, me "comeré" uno en la línea de salida y otro cada 45 minutos de carrera. Sólo necesitaré seis para correr cuatro horas, pero por si acaso, llevaré siete u ocho.

¡Deseadme suerte!