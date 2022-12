Los móviles más esperados del 2023

El 2022 ha sido un gran año para los móviles, pero esta industria tecnológica nunca descansa, y ahora ya estamos deseando ver todos los nuevos teléfonos que nos traerá el 2023, ya que muchos suenan realmente emocionantes.

Gracias a las filtraciones y los rumores, ya hemos oído hablar bastante de los móviles más importantes, incluidos los Samsung Galaxy S23 y la gama iPhone 15, que sin duda se encuentran entre los teléfonos más esperados de 2023.

Pero también hay otros modelos que aunque no sean tan populares, son también realmente emocionantes, de marcas como Xiaomi, Sony y otras.

A continuación encontrarás los teléfonos que más esperamos conocer este 2023. Prácticamente todos ellos prometen ser excelentes y, como mínimo, interesantes, inusuales o innovadores.

Samsung Galaxy S23

(Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Es probable que el Samsung Galaxy S23 y sus hermanos, el Galaxy S23+ y el Galaxy S23 Ultra, se conviertan en los buques insignia Android más populares de 2023, y esperamos verlos a principios de año, probablemente en febrero.

Las filtraciones sugieren que el Samsung Galaxy S23 Ultra podría tener una increíble cámara de 200MP y que todos los modelos S23 vendrán con el chip Snapdragon 8 Gen 2 independientemente de dónde los compres, a diferencia de año anteriores donde en España y muchos sitios más nos hemos tenido que contentar con un chip Exynos.

Más allá de eso, es posible que sus especificaciones no difieran demasiado de las que tenían los móviles de la gama S22, pero aun así se esperan mejoras en las cámaras y la pantalla. Aquí encima puedes ver un render no oficial que muestra el rumoreado diseño del Galaxy S23 Ultra.

Aquí hemos reunido absolutamente todo lo que sabemos hasta ahora sobre el Samsung Galaxy S23

Google Pixel 8

El Google Pixel 7 (Image credit: Future / Philip Berne)

Ha pasado poco desde que se lanzó el Google Pixel 7, ya que llegó en octubre de 2022, pero tanto este como el Pixel 7 Pro nos parecieron tan buenos que estamos deseando ver qué es lo que planea Google con su próximo Pixel 8.

Todavía no hemos escuchado muchas cosas sobre este móvil, más allá de que seguramente equipe el chip Tensor 3, que ofrecerá comunicaciones vía satélite, y que tendrá 12GB de RAM. Sea como sea, puedes esperar que el teléfono contará con cámaras estupendas y un software realmente pulido.

Permanece atento para no perderte las últimas noticias, ya que las filtraciones y los rumores seguramente comenzarán a surgir con mayor intensidad a medida que nos acerquemos al lanzamiento del teléfono. Y por supuesto, aquí en TechRadar os iremos contando todo.

Todo lo que necesitas saber sobre el Google Pixel 8

Google Pixel Fold

Un render no oficial del Google Pixel Fold (Image credit: FrontPageTech)

Llevamos años escuchando hablar del Google Pixel Fold, y aunque de momento se ha hecho de rogar, recientemente se ha sugerido que el primer plegable de Google podría lanzarse por fin en el primer trimestre de 2023, o en mayo de 2023.

Si nos basamos en los rumores que ha habido hasta ahora, el Google Pixel Fold podría contar con una pantalla OLED principal plegable de 7.6 pulgadas, una pantalla exterior de 5.8 pulgadas, y equipar un chip Tensor, que probablemente sea el Tensor G2. Por otro lado, es posible sea como el que se muestra en la imagen anterior, ya que las fuentes apuntan a que ese será el diseño del Pixel Fold.

Algo en lo que no terminan de ponerse de acuerdo las filtraciones es en las cámaras, pero es posible que también sean impresionantes, y una fuente ha sugerido que el plegable contará con un sistema de tres cámaras traseras de 64MP, 12.2MP y 10MP.

Si bien todavía no podemos saber si esa información es precisa, si por fin Google lanza su Pixel Fold en 2023, podría terminar siendo uno de los pocos teléfonos plegables que no son de Samsung por el que valga la pena emocionarse.

Esto es todo lo que sabemos sobre el Google Pixel Fold

iPhone 15 Ultra

El iPhone 14 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Obviamente, todos los móviles de la gama iPhone 15 son muy esperados, pero es que la intrigante posibilidad de que haya un iPhone 15 Ultra en 2023 es lo que nos tiene más entusiasmados.

Según los rumores, este teléfono podría ocupar el lugar del iPhone 15 Pro Max y venir con mejores cámaras que el iPhone 15 Pro, incluyendo una cámara periscópica de largo alcance, además de ofrecer una duración de batería mejorada, un marco de titanio y un precio muy elevado.

Es probable que no salga hasta septiembre de 2023, si es que llega, pero es un teléfono para el que quizás quieras ir ahorrando, ya que el iPhone 15 Ultra será sin dudas extremadamente caro.

