Olvídate de los AirPods: el altavoz del Apple Watch 10 por fin puede reproducir música

Con el lanzamiento del Apple Watch 10 en el evento de Apple Glowtime 2024, Apple ha anunciado que sus altavoces integrados por fin podrán utilizarse para reproducir tu música y podcasts favoritos, ofreciéndote un respaldo para cuando tus mejores AirPods no tengan carga o si te has dejado el teléfono en casa y no puedes confiar en su altavoz.

Que el Apple Watch tenga un altavoz en sí no es nuevo (los Apple Watch más antiguos han sido capaces de emitir algo de audio), además de que has sido capaz de reproducir la música que has descargado en tu reloj de Apple a través de los AirPods conectados antes.

Sin embargo, esta nueva generación de Apple Watch es la primera que ha permitido que el propio reloj reproduzca música directamente desde servicios como Apple Music y los otros mejores servicios de streaming de música sin necesidad de un dispositivo externo.

Todavía no hemos podido probar esta función por nosotros mismos, pero aunque sin duda será mejor que no tener música en absoluto, no esperamos que los altavoces del Apple Watch, bastante pequeños, se acerquen al rendimiento de los mejores auriculares que existen. Como hemos dicho antes, piensa en esta opción como una alternativa más que como tu primera opción.

(Image credit: Apple)

Además de esta función de altavoz, el Apple Watch 10 tiene algunas mejoras adicionales.

Hay una nueva pantalla OLED gran angular - que es la más grande que hemos visto hasta ahora en un Apple Watch - que Apple dijo que ofrece un mejor brillo fuera de ángulo para mantener un ojo en su reloj sin traerlo todo el tiempo.

Además, gracias a su pantalla más eficiente, Apple añade que la pantalla siempre activa se actualizará cada segundo en lugar de cada minuto. Así, el segundero digital de tu Apple Watch nunca tendrá que dejar de sonar.

Por último, el Apple Watch 10 añade la detección de la apnea del sueño, una función que ya se había filtrado antes de su presentación y que te permitirá saber si te conviene consultar a un médico.

El Apple Watch Series 10 estará disponible a partir del 20 de septiembre a un precio de 399 dólares, con precios internacionales por confirmar.

Además del Apple Watch, también se han presentado el iPhone 16, el iPhone 16 Pro y los AirPods 4.