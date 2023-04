El lanzamiento del Xiaomi 13 Ultra amenaza la corona de la cámara del Galaxy S23 Ultra

El nuevo buque insignia de Xiaomi, el Xiaomi 13 Ultra, acaba de anunciarse en China y, aunque aún no se sabe si saldrá a la venta en el resto del mundo, lo cierto es que tiene una potencia fotográfica capaz de competir con el Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab).

Durante mucho tiempo se ha rumoreado sobre un modelo "Ultra" (opens in new tab) que se uniría a los Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro y Xiaomi 13 Lite (que el fabricante chino de teléfonos lanzó al mercado internacional a principios de este año), pero tras un streaming en directo del 18 de abril, ahora conocemos todos los detalles sobre el móvil, incluido su precio.

El Xiaomi 13 Ultra parece una evolución directa del diseño del Xiaomi 12S Ultra, al tiempo que se basa en el impresionante hardware de la cámara que se encuentra tanto en el 12S Ultra como en el 13 Pro. El mismo sensor Sony IMX989 de 1 pulgada que hemos visto a través de estos dispositivos anteriores aparece también en el 13 Ultra, sin embargo, esta vez viene equipado con una nueva apertura variable (capaz de cambiar entre f/1,9 y f/4,0); evocando teléfonos como el Huawei Mate 50 Pro y el Samsung Galaxy S9 mucho antes.

Esa es solo una pieza del rompecabezas fotográfico de este teléfono, sin embargo, con una configuración de cámara cuádruple en la parte posterior que consiste en no uno, sino cuatro sensores de 50MP (que IMX989 y tres IMX858), con uno de esos sensores secundarios configurados como ultra gran angular, mientras que los otros dos ofrecen zoom óptico de 3,3x y 5,2x, respectivamente. El recorte de sensores también otorga a la 13 Ultra dos distancias focales adicionales con zoom óptico (46mm o 2x y 240mm o zoom 10,42x) sin necesidad de otros dos sensores (un truco que hemos visto tanto en la serie Google Pixel 7 como en la línea iPhone 14 Pro).

Vuelve a ver la presentación del Xiaomi 13 Ultra arriba (en inglés)

Se dice que el diseño del teléfono está inspirado en las cámaras Leica M, con una "parte trasera de piel de silicona nanotecnológica antibacteriana" que sin duda tiene ese aspecto, ocultando el grosor alrededor del módulo de cámara elevado que da al teléfono su notable perfil de 9,06mm. Sin embargo, esto ha permitido a Xiaomi exprimir esa lente de zoom óptico 'superteleobjetivo' de 5,2x sin necesidad de la óptica plegada de los sensores de teleobjetivo comparables que se encuentran en teléfonos como el Google Pixel 7 Pro (zoom 5x) y el Galaxy S23 Ultra (zoom 10x).

Si la experiencia de la cámara no pareciera lo suficientemente Pro, Xiaomi también mostró un conjunto completo de complementos, incluido un agarre de cámara inalámbrico con un botón de obturador físico y un anillo adaptador de filtro desmontable de 67mm; para aquellos que realmente quieren reducir la brecha entre el teléfono y la cámara. El paquete de accesorios tiene un precio de 999 CNY¥ (aproximadamente 150€), y Xiaomi afirma que su disponibilidad será limitada en el momento del lanzamiento.

Aunque se podría decir mucho más sobre el potente sistema de cámara del Xiaomi 13 Ultra, incluidos sus "estilos fotográficos personalizados" y los filtros Leica, echemos un vistazo al resto de características del teléfono.

Swipe to scroll horizontally Xiaomi 13 Ultra: especificaciones Header Cell - Column 1 Dimensiones: 163.18 x 74.64 x 9.06mm Peso: 227 grams Pantalla: 6,73 pulgadas 20:9 WQHD+ 120Hz LTPO C7 AMOLED, protegida por Gorilla Glass Victus Chip: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 12GB / 16GB (LPDDR5X) Almacenamiento: 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0) OS: Android 13 w/ MIUI 14 Cámara principal: 50 MP (Sony IMX989), f/1,9 y f/4,0, 23 mm Sensor de 1 pulgada con OIS + apertura variable Cámara ultra-angular: 50MP (Sony IMX858), f/1.8, 120° FoV Teleobjetivo: 50 MP (Sony IMX858), f/1,8, 75 mm, zoom óptico 3,3x con OIS Súper teleobjetivo: 50 MP (Sony IMX858), f/3,0, 120 mm, zoom óptico de 5,2x con OIS Cámara frontal: 32MP, f/2.0 Batería: 5,000mAh Carga: 90 W (con cable), 50 W (inalámbrica), carga inalámbrica inversa Colores: Negro, blanco, verde oliva

Al igual que los Xiaomi 13 y 13 Pro, el Ultra funciona con el último y mejor chip Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, junto con la memoria RAM LPDDR5X más rápida y eficiente energéticamente, y el mejor almacenamiento UFS 4.0 actualmente disponible en el mercado móvil: hasta 16GB y 1TB, respectivamente.

La experiencia de usuario, por su parte, debería ser familiar para aquellos que hayan utilizado cualquier teléfono Xiaomi reciente, impulsado por la última experiencia MIUI 14 de la marca (por encima de Android 13).

Otros aspectos destacados son una pantalla WQHD+ C7 AMOLED asombrosamente brillante (2.600 nits de pico), una refrigeración mejorada con respecto a los modelos anteriores, una batería considerable de 5.000mAh con carga rápida por cable de 90W (así como carga inalámbrica de 50W) y compatibilidad con USB 3.2 más rápido; ideal para transferir vídeos de gran tamaño en 8K y registro de 10 bits, junto con fotos sin procesar de 14 bits, todo lo cual admite el 13 Ultra.

En China, Xiaomi ha puesto el siguiente precio al Xiaomi 13 Ultra:

12 GB RAM / 256 GB = 5.999 CNY¥ (aproximadamente 900€)

5.999 CNY¥ (aproximadamente 900€) 16 GB RAM / 512 GB = 6.499 CNY¥ (aproximadamente 1000€)

6.499 CNY¥ (aproximadamente 1000€) 16 GB RAM / 1 TB = 7.299 CNY¥ (aproximadamente 1.100€)

Aunque la disponibilidad internacional sigue siendo una incógnita, hay una pequeña posibilidad de que, a diferencia del 12S Ultra, este nuevo buque insignia vaya más allá de las fronteras chinas, sobre todo por la voluntad de Xiaomi de organizar una emisión en directo en YouTube. El teléfono también aparece detallado en las webs regionales de la empresa, incluido el de Xiaomi UK, lo que también podría interpretarse como un indicio de un posible lanzamiento mundial.

Cruzamos los dedos, y si se internacionaliza, este nuevo Ultra sin duda encontrará un lugar en nuestro ranking de los mejores teléfonos Xiaomi (opens in new tab) y los mejores teléfonos con cámara (opens in new tab), y eso sólo para empezar.