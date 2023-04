El iPhone 15 Ultra podría plantear un serio dilema a los fotógrafos

Recientemente informamos sobre los rumores de que el iPhone 15 Ultra llegaría con una cámara de teleobjetivo con zoom variable (opens in new tab), y nuevas filtraciones sugieren que esta no será la única mejora impresionante en las cámaras del próximo tope de gama de Apple.

Según el conocido filtrador de Apple llamado Ice Universe (opens in new tab), el iPhone 15 Ultra (opens in new tab)(que, por si no lo sabías, es el modelo que se espera que sustituya al iPhone 15 Pro Max en 2023) vendrá con el nuevo sensor IMX903 de 48MP de Sony. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues porque el IMX903 tiene un tamaño de 1/1,14 pulgadas, lo que significa que el iPhone 15 Ultra podría salir al mercado con el sensor de cámara más grande jamás utilizado en un iPhone.

A modo de comparación, el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab)(que es el mejor iPhone (opens in new tab) de Apple en este momento) utiliza el ya excelente sensor IMX803 de 48MP de Sony, que mide 1/1,28 pulgadas. El mayor tamaño del sensor del iPhone 15 Ultra, por tanto, debería permitir que capte más luz y más detalles.

Como señala Ice Universe, los sensores de 1/1,14 pulgadas no son estrictamente iguales a los sensores de 1 pulgada (como el que llevan algunos teléfonos enfocados a la fotografía como el Xiaomi 13 Ultra (opens in new tab)), pero harán que la diferencia entre ambos tamaños será insignificante.

"Las especificaciones del IMX903 para el iPhone 15 Ultra están cerca de 1 pulgada, eso es seguro", escribe Ice Universe. "Estoy deseando que Apple se una al club de la pulgada".

Basta con decir que el iPhone 15 Ultra parece dispuesto a quitarle al Samsung Galaxy S24 (opens in new tab) Ultra el título de teléfono con la mejor cámara (opens in new tab), pero las credenciales de la cámara del Samsung, según los rumores, también parece que tentarán mucho a los fotógrafos tradicionales.

Combinado con su lente de zoom periscópico para un zoom de teleobjetivo real (opens in new tab), el enorme sensor de 48MP del iPhone 15 Ultra convertirá al próximo buque insignia de Apple en una cámara fenomenalmente potente por derecho propio. Y, a un precio previsto de unos 1.469€ (como mínimo), el teléfono debería ser una alternativa que costará menos dinero que las mejores cámaras (opens in new tab), que suelen venderse por más de 2.500€. Poniendo, por tanto, a los fotógrafos frente a un gran dilema.

(Image credit: Apple)

Las cámaras sin espejo siguen teniendo sensores mucho más grandes que el rumoreado de 1/1,14 pulgadas del iPhone 15 Ultra, pero el procesamiento computacional de Apple ayudará a compensarlo. Cuanto mayor sea el sensor, más luz e información tendrán esos algoritmos para trabajar, y eso podría ser especialmente útil para el objetivo zoom periscópico del Ultra, ya que tradicionalmente tienen aperturas bastante oscuras.

Pero estas mejoras para la Ultra podrían poner a los fotógrafos ante una difícil decisión. Si los rumores son ciertos, el Ultra estará abriendo una brecha fotográfica considerable con el resto de la serie iPhone 15 (por lo que podría ser una decisión entre derrochar en ese buque insignia, o esperar hasta el próximo año para un iPhone 16 Pro con un zoom periscópico).

iPhone 15 Ultra: qué más esperamos ver

Se espera que el iPhone 15 Ultra reemplace al iPhone 15 Pro Max (Image credit: Apple)

En cuanto a qué más esperamos ver en el iPhone 15 Ultra, renders no oficiales del móvil (opens in new tab) han insinuado que el próximo buque insignia de Apple tendrá un puerto USB-C, un módulo de cámaras algo menos abultado y un chasis más curvo que el del iPhone 14 Pro Max. Además, el teléfono podría estar revestido de titanio (que suele ser más fuerte y más ligero que el acero inoxidable utilizado por los iPhones actuales).

En cuanto al diseño, se rumoreaba que el iPhone 15 Ultra tendría los botones de volumen y encendido en estado sólido (opens in new tab). Las filtraciones habían sugerido que estos botones utilizarían vibraciones para simular la sensación de ser tocados (opens in new tab) a pesar de no moverse realmente, pero más recientemente, los analistas Jeff Pu y Ming-Chi Kuo han desmentido estas afirmaciones (opens in new tab). Sin embargo, otros filtradores siguen creyendo que el iPhone 15 Ultra tendrá botones en estado sólido (opens in new tab).

Por último, a pesar de utilizar el mismo procesador A17 Bionic, se rumorea que el iPhone 15 Ultra será aún más potente que el iPhone 15 Pro, y una fuente afirma que el software del Ultra no limitará tanto al teléfono como lo hará en el modelo Pro (opens in new tab).