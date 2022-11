La última filtración del Google Pixel Fold muestra unas cámaras prometedoras pero un diseño decepcionante

Estamos acostumbrados a que se filtren detalles de los próximos teléfonos, pero últimamente los terminales de Google parecen filtrarse con todo detalle mucho antes de su lanzamiento, siendo el Pixel Fold el último ejemplo.

Hemos escuchado varios rumores sobre el Google Pixel Fold en los últimos meses, pero ahora han surgido renders de alta calidad que pretenden mostrar el probable diseño en su totalidad.

Estos fueron compartidos por el canal de YouTube FrontPageTech (opens in new tab), que tiene un historial razonable, y aunque no son renders oficiales, aparentemente fueron creados basándose en imágenes y otra información suministrada por las fuentes del canal.

En la mayoría de los aspectos, estos renders se parecen mucho a lo que cabría esperar de un Pixel plegable. Hay un gran bloque de cámara en la parte trasera, similar al del Pixel 7, y una pantalla secundaria no plegable con una cámara perforada, de tal manera que cuando este dispositivo está plegado se parece un poco a un Pixel 7 más voluminoso.

(Image credit: FrontPageTech)

Al desplegarlo, te encuentras con una pantalla plegable mucho más grande, pero a diferencia de su principal rival, el Samsung Galaxy Z Fold 4, la pantalla plegable aquí no tiene una cámara perforada. En su lugar, hay biseles sorprendentemente grandes por encima y por debajo de la pantalla, y uno de ellos alberga una cámara selfie.

Otros detalles compartidos aquí son que las cámaras en ambas pantallas son aparentemente de 9,5MP, el teléfono está revestido de metal y vidrio, soporta 5G, y vendrá sólo en tonos blancos y negros.

Aparentemente, hay un sensor de huellas dactilares integrado en el botón de encendido, y altavoces en los bordes superior e inferior. Mientras que el nombre de este teléfono está supuestamente aún por confirmar, las fuentes de FrontPageTech dicen que se está refiriendo internamente como el Pixel Fold, y suena como si esto es probable que sea el nombre de lanzamiento también.

Si estás interesado en comprar el Google Pixel Fold, aparentemente podrás hacerlo a partir de mayo - pero es posible que quieras empezar a ahorrar, ya que el teléfono supuestamente costará alrededor de 2.000€. Ese precio no es demasiado sorprendente, puesto que es casi el mismo precio del Samsung Galaxy Z Fold 4.

Como siempre, hay que coger esta información con pinzas, pero el filtrador Jon Prosser, que es la cara y la voz de FrontPageTech, afirma estar "muy, muy seguro de esta información."

(Image credit: FrontPageTech)

Un punto por la cámara, pero el diseño necesita trabajo

Si esta filtración es correcta, es una mezcla de información prometedora y no tan prometedora.

En el frente prometedor, están las cámaras. Parece que hay tres en la parte trasera, como en el Google Pixel 7 Pro. Teniendo en cuenta que la barra de la cámara parece igualmente grande, es totalmente posible que se utilice la misma selección de sensores y lentes, y eso sería una excelente noticia, ya que el Pixel 7 Pro tiene grandes cámaras, y es un área donde la mayoría de los plegables se quedan cortos.

Pero mientras que las cámaras podrían ser fuertes, el diseño es menos impresionante. Cuando el teléfono está plegado se ve bien, aunque bastante voluminoso, algo a lo que no ayuda la sustancial barra de la cámara. Cuando está abierto, sin embargo, parece un poco barato, dados los grandes biseles por encima y por debajo de la pantalla.

Además, las fuentes detrás de esta filtración afirman que el teléfono es muy pesado. No especifican más, pero si es significativamente más pesado que los plegables de la competencia, eso podría ser un problema.

Dado que, según los informes, el precio de Google para su plegable está en consonancia con el de la línea Samsung Galaxy Z Fold, el Pixel Fold tendrá que causar una fuerte impresión para poder competir, y ahora mismo parece más bien una mezcla. Aun así, si las cámaras impresionan, eso podría ser suficiente para que este dispositivo se sitúe entre los mejores teléfonos plegables (opens in new tab).