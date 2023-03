Un nuevo rumor sobre el iPhone 15 nos hace temer lo peor sobre la carga USB-C

Estamos casi seguros de que Apple planea adoptar USB-C con su próxima línea iPhone 15, y los nuevos rumores sugieren que los cargadores USB-C propiedad de la compañía ofrecerán velocidades de carga más rápidas que los accesorios producidos por otros fabricantes.

Ya hemos informado sobre las afirmaciones de que Apple implementará la certificación MFi ("Made for iPhone") en su gama de accesorios USB-C, y Ming-Chi Kuo, el experimentado analista de Apple, informa (opens in new tab) ahora de que estos cargadores producidos por Apple permitirán efectivamente velocidades de carga más rápidas para el iPhone 15 y sus hermanos.

Parecen buenas noticias, pero como Apple ya no incluye cargadores en la caja con la compra del iPhone, es casi seguro que tendrás que desembolsar dinero extra para hacerte con uno de los accesorios de carga patentados por la compañía si quieres sacar el máximo partido a tu iPhone 15.

Para que quede claro: si las afirmaciones relativas a la certificación MFi de Apple resultan ser ciertas, podrás seguir utilizando cargadores USB-C de terceros para alimentar tu iPhone 15, pero estos accesorios no harán su magia tan rápidamente como los cargadores comparables comprados directamente a Apple.

Actualmente, Apple vende dos cargadores USB-C: un modelo de 20W (opens in new tab) por 25€ y otro de doble puerto de 35W (opens in new tab) por 35€. Aún no está claro si estos accesorios existentes ofrecerán velocidades de carga óptimas para el iPhone 15, pero dado que Apple espera que los envíos del primero aumenten un 120% con el lanzamiento del iPhone 15 (según Kuo), es muy probable que así sea.

Dicho esto, también esperamos ver varios nuevos accesorios de carga USB-C específicos para el iPhone lanzados junto con los nuevos teléfonos.

Como siempre, vale la pena coger estos rumores sobre el USB-C con mucho cuidado. Después de todo, hay razones para dudar de que Apple vaya a implementar algún tipo de restricción de carga, dado que los puertos USB-C existentes de la compañía (que han existido desde el iPad Pro 11 del 2018) no tienen tales limitaciones (u optimizaciones, dependiendo de tu perspectiva).

En cuanto a lo que esperamos que se introduzca con la línea iPhone 15, se rumorea que el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus heredarán un puñado de características de gama alta del iPhone 14 Pro (incluyendo su Dynamic Island y su cámara de alta resolución de 48 MP), aunque es poco probable que la tecnología ProMotion de este último y la funcionalidad de pantalla siempre encendida lleguen a esos terminales.

Estaremos al tanto de las últimas noticias, rumores y filtraciones sobre el iPhone 15 (opens in new tab)a medida que salgan a la luz, así que permanece atento a TechRadar para obtener la información más actualizada sobre el que probablemente sea el lanzamiento de smartphone más esperado del 2023.