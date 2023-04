El iPhone 15 Ultra podría venir con una mejora de cámara increíble para plantar cara al Samsung Galaxy S24 Ultra

La semana pasada publicamos un artículo en el que explicábamos cómo las capacidades de zoom del Samsung Galaxy S24 Ultra podrían dejar a las de los iPhones de Apple por los suelos (opens in new tab), pero un nuevo rumor sugiere que, después de todo, el iPhone 15 Ultra vendrá con la tecnología de cámara necesaria para rivalizar con el próximo buque insignia de Samsung.

Según el informador de Apple llamado Revengus (opens in new tab), el iPhone 15 Ultra (opens in new tab) incluirá una cámara de teleobjetivo con zoom variable, la misma configuración que se rumorea que incorporará el Samsung Galaxy S24 (opens in new tab)Ultra.

El Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab) (que consideramos actualmente el móvil con las mejores cámaras que hay (opens in new tab)), cuenta con dos cámaras de teleobjetivo, pero se espera que su sucesor sustituya las lentes 3x y 10x por un único sensor de teleobjetivo con un sistema variable que le permita moverse ópticamente entre estos niveles de ampliación. El iPhone 14 Pro Max (opens in new tab), en cambio, solo puede hacer zoom óptico hasta 3x; así que la rumoreada incorporación de cualquier lente de zoom variable en el iPhone 15 Ultra es especialmente significativa para Apple.

iPhone 15 Pro max,Same image sensor as its predecessorTelephoto camera with variable zoomApril 15, 2023 See more

Las cámaras con zoom óptico variable son excepcionalmente raras de encontrar en los móviles actuales. El Sony Xperia 1 IV (opens in new tab) tiene una, pero sólo es capaz de hacer zoom entre 3,5x y 5,2x. Así que, si Samsung y Apple pueden añadir lentes de zoom variable (con rangos más amplios) a sus respectivos buques insignia, veremos grandes cambios en nuestro ranking de los teléfonos con las mejores cámaras (opens in new tab).

Como ocurre con todos los rumores, no hay que precipitarse a la hora de creerse ciegamente la información. Lo cierto es que en las últimas semanas hemos oído más rumores sobre el iPhone 15 (opens in new tab) de los que podamos imaginar, y algunos, como la noticia de que el iPhone 15 Pro podría tener botones de volumen y encendido en estado sólido (táctiles) (opens in new tab), han sido corroborados (opens in new tab)y desmentidos (opens in new tab)en el espacio de unos pocos días.

No nos sorprendería, por tanto, que mañana surgiera un nuevo rumor que contradijera las informaciones de hoy sobre un iPhone 15 Ultra con zoom variable. En cualquier caso, es emocionante pensar que existe la posibilidad.

iPhone 15 Ultra: qué más esperamos ver

Se espera que el nuevo iPhone 15 Ultra reemplace al iPhone 15 Pro Max (Image credit: Apple)

En cuanto a qué otras características se espera que lleguen con el iPhone 15 Ultra, hemos oído que el dispositivo tendrá, como mínimo, capacidades de procesamiento de imágenes más avanzadas (opens in new tab) que el iPhone 15 Pro.

En cuanto al diseño, unos renders no oficiales del iPhone 15 Ultra han insinuado un puerto USB-C, una protuberancia de la cámara ligeramente menos abultada y un chasis más curvado que el del iPhone 14 Pro Max, mientras que el teléfono también podría estar revestido de titanio (que suele ser más resistente y ligero que el acero inoxidable utilizado en los iPhones actuales).

A pesar de utilizar el mismo procesador, se rumorea que el iPhone 15 Ultra será aún más potente que el iPhone 15 Pro, y una fuente afirma que el software del Ultra no limitará el teléfono tanto como el del modelo Pro (opens in new tab). Lo cierto es que la única razón real por la que el software limitaría al dispositivo sería para evitar que el móvil se sobrecaliente, así que eso también sugiere que el iPhone 15 Ultra podría tener un mejor sistema de refrigeración.

Estaremos atentos a los últimos rumores sobre el iPhone 15 Ultra a medida que vayan apareciendo, y por supuesto, os iremos contando todo.