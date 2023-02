Apple cree que la gente pagaría más todavía por un móvil - ¿Están preparando el terreno para el iPhone Ultra?

El iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) ya es uno de los móviles más caros del mercado, pero parece que Apple está preparando el terreno para lanzar uno aún más caro, según los comentarios del consejero delegado de la compañía, Tim Cook.

Bloomberg (opens in new tab) informa de que, en la llamada sobre los beneficios de Apple en el primer trimestre de 2023, le preguntaron a Cook si el aumento de los precios de venta de los iPhones era sostenible, a lo que respondió: "Creo que la gente está realmente dispuesta a hacer un mayor esfuerzo económico para conseguir lo mejor que pueda permitirse en esa categoría", y añadió que los iPhones se habían convertido en "parte integral" de la vida de las personas.

Cook no dijo específicamente si los precios seguirán subiendo, pero ese comentario sugiere sin duda que cree que los clientes podrían ser persuadidos a pagar cada vez más por los preciados teléfonos de la compañía.

Es una afirmación que rezuma confianza en sí mismo, sobre todo teniendo en cuenta el clima financiero actual. Incluso en un escenario económico mejor, la idea de que la gente tenga que "hacer un mayor esfuerzo económico" para permitirse un móvil no parece ideal e incluso de mal gusto. Así que será interesante ver qué pasa.

Pero a la gente le encantan los iPhones, y es muy posible que siga habiendo opciones menos caras, como el iPhone SE (2022) (opens in new tab) e incluso el iPhone 14 (opens in new tab).

El iPhone 14 Pro Max podría incluso parecer asequible al lado de futuros modelos (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De hecho, Mark Gurman, que tiene un buen historial de dar información sobre Apple, afirma en el mismo artículo de Bloomberg que Apple podría planear ampliar la selección de iPhones disponibles.

Gurman afirma que Apple buscará primero diferenciar aún más los distintos modelos con la gama iPhone 15 (opens in new tab), en particular dotando exclusivamente al iPhone 15 Pro Max de una cámara periscópica, para un zoom óptico de mayor alcance.

A continuación, el año siguiente la compañía podría añadir un modelo adicional, en forma de iPhone 16 Ultra. Aparentemente, este modelo se situaría por encima del iPhone 15 Pro Max, por lo que habría cinco modelos entre los que elegir: el estándar, el Plus, el Pro, el Pro Max y el Ultra. Esto es, a menos que Apple se deshaga del Plus, ya que actualmente ese modelo no se están vendiendo muy bien.

Gurman afirma que Apple ha debatido internamente la posibilidad de añadir un modelo Ultra a la gama alta, posiblemente a tiempo para la serie iPhone 16 en 2024, pero parece que la decisión aún no se ha tomado. Además, especula con que este súper teléfono tendría cámaras aún mejores, un chip más rápido y posiblemente una pantalla más grande, además de no tener puerto de carga, por lo que tendría que cargarse de forma inalámbrica.

Aunque parece que esas características son sólo especulaciones por ahora, lo cierto es que tras los comentarios de Cook parece más probable que Apple añada un iPhone Ultra súper premium a su gama. Así que pronto podríamos encontrarnos en una situación en la que el iPhone tope de gama sea solamente para los ricos.

¿Y qué pasa con el iPhone 15 Ultra?

No es la primera vez que oímos hablar de un iPhone Ultra, pero filtraciones anteriores sugerían que ese nuevo modelo podría salir este año, y que en vez de situarse por encima del iPhone 15 Pro Max, el iPhone 15 Ultra (opens in new tab) podría sustituirlo.

Si nos basamos en las afirmaciones de Gurman, parece que los aspectos más importantes de esas filtraciones siguen siendo correctos, es decir, que el modelo superior de este año destacará claramente por encima incluso del iPhone 15 Pro. Sólo que Apple podría no poner Ultra en el nombre, y que el año que viene veremos un móvil Ultra aún más ridículamente caro.

Pero tanto si el modelo estrella de este año se llama iPhone 15 Pro Max como iPhone 15 Ultra, la forma en que se posicionará, junto con los comentarios de Cook, significa que es muy probable que cueste incluso más que el iPhone 14 Pro Max, que parte de 1.469€.

Sea como sea, ya puedes ir ahorrando si quieres tener el mejor iPhone (opens in new tab).