He jugado a un simulador de fotografía y es mejor la vida real... a no ser que tengas las Apple Vision Pro

Soy un fotógrafo competente. Mis fotos no van a ser objeto de estudio, pero me gustaría pensar que he conseguido imágenes que la mayoría de la gente estaría encantada de colgar en sus paredes. ¿Qué tal se me daría la versión demo del nuevo simulador de fotografía de Madnetic Games?

Como alguien que se gana la vida escribiendo sobre cámaras y fotografía, la presión recaía sobre mí para que no me pusiera en ridículo durante la demo abierta. La demo se desarrolla en el Central Park de Nueva York, donde te encuentras como un "tipo con cámara", bueno, un smartphone, al que le piden que haga una foto de su amiga que acaba de empezar su primer día de trabajo, un trabajo que parece consistir en poco más que merodear por el parque.

Mi primera tarea fue fotografiar el horizonte de Nueva York a través de uno de los lagos del parque (ver arriba). Lo hice moviendo el ratón para cambiar la posición y haciendo clic para disparar el obturador virtual. El juego juzgó mi foto como merecedora de una calificación de C. Había aprobado, aunque podría haberlo hecho mejor con mi composición.

(Image credit: Future)

Misiones fotográficas

Un paseo por el hermoso parque renderizado con Unreal Engine me llevó hasta Elsa, la mujer mencionada antes. Elsa es una extraña humana con ojos y expresiones faciales desconcertantes. Me pidió que le hiciera una foto junto a una fuente para celebrar el primer día de su nuevo trabajo de merodeo. ¡Que empiecen los juegos!

(Image credit: Future)

He pensado en esto como fotógrafo: ¿Qué sería lo mejor? Quizás ponerla en el centro de la toma, directamente en medio de la fuente, todo en perfecta simetría. ¿O tal vez apartarla un poco para que pudiéramos ver más de la fuente? O podría hacer un plano medio con la fuente, añadiendo algo de interés al fondo. Opté por esta última opción y obtuve de nuevo una calificación C. También volví y tomé una segunda foto de cuerpo entero, descentrada... y recibí una calificación C.

Parecía que había encontrado mi nivel como fotógrafo.

Mi siguiente tarea fue más complicada y me introdujo en el concepto de sensibilidad e ISO. Parte del juego consiste en aprender las distintas funciones de la cámara, lo que es estupendo para los principiantes (pero hablaremos de esto más adelante).

Me pidieron que hiciera una foto de una fuente bajo una pérgola. La difícil situación de iluminación me obligó a aumentar el ISO, y así lo hice. Mi imagen recibió una calificación de C (obviamente), y salté al menú del juego para enviar la imagen al teléfono de Elsa. Parecía bastante contenta con la imagen aleatoria, pero me dijo que tenía ruido y que quedaría mejor con una cámara adecuada. Otra valiosa lección aprendida.

Objetivos zoom y cajas para pájaros

(Image credit: Future)

Había llegado el momento de aprender a utilizar el zoom. Elsa tiró de su lista de tareas mundanas y me dijo que debía fotografiar algunas casitas de pájaros. Fui en su busca utilizando las herramientas de navegación del juego. Hice la foto, recibí mi calificación C y volví a enviársela tediosamente a Elsa.

Después de eso, Elsa me eximió de mis obligaciones como fotógrafo personal, y quedé libre para vagar por Central Park en busca de misiones fotográficas que emprender. Fotografié a una mujer y a lo que debía ser una ardilla (otra calificación C), pero que en realidad era un mapache. Después, di un paseo por el parque, completé una o dos tareas y compré una cámara en un puesto de fotografía en medio del parque. El juego tiene sentido del humor y se toma a broma algunas de las rarezas de las conversaciones en pantalla.

Pero tuve que salir.

Era como Grand Theft Auto, pero en lugar de hacer cosas que no puedo hacer en la vida real por muchas razones morales y legales, estaba haciendo algo que podía hacer esta tarde: ir a un parque y hacer fotos de cajas para pájaros.

A diferencia de la agricultura, las ciudades, las montañas rusas e incluso los hospitales, resulta que los simuladores de fotografía no son realmente divertidos.

(Image credit: Future)

La fotografía como juego

Como idea, suena muy bien. Anima a la gente a aprender fotografía, empezando por un smartphone. El problema es que cualquiera que tenga un PC lo bastante potente para ejecutar Photography Simulator probablemente tendrá un smartphone y podrá pasear por un parque real y hacer fotos de personas o cajas de pájaros.

El argumento es que los que no tienen una DSLR ni objetivos zoom caros pueden practicar y aprender a usarlos. Aun así, una cámara DSLR o sin espejo usada, o incluso nueva, y un objetivo zoom básico no son caros: las mejores cámaras para principiantes se pueden conseguir por menos de la mitad del precio de un smartphone de gama alta.

Los desarrolladores están preparando la versión completa del juego, centrada en fotografiar paisajes y vida salvaje. Parece un juego de aventuras mucho más emocionante, ya que es algo que la mayoría de la gente no podría hacer en la realidad. Pero sigue faltando ese elemento físico y práctico. Como intentar resolver un cubo de Rubik virtual, no es lo mismo que tenerlo en las manos y aprender cómo funciona.

Photography Simulator podría funcionar mejor en RV. De hecho, seguro que así será. Con las Apple Vision Pro, pronto nos encontraremos todos en un paisaje virtual y nos haremos fotos unos a otros. Parecerá que estamos allí, aunque no sea así. Estaremos en un mundo renderizado donde algo nos juzgará como fotógrafos.

Y eso nos lleva al punto final. La fotografía es un arte y es subjetiva. Por supuesto, hay reglas que aprender, pero ya hay suficientes algoritmos que me dicen que mis fotos no son lo suficientemente buenas. Y no estoy seguro de querer otro.