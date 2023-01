Sony Xperia 1 V: todo lo que sabemos y lo que esperamos ver

El Sony Xperia 1 IV (opens in new tab) es en muchos sentidos uno de los móviles más interesantes del 2022, y ofrece un par de características que no encontrarás en ningún otro teléfono.

Dicho eso, lo cierto es que también presenta ciertos inconvenientes, siendo el más molesto su elevadísimo precio. Por lo tanto, hay algunos cambios y mejoras que nos gustaría ver en su sucesor, el Sony Xperia 1 V, para que sea un móvil mejor todavía. Y eso es lo que vamos a comentar en este artículo.

Pero vamos a empezar hablando sobre lo que sabemos hasta ahora sobre el futuro buque insignia de Sony, lo cual incluye la posible fecha de lanzamiento y cuánto podría costar, además de las especificaciones y características que podría tener. Todavía no ha habido muchas filtraciones sobre el Sony Xperia 1 V, pero conforme vaya habiendo novedades iremos actualizando este artículo.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? Del próximo buque insignia de Sony

Del próximo buque insignia de Sony ¿Cuándo sale a la venta? Probablemente a mediados del 2023

Probablemente a mediados del 2023 ¿Cuál será su precio? Puedes esperar un precio muy elevado

Sony Xperia 1 V: fecha de lanzamiento y precio

Sony no ha sido muy consistente con sus lanzamientos de la línea Xperia 1, por lo que no podemos estar muy seguros de cuándo aterrizará el Sony Xperia 1 V, y menos todavía debido a que todavía no ha habido rumores.

Como referencia, el Sony Xperia 1 IV (opens in new tab) se anunció el 11 de mayo de 2022 y se puso a la venta en España a mediados de junio.

El año anterior, el Sony Xperia 1 III (opens in new tab) se presentó un poco antes, en abril de 2021, pero el móvil no salió a la venta hasta agosto. Mirando más hacia atrás, los dos modelos anteriores se anunciaron en febrero y se pusieron a la venta en mayo.

¿Qué podemos deducir entonces de todo esto? Pues que el Sony Xperia 1 V debería anunciarse en la primera mitad de 2023, posiblemente en mayo, ya que será cuando se cumpla un año desde el lanzamiento del Xperia 1 IV. Sea como sea, no está garantizado.

La fecha en la que llegará a las tiendas es todavía más difícil de adivinar, ya que algunos años hemos tenido que esperar más que otros, pero es posible que en algunos países se pueda comprar a partir de junio.

Respecto al precio, el Sony Xperia 1 IV se vende en España por 1.399€, y está disponible en una única variante de 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento.

El próximo Sony Xperia 1 V podría tener un precio similar, pero no estamos seguros. De todas formas, esperemos que no sea más caro, ya que el Xperia 1 IV ya es uno de los teléfonos no plegables más caros del mercado.

El Sony Xperia 1 IV es muy caro (Image credit: Future)

Sony Xperia 1 V: noticias y filtraciones

Todavía no hay ninguna filtración del Sony Xperia 1 V, pero hay indicios de que la cámara podría ser uno de los principales focos de atención de Sony.

Por un lado, Sony suele centrarse mucho en las cámaras de sus buques insignia, pero además, la compañía ha dicho que espera que la calidad de las imágenes de los smartphones supere a la de las cámaras DSLR para finales de 2024.

Eso sugiere que la compañía planea grandes mejoras en las cámaras de los móviles en los próximos dos años, y es probable que algunas de ellas las veamos en el Sony Xperia 1 V.

Una de esas actualizaciones podría ser un nuevo sensor, posiblemente un nuevo sensor de 1 pulgada que la compañía ha presentado y que se utilizará por primera vez en el Xiaomi 12S Ultra.

Sony Xperia 1 V: las mejoras y cambios que esperamos ver

Hay algunos cambios clave que Sony puede hacer para que el Xperia 1 V sea significativamente mejor que el Sony Xperia 1 IV. Destacamos los siguientes:

1. Un precio más bajo

El Sony Xperia 1 IV es demasiado caro (Image credit: Future)

El Sony Xperia 1 IV es un teléfono muy caro, con un precio que supera incluso el del Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab), que es uno de los mejores móviles del mercado, por no decir el mejor.

Aunque tiene algunas especificaciones y características de las que carecen los teléfonos de Samsung y Apple, también es inferior en ciertos aspectos, y está claro que con ese precio no es nada probable que se convierta en un teléfono realmente popular.

Por eso queremos que el Sony Xperia 1 V tenga un precio más bajo. Evidentemente, seguirá siendo un teléfono muy caro, pero si Sony consigue rebajarlo un par de cientos de euros, podría vender muchas más unidades.

2. Un lector de huellas dactilares mejor

Pagar mucho dinero por un móvil no te garantiza que tenga un buen lector de huellas dactilares, y un claro ejemplo de ello es el Sony Xperia 1 IV: cuando lo pusimos a prueba, nos pareció que su lector fallaba demasiadas veces.

Por si fuera poco, el teléfono tampoco ofrece un lector de huellas dactilares incrustado en pantalla, sino que está montado en un lateral, lo que da la sensación de estar un poco anticuado. Por eso, nos gustaría que el Sony Xperia 1 V venga con un lector de huellas dactilares mucho más fiable, y preferiblemente, que esté integrado en la pantalla.

3. Un software mejor pulido

El Sony Xperia 1 IV presentaba más errores de software de lo que nos hubiera gustado (Image credit: Future)

Cuando pusimos a prueba el Xperia 1 IV, nos pareció que su software no estaba tan bien pulido como su hardware, y que el sistema venía con bloatware (aplicaciones preinstaladas no deseadas). Además, nos pasó bastante que las aplicaciones se bloqueaban, y lo peor de todo, que la reproducción de vídeo no funcionaba en algunas de las aplicaciones de grabación de vídeo.

Todo esto puede solucionarse con actualizaciones, por supuesto, pero en el caso del Sony Xperia 1 V queremos una experiencia fluida desde el primer momento.

4. Carga más rápida

El Sony Xperia 1 IV soporta una carga de hasta 30W, lo cual se queda bastante corto en comparación con otros móviles del mercado, algunos de los cuales pueden alcanzar a día de hoy hasta 150W. Dicho eso, cabe señalar que Apple y Samsung flojean más todavía en este aspecto, ya que nunca destacan por la velocidad de carga.

Nos encantaría que el Sony Xperia 1 V ofreciera una velocidad de carga más rápida, aunque sean 60W, por lo menos. Siempre resulta muy práctico poder cargar rápidamente un móvil.

5. Zoom de mayor distiancia

Una de las características estrella del Sony Xperia 1 IV es su zoom óptico continuo, que te permite ampliar la imagen entre 3,5x y 5,2x pasando por todos los niveles intermedios. Eso es algo que no encontrarás en otros teléfonos, pero con una característica tan rompedora nos gustaría que Sony le sacara el máximo partido y aumentara el nivel de zoom a unos 10x, que es lo que alcanza el Samsung Galaxy S22 Ultra.

Ese teléfono ofrece zoom óptico en el que puedes elegir entre 3x o 10x, pero si Sony puede ofrecer zoom óptico a todos los niveles dentro de ese rango, entonces Samsung, y todos los demás fabricantes de teléfonos, no tendrán nada que hacer en este área.