Aquí tienes todo lo que hemos escuchado hasta ahora sobre el iPhone 15 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 5

El Samsung Galaxy Z Fold 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El Samsung Galaxy Z Fold 5 será el próximo buque insignia plegable de Samsung, pero no esperamos verlo hasta agosto de 2023, así que habrá que esperar un tiempo.

Como tal, tampoco sabemos mucho sobre él todavía, pero una filtración apunta a que utilizará el potente chip Snapdragon 8 Gen 2 y que tendrá cámaras similares a las del Galaxy Z Fold 4.

Tal y como solemos ver en esta línea de Samsung, esperamos que cuente con una gran pantalla plegable, en un móvil con formato tipo libro que puedes desplegar para que alcance el tamaño de una tablet. Todo esto, por supuesto, por un precio muy elevado, a la par con sus grandes dimensiones.

Estos son todos los detalles conocidos sobre el Samsung Galaxy Z Fold 5

Xiaomi 13 Pro

El Xiaomi 13 (Image credit: Xiaomi)

Lo cierto es que el Xiaomi 13 Pro ya ha sido presentado a mediados de diciembre, lo que pasa es que de momento solo está disponible en China, y su lanzamiento global no será hasta principios de 2023.

Sea como sea, gracias a su lanzamiento en su país natal ya sabemos cómo es el Xiaomi 13 Pro. Cuenta con una pantalla OLED de 6.73 pulgadas de resolución 1440 x 3200 y con una tasa de refresco de 120Hz. La batería es de 4.820mAh y soporta carga por cable de 120W y carga inalámbrica de 50W. Equipa el chip de gama alta Snapdragon 8 Gen 2, que viene con hasta 12GB de RAM.

Además, como era de esperar, el Xiaomi 13 es resistente al agua y muestra un diseño premium, pero el aspecto más emocionante del Xiaomi 13 Pro son sus cámaras, que incluyen una principal de 50MP f/1.9 con un gran sensor de 1 pulgada, que debería conseguir unas fotografías mejores que en la mayoría de otros móviles.

También cuenta con una cámara ultra gran angular de 50MP f/2.2, y un teleobjetivo de 50MP f/2.0 con zoom óptico 3x. Y si eso no es suficiente para ti, también se habla de que habrá un Xiaomi 13 Ultra aún más logrado, aunque todavía no hemos oído mucho al respecto.

Aquí tienes todos los detalles del Xiaomi 13 Pro

OnePlus 11

Una imagen oficial del OnePlus 11 (Image credit: OnePlus)

El OnePlus 11 ya tiene confirmada su fecha de lanzamiento. La primera vez que veremos el móvil será el 4 de enero en un evento exclusivo para China, y luego, el 7 de febrero, será lanzado a nivel global.

Las filtraciones sugieren que el OnePlus 11 no vendrá acompañado de un OnePlus 11 Pro, pero que el modelo estándar ya contará con todas las especificaciones que esperarías del Pro.

Por lo tanto, es de esperar que este teléfono compita con el Samsung Galaxy S23 Plus o Ultra, a pesar de la rumoreada ausencia del sufijo Pro, Plus o Ultra.

Las filtraciones apuntan a que contará con el chip Snapdragon 8 Gen 2, acompañado de hasta 16GB de RAM, una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas QHD+ con tasa de refresco 120Hz, una batería de 5.000mAh con carga de 100W, un cámara principal de 50MP, una ultra gran angular de 48MP y otra teleobjetivo de 32MP con zoom óptico 2x.

Puedes ver cómo es el OnePlus 11 en la imagen oficial que te mostramos justo aquí encima.

Aquí tienes toda la información conocida sobre el OnePlus 11

Samsung Galaxy Z Flip 5

El Samsung Galaxy Z Flip 4 (Image credit: Future)

Junto con el Samsung Galaxy Z Fold 5, también esperamos el Samsung Galaxy Z Flip 5, que probablemente será el más vendido de los dos, gracias a que tiene un precio más asequible.

Este próximo teléfono plegable tipo concha vendrá con el chip Snapdragon 8 Gen 2 de gama alta, tendrá una pantalla externa de 3.3 o 3.4 pulgadas (frente a las 1,9 pulgadas del Samsung Galaxy Z Flip 4) y tendrá un pliegue menos visible que el modelo actual.

Todo esto suena muy prometedor, pero Samsung tendrá mucho trabajo para mantenerse en la cima de los móviles plegables, gracias a la dura competencia de Oppo y Motorola.

Esto es todo lo que sabemos sobre el Samsung Galaxy Z Flip 5

Sony Xperia I V

El Sony Xperia 1 IV (Image credit: Future)

El Sony Xperia I IV fue uno de los teléfonos más interesantes de 2022, entre otras cosas, gracias a su cámara con zoom óptico continuo. Es una característica que no encontrarás en otras marcas, y ayudó al buque insignia de Sony a destacar entre la multitud.

Hasta ahora no hemos oído nada sobre el Xperia 1 V, pero esperamos que ofrezca cámaras igual de especiales, además de una gran pantalla y la potencia de un buque insignia, junto con algunas sorpresas innovadoras. Contamos con que sea lanzado a mediados de 2023.