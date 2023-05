El Sony Xperia 1 V ya es oficial - y posiblemente se convierta en el rey de la fotografía con poca luz

Mientras que la mayor parte del mundo tecnológico está todavía digiriendo los lanzamiento de ayer de Google: el Google Pixel Fold (opens in new tab), la Pixel Tablet (opens in new tab)y el Pixel 7a (opens in new tab), Sony ha querido robarle algo de protagonismo y ha presentado el Sony Xperia 1 V (opens in new tab)y el Sony Xperia 10 V.

Estos dos móviles constituyen el nuevo buque insignia y el nuevo gama media de la compañía, respectivamente, y como era de esperar, el Xperia 1 V es el más interesante de los dos con diferencia.

Bueno, lo cierto es que solo es especialmente interesante en un sentido, ya que muchas de las especificaciones del teléfono son bastante similares a las del Sony Xperia 1 IV (opens in new tab)anterior, pero parece que la cámara principal ha recibido una importante actualización. En este caso, se trata de una de 52MP f/1,9 con estabilización óptica de imagen. Son muchos más megapíxeles que los 12MP del Xperia 1 IV, pero lo más interesante es el diseño del sensor.

Verás, el Sony Xperia 1 V tiene un nuevo diseño de sensor llamado "Exmor T para móviles". No hace falta profundizar demasiado en los detalles técnicos, pero es 1,7 veces más grande que el sensor del modelo anterior, y aparentemente puede rendir dos veces mejor con poca luz.

El Sony Xperia 1 V (Image credit: Sony)

Sin embargo, hay que tener en cuenta que sigue siendo un sensor más pequeño que el utilizado en el Xiaomi 13 Ultra (opens in new tab), a pesar de que también está fabricado por Sony, y aunque técnicamente es un sensor de 52MP, el área efectiva para las fotos es de 48MP, y usa la técnica del pixel-binning (opens in new tab)4 en 1 produciendo un resultado de 12MP.

Sea como sea, sigue siendo una gran mejora, y está acompañada por las mismas cámaras ultra gran angular de 12MP f/2,2 y teleobjetivo de 12MP f/2,3 del año pasado, esta última con zoom óptico continuo capaz de moverse entre 3,5x y 5,2x. También hay una cámara de 12MP en la parte delantera.

El Sony Xperia 1 V también cuenta con la esperada mejora de potencia, ya que viene con el nuevo chip Snapdragon 8 Gen 2 (que es el que encontrarás en la mayoría de los buques insignia Android de 2023). Acompañando ese chip hay 12GB de RAM, 256GB o 512GB de almacenamiento y una batería de 5.000 mAh con carga de 30W.

El Sony Xperia 1 V (Image credit: Sony)

La pantalla del Sony Xperia 1 V es una OLED de 6,5 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz y una resolución de 1644 x 3840, igual que en el Xperia 1 IV. El diseño también es similar, con biseles bastante notables por encima y por debajo de la pantalla, una parte trasera de cristal (protegida por Gorilla Glass Victus 2 en este caso) y un marco metálico. El teléfono también tiene las certificaciones IP68 e IP65, lo que le da una resistencia al agua ligeramente superior a la de la mayoría de los teléfonos.

Está disponible en los colores platino, negro y verde caqui. Sony todavía no ha confirmado cuándo se pondrá a la venta en España y qué precio tendrá el móvil en nuestro país. Eso sí, en la web oficial de Sony España pone que se podrá reservar próximamente (opens in new tab).

Por dar un punto de referencia, en el Reino Unido se pondrá a la venta el 29 de junio por un precio que parte de 1.299 libras (la conversión sale en unos 1.496€). A modo informativo, el Sony Xperia 1 IV predecesor se lanzó en España por 1.399€.

Como es habitual en Sony, se trata de un teléfono caro.

Desde la gama más alta a la gama media

El Sony Xperia 10 V (Image credit: Sony)

En cuanto al Sony Xperia 10 V, es mucho más asequible, aunque no conocemos todavía el precio en España. Como referencia, en Reino Unido cuesta 399 libras (unos 460€) y saldrá a la venta allí a mediados de junio. Sin embargo, como en el caso del Xperia 1 V, aún no conocemos el precio y la fecha de puesta en venta en nuestro país, aunque ya aparece en la web oficial de Sony España (opens in new tab).

El Sony Xperia 10 IV predecesor se lanzó aquí por 499€.

Las especificaciones de este teléfono incluyen una pantalla OLED de 6,1 pulgadas y 1080 x 2520 píxeles, el chip Snapdragon 695 5G, 6GB de RAM, 128GB de almacenamiento y una batería de 5.000mAh.

También tiene una cámara principal de 48MP (aunque no es la misma que la del Xperia 1 V), una ultra gran angular de 8MP y un teleobjetivo de 8MP que ofrece zoom óptico 2x.

También cuenta con las certificaciones IP68 e IP65 de resistencia al agua. Lo cierto es que sobre el papel sólo parece que la cámara principal haya sido mejorada, ya que incluso el chip es el mismo que el del Sony Xperia 10 IV. Dicho esto, Sony al menos ha añadido altavoces estéreo y ha aumentado el brillo de la pantalla.