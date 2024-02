¿El Samsung Galaxy S24 no es para ti? Te ofrecemos tres alternativas más económicas

A todos nos ha pasado: ves un teléfono nuevo que se ve genial e inmediatamente quieres comprarlo, ya sea que tu billetera esté de acuerdo o no. El Samsung Galaxy S24 parece no ser diferente para muchos. Las capacidades de Galaxy AI son impresionantes y solo mejorarán en los próximos años, especialmente ahora que Samsung promete proporcionar actualizaciones de software para el Galaxy S24 durante siete años.

Sin embargo, Samsung no es conocido por sus smartphones baratos y este año gastarás al menos 909€ en el Galaxy S24, el modelo básico. El Samsung Galaxy S24 Ultra cuesta al menos 1.479€, unos 1.000 euros demasiado para mucha gente. Afortunadamente, hay muchas alternativas en el panorama de Android y hemos reunido nuestras tres principales a continuación.

Mucha IA por menos dinero

No puedes ignorar el Google Pixel 8 si buscas alternativas al Samsung Galaxy S24. Ambos teléfonos se centran principalmente en la inteligencia artificial y la fotografía, prometen siete años de actualizaciones de software y son relativamente compactos en comparación con la competencia. El Google Pixel 8 se lanzó en octubre de 2023 y fue el primer teléfono con Android 14. Al igual que el Samsung Galaxy S24, recibirá actualizaciones hasta Android 21 inclusive en 2030. Entonces solo tendría que comprar un teléfono nuevo en 2031. si quieres la última versión de Android.

En términos de precio minorista sugerido, Google lo hace mejor que Samsung. El Google Pixel 8 empezó a 799€ y ahora lo puedes encontrar por 699€. Sospechamos que el precio del Samsung Galaxy S24 también bajará en los próximos meses, pero no esperamos que caiga por debajo de los precios de venta actuales del Pixel 8 en el corto plazo.

En términos de especificaciones y características, Google Pixel 8 (y Pixel 8 Pro) están a la par del Samsung Galaxy S24. Vimos por primera vez el Borrador Mágico y el Editor Mágico en Google. Más tarde, Samsung copió estas características y cambió sutilmente el nombre a Object Eraser y Object Editor. La nueva función de búsqueda Circle to Search también está disponible en Google Pixel 8 gracias a una actualización de software, lo que coloca a ambos teléfonos al mismo nivel en términos de capacidades de IA.

¿Qué pierdes exactamente con el Google Pixel 8? En primer lugar, carece de cámara teleobjetivo. Ahora tenemos que admitir que la cámara telefoto del Galaxy S24 no produce grandes resultados y el zoom digital del Google Pixel 8 también es decente con un zoom de 3x. Si realmente quieres acercarte más, deberías gastar más y mirar el Samsung Galaxy S24 Ultra, que cuesta el doble que el Google Pixel 8. Además, el rendimiento de juego del Galaxy S24 es mejor, mientras que el Pixel 8 tiene un mejor rendimiento duración de la batería.

Rendimiento puro sin IA

OnePlus es conocido por sus llamados asesinos emblemáticos. En lenguaje normal, se trata de teléfonos que son tan potentes como las opciones más caras, pero que no tienen un precio extremadamente elevado. Desafortunadamente, los precios de los teléfonos OnePlus han aumentado significativamente, pero en general siguen siendo más baratos que sus competidores directos.

El último móvil de la marca, el OnePlus 12, ha elevado el listón aún más y es una dura competencia tanto para Samsung como para Google. El OnePlus 12 está equipado con un Snapdragon 8 Gen 3, hasta 16GB de RAM LPDDR5X y una pantalla ProXDR LTPO de 2K a 120Hz. La duración de la batería es especialmente impresionante. La batería de 5.400mAh no sólo dura mucho tiempo, sino que también se carga muy rápidamente gracias a la carga rápida de 100W. Tanto el Samsung Galaxy S24 como el Google Pixel 8 sólo alcanzan una cuarta parte de esa cifra.

