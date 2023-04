Puede que el iPhone 15 Pro no tenga esta nueva función después de todo

Malas noticias, amigos: a pesar de que varias fuentes habían afirmado que el iPhone 15 Pro llegaría con botones de estado sólido (opens in new tab) (es decir, sin movilidad), dos experimentados analistas de Apple han afirmado que el próximo buque insignia de Apple seguirá con los diseños de botones de siempre.

La noticia la dio a conocer Jeff Pu, analista de Haitong Tech, y posteriormente la corroboró el reputado informador Ming-Chi Kuo. Ambos afirman que Apple ha decidido retrasar la implementación de botones de volumen de estado sólido hasta la edición de iPhones del año que viene.

Según Pu, Apple necesita más tiempo para desarrollar los motores hápticos necesarios para alimentar estos nuevos botones, con Kuo añadiendo que su eliminación del iPhone 15 de nivel Pro de la compañía "simplificará el proceso de desarrollo y pruebas."

Basta decir que es una noticia decepcionante. Esperábamos ver botones capacitivos de volumen y encendido (los que usan vibraciones para simular la sensación de ser tocados a pesar de no moverse realmente) en el iPhone 15 Pro y el tan rumoreado iPhone 15 Ultra, pero ahora parece que ambos dispositivos seguirán con los diseños de botones convencionales que tienen los mejores iPhones del momento.

Sin embargo, por la complejidad técnica de los botones capacitivos, la supuesta decisión de Apple de posponer este diseño es comprensible.

Además de los motores hápticos citados por Pu, otro filtrador había afirmado anteriormente que un microprocesador dedicado soportaría los botones de estado sólido del iPhone 15 Pro, haciéndolos capaces de detectar los toques incluso cuando el dispositivo está apagado. El microprocesador en cuestión sustituiría al modo de consumo de energía súper bajo utilizado actualmente en el iPhone 14 Pro, que permite que aplicaciones como Find My y Apple Pay funcionen sin apenas consumo de energía.

En otras palabras: los botones de encendido de estado sólido son más complicados de lo que parece, pero es de esperar que los veamos implementados en el 2024 con la línea iPhone 16, si realmente no aparecen con la gama iPhone 15 de este año.

iPhone 15 Pro: qué más esperamos

El iPhone 14 Pro Max (delante) y el iPhone 14 Pro (detrás) (Image credit: Apple)

Como consecuencia del supuesto giro de 180 grados de Apple sobre los citados botones de estado sólido, ahora estamos un poco menos seguros de la exactitud de otros rumores sobre las características del iPhone 15 Pro, pero hay un puñado que parecen bastante serios en este momento.

Por ejemplo, estamos casi seguros de que una actualización del chip (probablemente en forma de A17 Bionic) será exclusiva de los iPhones más caros de Apple, y las últimas filtraciones apuntan a que este procesador podría hacer que el iPhone 15 Pro fuera tan rápido como un MacBook M1. En cambio, se espera que el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus hereden el A16 Bionic del año pasado.

La presencia de un puerto USB-C en el iPhone 15 Pro también parece un hecho. La UE ha comunicado a Apple que tiene que añadir puertos de carga USB-C a los iPhone a partir del 2024, pero un nuevo modelo ficticio filtrado (junto con anteriores fotos filtradas que mostraban un iPhone 15 Pro con puerto USB-C) sugiere que la compañía adelantará el cambio al 2023, con su próxima hornada de iPhones.

Estaremos al tanto de las últimas noticias, rumores y filtraciones sobre el iPhone 15 a medida que nos acerquemos al presunto anuncio de la línea en septiembre, así que vuelve pronto a TechRadar para conocer todos los detalles.