No cometas mi mismo error: si encuentras una buena oferta del Black Friday, cómprala ya o lo te arrepentirás

¿Recuerdas las rebajas del Black Friday anteriores a Internet, cuando los ansiosos compradores se pisoteaban unos a otros para hacerse con el último Furby o la última Nintendo Wii? Creo que hacían lo correcto. "Hasta agotar existencias" no es sólo un tópico, es una realidad del mercado de ofertas del Black Friday online, y harías bien en hacerle caso y actuar mientras las ofertas estén calientes.

¿No me crees? Aprende de mi error.

Sin contaros demasiado, he estado ojeando un montón de ofertas anticipadas del Black Friday en busca de posibles regalos para mi pareja. Hay un montón de opciones a través de, ropa, joyas, y, por supuesto, tecnología.

TechRadar, en particular, ha hecho un excelente trabajo buscando en Internet las mejores ofertas de los principales minoristas, como PCcomponente, Amazon o MediaMarkt. En la mayoría de nuestros posts sobre estas ofertas, recordamos a los consumidores que aprovechen la ocosaión porque, aunque es probable que los precios bajen un poco más (el Black Friday oficial, el 24 de noviembre, está básicamente a unas horas de distancia), las existencias pueden ser limitadas.

Para ser sincero, leí algo de eso con una sonrisa irónica en la cara, pensando: "Oh, claro, el stock de algo que Samsung, Apple, Google, Amazon u otro gigante tecnológico fabrica por millones se va a acabar. Claro que sí".

Por eso, cuando encontré el regalo tecnológico perfecto para mi mujer, sólo lo puse en mi cesta de Amazon y no lo compré. Quizá fue porque no era del todo perfecto. También me pregunté si volvería a ver una bajada de precios. En mi arrogancia, supuse que tenía todo el tiempo del mundo para decidirme.

Pero no fue así.

Cuando volví a mi cesta de Amazon un día después, me di cuenta de que estaba vacía. "Qué raro", pensé, "¿desde cuándo Amazon vacía un carrito?".

Amazon lo hizo porque, como ponía en rojo en la selección de mi carrito difunto, "Este artículo ya no está disponible en el vendedor que seleccionaste".

En otras palabras, la oferta desapareció porque se agotó. Por supuesto que se agotó. Era una gran oferta, y otros compradores más listos no lo dudaron y dejaron que el regalo languideciera en su carro de la compra. ¿Yo? Hice el equivalente a coger plátanos maduros en la tienda de alimentación local, dejarlos en mi carrito y volver a la tienda y al carrito una semana después, preguntándome por qué el dependiente había tirado los plátanos podridos que yo nunca había comprado.

No todos los equipos o aparatos escasearán. Las ofertas del Black Friday de servicios de streaming, por ejemplo, no se agotarán, pero la mayoría de las ofertas son por tiempo muy limitado.

Además, cuando te decimos que es el precio más bajo al que ha estado nunca un producto, eso debería significar algo para ti. Mínimo significa mínimo. No te quedes sentado esperando una bajada de precios que nunca llegará.

Si piensas que el Black Friday es una especie de truco, en el que los minoristas y las empresas no ofrecen las mejores ofertas y te darán otra oportunidad con un precio mejor a mediados de diciembre, te equivocas.

Todos quieren vender todo lo que puedan ahora mismo, y su objetivo es vaciar las estanterías y agotar las existencias. Por eso los precios son tan buenos.

Mi consejo es simple. No seas como yo. Si ve una buena oferta, póngala en su cesta y vaya directamente a la caja. De nada.