Puedes ver el OnePlus 12 como un competidor del Samsung Galaxy S24 Ultra, pero al precio del Samsung Galaxy S24 normal. El OnePlus 12 con 256GB de almacenamiento cuesta 969€ euros, mientras que el Samsung Galaxy S24 con 256 GB de almacenamiento cuesta también 969€. Básicamente, tienes calidad Ultra sin el precio Ultra, ya que tanto el rendimiento como la pantalla rivalizan con el Galaxy S24 Ultra. La calidad de la cámara también es muy buena, aunque OnePlus no ha incorporado la edición de fotografías con IA (u otra IA) en sus teléfonos. ¿Qué se pierde exactamente aquí en comparación con el Samsung Galaxy S24? Un punto importante es el soporte de software.

El OnePlus 12 recibirá cuatro actualizaciones de Android y cinco años de actualizaciones de seguridad, mientras que Samsung promete ambos tipos de actualizaciones durante siete años. El tamaño también puede ser un problema para algunos. El OnePlus 12 tiene una pantalla de 6,82 pulgadas, por lo que tiene el mismo tamaño que el Galaxy S24 Ultra. Si prefieres un teléfono pequeño, OnePlus no ha sido una opción durante años y eso es un poco vergonzoso. Si prefiere una pantalla más grande y planea comprar un teléfono nuevo después de cinco años, existen algunas razones para no comprar el OnePlus 12.

La elección sostenible

La última opción es quizás la más inesperada de las tres, pero creemos que pertenece a este resumen. El Fairphone 5 es el único teléfono que está completamente diseñado para durar el mayor tiempo posible. Mientras que Samsung y Google se centran principalmente en el soporte de software a largo plazo, Fairphone también opta por un diseño que pueda resistir el paso del tiempo.

El Fairphone 5 es sorprendentemente la opción más barata de esta lista con un precio de venta sugerido de 699€. Debemos mencionar aquí que Fairphone rara vez baja sus precios de venta. El Fairphone 4 solo se volvió más barato unas semanas antes del lanzamiento del Fairphone 5, por lo que en realidad no esperamos grandes descuentos durante el próximo año. Por 699€ te llevas un teléfono que rinde como un coche de gama media y cuesta entre 400€ y 500€. La gran diferencia es que el Fairphone 5 tiene un diseño modular y que usted mismo puede reemplazar fácilmente cada pieza. Luego, Fairphone promete que continuará produciendo piezas de repuesto para el Fairphone 5 en los próximos años.

El rendimiento del Fairphone 5 no puede igualar el de los teléfonos anteriores de ninguna manera. Por ejemplo, jugar no es una gran idea, la pantalla tiene una frecuencia de actualización de 90Hz en lugar de 120Hz y el rendimiento de la cámara está bien, pero ciertamente no es excelente. Aunque las letras "AI" aparecen literalmente en Fairphone, la marca también dejará atrás la IA por completo por el momento, lo que podría ser una ventaja para ti. El Fairphone 5 tiene una versión limpia de Android sin todo tipo de herramientas adicionales innecesarias escondidas en la configuración. Además, Fairphone garantiza cinco años de actualizaciones de Android y nada menos que ocho años de actualizaciones de seguridad para el Fairphone 5. La compañía indicó que están intentando ofrecer diez años de actualizaciones de seguridad, pero actualmente no pueden garantizarlo.

Puedes decir sin miedo que el Fairphone 5 es el raro aquí y no lo vamos a negar. El teléfono no está hecho para exigentes, pero el usuario medio puede utilizarlo durante años. El hecho de que tú mismo puedas reemplazar casi todas las piezas es una garantía adicional de que este es un móvil para largo. Por ejemplo, si la batería se degrada al cabo de unos años, es cuestión de levantar la parte trasera y poner una batería nueva como ocurre con el mando a distancia del televisor o la báscula de cocina.