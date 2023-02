Samsung Galaxy S23: especificaciones y detalles del S23, S23+ y S23 Ultra - En un vistazo

El 1 de febrero, Samsung presentó (opens in new tab)su nueva gama de móviles insignia: la familia Samsung Galaxy S23, poniendo así fin a meses de especulaciones, rumores y filtraciones. Al hacerlo, también hemos podido concretar exactamente qué especificaciones y software trae este trío de nuevos teléfonos.

Puedes consultar nuestro análisis del Samsung Galaxy S23, nuestro análisis del Samsung Galaxy S23+ y nuestro análisis en profundidad del Samsung Galaxy S23 Ultra para conocer nuestros puntos de vista sobre cada uno de los últimos móviles de Samsung.

Sin embargo, si lo que quieres es ver rápidamente los números y los datos, este artículo es justo lo que buscas, ya que está redactado precisamente para eso: mostrarte la información rápidamente mediante tablas.

Los tres terminales tienen potencial para convertirse en los mejores móviles de Samsung, e incluso en los mejores teléfonos Android, pero esperamos que este artículo te ayude a decidir cuál es el mejor para ti.

Samsung Galaxy S23 especificaciones: comparativa de los tres modelos

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Galaxy S23 Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra Dimensiones: 70.9 x 146.3 x 7.6mm 76.2 x 157.8 x 7.6mm 78.1 x 163.4 x 8.9mm Peso: 168 gramos 196 gramos 234 gramos Pantalla: 6.1 pulgadas 120Hz (puede bajar hasta 48Hz) Dynamic AMOLED 2X (plana) 6.6-pulgadas 120Hz (puede bajar hasta 48Hz) Dynamic AMOLED 2X (plana) 6.8-pulgadas 120Hz (puede bajar hasta 1Hz) Dynamic AMOLED 2X (bordes curvados) Resolución: 2340 x 1080 2340 x 1080 3088 × 1440 S Pen: No tiene No tiene Integrado, 2.8ms latencia, soporte Air Gesture (gestos en el aire) SO (de fábrica): One UI 5.1 (sobre Android 13) One UI 5.1 (sobre Android 13) One UI 5.1 (sobre Android 13) Actualizaciones SO: 4 años 4 años 4 años Actualizaciones seguridad: 5 años 5 años 5 años Chip: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy RAM: 8GB (LPDDR5X) 8GB (LPDDR5X) 8GB / 12GB (LPDDR5X) Almacenamiento: 128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 4.0) 256GB / 512GB (UFS 4.0) 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0) Cámara principal: 50MP f/1.8, 24mm, OIS 50MP f/1.8, 24mm, OIS 200MP, f/1.7, 24mm, laser AF, OIS Cámara ultra gran angular: 12MP, f/2.2, 13mm, 120-grados 12MP, f/2.2, 13mm, 120-grados 12MP, f/2.2, 13mm, 120-grados Cámara teleobjetivo 3x: 10MP, f/2.4, 70mm, OIS 10MP, f/2.4, 70mm, OIS 10MP, f/2.4, 70mm, OIS Cámara teleobjetivo 10x: No tiene No tiene 10MP (periscope), f/4.9, 230mm, OIS Cámara selfie: 12MP, f/2.2, 26mm 12MP, f/2.2, 26mm 12MP, f/2.2, 26mm Batería: 3,900mAh 4,700mAh 5,000mAh Velocidad de carga (por cable): 25W 45W 45W Colores: Phantom Black (negro), cream (crema), Green (verde), Lavender (lavanda) Phantom Black (negro), cream (crema), Green (verde), Lavender (lavanda) Phantom Black (negro), cream (crema), Green (verde), Lavender (lavanda) Colores exclusivos de la web Samsung: Graphite (gris oscuro), Lime (lima) Graphite (gris oscuro), Lime (lima) Sky Blue (azul cielo), Graphite (gris oscuro), Lime (lima), Red (rojo) Precio de partida: 959€ 1.209€ 1.409€

Aunque los modelos S23 y S23+ ofrecen un hardware similar al de sus predecesores (sobre todo en lo que respecta a las cámaras), el Samsung Galaxy S23 Ultra es el primer móvil de la compañía en incorporar una nueva cámara principal de 200MP que ofrece un rendimiento aún mayor con poca luz en fotos, retratos y vídeos, en comparación con el sensor de 108MP del Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) de 2022.

Esta última generación también es una de las primeras del mundo en incorporar una memoria RAM LPRRD5X, más rápida y eficiente, y almacenamiento UFS 4.0 (a excepción del Galaxy S23 básico de 128GB, que utiliza el mismo almacenamiento de tipo UFS 3.1 que la serie Galaxy S22 (opens in new tab)).

La serie S23 también cuenta con una versión exclusiva del último chip 8 Gen 2 de Qualcomm, denominado "Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy", que cuenta con una velocidad de reloj superior (3,36 GHz frente a 3,2 GHz) en el núcleo principal Cortex X3, en comparación con el 8 Gen 2 estándar. Este chip, junto con una memoria y un almacenamiento más rápidos, así como una refrigeración por cámara de vapor 2,7 veces mayor (de media) en toda la gama, deberían hacer que todo vaya fluido como la seda y preparado para el futuro.

Los tres modelos también están disponibles en los mismos cuatro colores principales, con dos acabados adicionales exclusivos de la web de Samsung para el S23 y el S23+, mientras que el S23 Ultra puede adquirirse también en esos dos colores exclusivos, más dos más, lo que nos deja con un total de 4 tonos exclusivos.

Samsung Galaxy S23 especificaciones: precios y variantes

El nuevo Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Toda la gama Samsung Galaxy S23 ha subido de precio respecto a los Galaxy S22 en España. Estas son todas las variantes y sus precios:

Swipe to scroll horizontally Galaxy S23 Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra 8GB / 128GB 959€ NO HAY NO HAY 8GB / 256GB 1.019€ 1.209€ 1.409€ 8GB / 512GB NO HAY 1.329€ NO HAY 12GB / 512GB NO HAY NO HAY 1.589€ 12GB / 1TB NO HAY NO HAY 1.829€

Los Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra se presentaron el 1 de febrero de 2023 y se podrán a la venta a partir del 17 de febrero (aunque ya los puedes reservar).