El iPhone 15 Ultra podría tener mejores cámaras y más potencia que el Pro

El iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) no es mucho mejor que el iPhone 14 Pro (opens in new tab), ya que las principales diferencias son sólo el tamaño de la pantalla y la capacidad de la batería, pero Apple podría estar planeando diferenciar bastante más entre sí los dos modelos superiores de la gama iPhone 15 (opens in new tab) que se espera a finales de este año, basándonos en nuevas revelaciones de iOS 17.

Eso es según la información que el filtrador LeaksApplePro ha publicado en HowToiSolve (opens in new tab). Afirman haber visto el código de iOS 17, y revela que el iPhone 15 Ultra (opens in new tab), que es el modelo que se rumorea que Apple lanzará en lugar del iPhone 15 Pro Max, tendrá aparentemente un software de procesamiento de imágenes más avanzado que el iPhone 15 Pro (así como el resto de la gama iPhone 15).

Así que aunque el hardware de la cámara sea el mismo en el 15 Ultra que en el Pro, el iPhone 15 Ultra parece que tendrá ventaja en el departamento de fotografía.

La fuente añade que el rendimiento del Ultra no estará tan limitado por el software como en el modelo Pro. Estos límites de rendimiento se aplican para evitar que los teléfonos se sobrecalienten, así que si esto es cierto, el iPhone 15 Ultra también tendrá un sistema de refrigeración mejor.

En el artículo también hay detalles que ya habíamos escuchado antes, como que toda la línea iPhone 15 contará aparentemente con la Dynamic Island (opens in new tab) en vez del notch en la pantalla (característica que es exclusiva de los Pro en los iPhone 14), y también afirman que aunque todos los modelos contarán con USB Tipo-C, los dos modelos superiores ofrecerán mayores velocidades de transferencia de datos (similares a la tecnología USB 3.2).

En cuanto al propio iOS 17, en realidad apenas hablan del sistema, a pesar de que esta información aparentemente proviene del código de iOS 17, pero lo esencial es que al parecer habrá pocos cambios visuales, ya que centrará sobre todo en la estabilidad y la eficiencia.

Por otro lado, parece que algunas aplicaciones recibirán pequeños retoques, y se supone que la aplicación "Casa" sufrirá cambios importantes.

Respecto a otras noticias sobre los iPhone 15, según una nota de investigación de los analistas de Barclays Blayne Curtis y Tom O'Malley, vista por MacRumors (opens in new tab), algunos o todos los modelos serán compatibles con Wi-Fi 6E. Esto añadiría soporte para Wi-Fi de 6GHz, que es más rápido, pero obviamente, sólo cuando el móvil se conecte a un router que también lo soporte.

El Ultra parece que será el móvil con el que deberías hacerte

Con la gama iPhone 14 (opens in new tab), francamente sólo podemos recomendar el Pro y el Pro Max, ya que son los modelos que realmente ofrecen algo nuevo y destacan, siempre y cuando puedas permitirte alguno de ellos.

Pero al menos merecen la pena. Con el iPhone 14 estándar la cosa cambia: apenas supone una mejora en comparación con el iPhone 13 (opens in new tab), y aun así ha subido mucho de precio. Por otro lado, aunque el iPhone 14 Plus (opens in new tab) ofrece una pantalla más grande (sin que tengas que quedarte en bancarrota pagando el Pro Max), por lo demás es un teléfono un poco anticuado, igual que el estándar, ya que sigue contando con el notch en su pantalla y encima viene con un chip de hace un año.

Esa división dentro de la gama parece que continuará en cierto modo con la gama de 2023, pero todo parece indicar que el iPhone 15 Ultra también destacará por encima del iPhone 15 Pro.

Al menos esta vez los dos modelos menos caros podrían contar con la Dynamic Island y conexión USB Tipo-C, igual que sus hermanos mayores, aunque las filtraciones sugieren que seguirán teniendo un chip anticuado.

Según lo que se ha dicho hasta ahora, el Ultra podría tener cosas como un marco de titanio y una cámara selfie de doble lente (opens in new tab), además de las novedades de esta última filtración, y parece que el iPhone 15 Pro no contará con ninguna de ellas. Así que, aunque seguramente será un teléfono muy caro, probablemente el Ultra se convertirá en uno de los mejores móviles del mercado (opens in new tab) y, sin duda, el mejor iPhone (opens in new tab).