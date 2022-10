El iPhone 15 Pro podría dar el salto a los 8GB de RAM, e incluir una cámara periscópica

Lo sabemos, los iPhone 14 (opens in new tab) acaban de salir a la venta hace nada, pero eso no impide que ya hayamos empezado a escuchar rumores sobre los planes que tiene Apple para su próxima generación. La última información ha sugerido a que los modelos Pro de la gama iPhone 15 (opens in new tab) contarán con 8GB de RAM, así como una cámara periscópica.

Esto es lo que han afirmado los analistas de la industria de Trendforce (opens in new tab) (y compartido por SamMobile (opens in new tab)), que tienen un historial razonable en relación ha predicciones sobre Apple. Al parecer, "hay muchas posibilidades" de que haya un aumento de la memoria RAM, que pasaría a ser de 8GB en el iPhone 15 Pro y el Pro Max, y de que se mejore la tecnología de la cámara, concretamente en el Pro Max.

Aunque Apple no suele concretar la RAM de sus móviles (ni siquiera aparece en la lista de especificaciones), el hecho es que los modelos actuales iPhone 14 Pro (opens in new tab)y iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) tienen 6GB de RAM.

El esperado periscopio

El rumor de la cámara periscópica es interesante: se trata de un diseño de cámara que hemos visto en teléfonos Android (incluido el Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab)), con el que gracias a un truco de espejos la cámara se extiende a lo largo del teléfono, permitiendo más espacio para las lentes de zoom.

Es algo que llevamos escuchando que podría llegar al iPhone desde hace varios años, y si efectivamente llega con el iPhone 15 Pro Max, es de esperar que el zoom óptico de 3x del modelo actual reciba una mejora significativa, suponiendo que Apple sea capaz de encontrar suficiente espacio en el dispositivo para incluir los mecanismos de la cámara.

El mismo informe también menciona que los modelos Pro y Pro Max equiparán un procesador más rápido que los modelos estándar del iPhone 15, lo cual no es algo que nos sorprenda, ya que es lo mismo que ha hecho Apple este año, y ya lo esperábamos (opens in new tab).

¿Por qué es importante el aumento de RAM?

Los iPhones suelen quedarse por detrás de la competencia en lo que respecta a la cantidad de RAM. Por ejemplo, el Samsung Galaxy S22 (opens in new tab) (incluso el básico) cuenta con 8GB de RAM. Esta puede ser una de las razones por las que Apple no hace referencia a esta especificación cuando lanza nuevos teléfonos o los anuncia en su propia página web: sabe que suena a poco.

Pero, ¿es realmente importante la memoria RAM o no? Al igual que en un ordenador, la RAM puede considerarse el "espacio de pensamiento" de un teléfono: es donde se guardan los datos sobre la foto que estás editando, la página web que estás viendo o el juego al que estás jugando. Cuando el teléfono se reinicia, la RAM se borra y se vuelve a empezar.

Por lo tanto, cuanta más RAM tenga un dispositivo, más espacio tendrá para pensar. Cuanta más RAM, más rápido responderá el teléfono, ya sea a la hora de cambiar entre varias aplicaciones, de trabajar con imágenes más grandes, o de jugar a juegos con gráficos más exigentes. Sin embargo, la velocidad del móvil también depende de lo bien que esté optimizada dicha memoria RAM (así como de otros factores, como la velocidad del chip).

Y justo aquí es donde Apple destaca: al tener un control total sobre el hardware y el software del iPhone, suele optimizar muy bien la memoria RAM, eliminando rápidamente la información antigua que ya no es necesaria para dejar espacio a la nueva. Eso garantiza un rendimiento de primera incluso con cantidades inferiores de RAM. Dicho esto, una mejora a 8GB sería muy bienvenida.