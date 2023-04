El Samsung Galaxy S24 Ultra podría dar un salto de gigante en la fotografía móvil

Aparte de un nuevo sensor principal de 200MP, Samsung no mejoró mucho las cámaras del Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab), pero una nueva filtración sugiere que el Samsung Galaxy S24 Ultra (opens in new tab) podría tener mejoras fotográficas mucho mayores.

Según el filtrador @Tech_Reve, el Samsung Galaxy S24 Ultra tendrá una sola cámara con teleobjetivo, en lugar de las dos disponibles en el modelo actual. Podría parecer una rebaja, pero al parecer la compañía está sustituyendo los objetivos de 3x y 10x por uno de zoom variable que puede pasar de 3x a 10x.

Suponemos que eso significa que también será capaz de hacer zoom óptico a niveles entre 3x y 10x, como 5x. En el modelo actual, si quieres hacer zoom a un nivel intermedio tienes que utilizar el zoom digital.

De hecho, muy pocos teléfonos tienen zoom óptico variable. El Sony Xperia 1 IV lo tiene, pero sólo entre 3,5x y 5,2x. Si Samsung lo consigue, su tecnología de zoom se colocará a años luz de la competencia.

200MP with new technologyWorld's first 17nm process image sensorNanophotonics, electrode integration https://t.co/K1hGRUBhsrApril 14, 2023 See more

Dicho esto, aunque la redacción del tuit nos sugiere que podrás hacer zoom óptico en todos los niveles entre 3x y 10x, es posible que simplemente quieran decir que podrás elegir entre zoom 3x y 10x con un solo objetivoe. Si es así, no sería un gran avance.

En cualquier caso, no es la única mejora que ha mencionado @Tech_Reve. También afirman que la serie Samsung Galaxy S24 tendrá un nuevo chip, ya sea el Snapdragon 8 Gen 3 o el Exynos 2400 fabricado por Samsung. Aunque sugieren que el Snapdragon es más probable, con el Exynos posiblemente reservado para el Samsung Galaxy S24 FE.

Aunque menos interesante, el Samsung Galaxy S24 Ultra tendrá aparentemente el mismo sensor principal ISOCELL HP2 de 200MP que el S23 Ultra, mientras que el Galaxy S24 y el Galaxy S24 Plus tendrán supuestamente el mismo sensor ISOCELL GN3 de 50MP que los modelos actuales.

Nuevas cámaras para el Galaxy S25

Esta gran filtración del Samsung Galaxy S24 aparentemente no fue suficiente para @Tech_Reve, ya que también han compartido algunos detalles sobre la serie Samsung Galaxy S25.

Al parecer, la cámara principal de 50MP utilizada por el Samsung Galaxy S23 y el Galaxy S23 Plus se retirará, posiblemente para ser sustituida por un sensor Sony.

También afirman que el Samsung Galaxy S25 Ultra tendrá un nuevo sensor de 200MP con nueva tecnología, y que, como era de esperar, se utilizará la próxima generación de chips Snapdragon o Exynos (es decir, el Snapdragon 8 Gen 4 o el Exynos 2500).

Aunque tomamos todo esto con cautela, especialmente los detalles del Samsung Galaxy S25, @Tech_Reve ya ha filtrado información precisa en el pasado, y otros filtradores han sugerido anteriormente que podría haber cambios significativos en el teleobjetivo del S24 Ultra.

Si estas filtraciones se confirman, el Samsung Galaxy S24 Ultra se situará sin duda entre los teléfonos con mejor cámara, así como entre los mejores teléfonos en general. Aunque esta filtración no apunta a ningún cambio demasiado interesante para el Galaxy S24 estándar y el S24 Plus.