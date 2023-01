La conectividad mejorada Wi-Fi 6E podría ser exclusiva de los modelos Pro de la gama iPhone 15

Cuando los móviles de la gama iPhone 15 (opens in new tab) lleguen al mercado, contamos con que volverá a haber claras diferencias entre los dos modelos básicos y los dos superiores, al fin y al cabo, hay distintas razones por las que unos cuestan más que otros, y una de esas diferencias podría estar en el tipo de soporte Wi-Fi.

Un documento filtrado publicado por Unknownz21 (opens in new tab) en Twitter (compartido por MacRumors (opens in new tab)) hace referencia a la arquitectura de la antena del iPhone 15, el iPhone 15 Plus, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max.

Según el documento, el iPhone 15 estándar y el modelo Plus mantendrán la misma conectividad Wi-Fi 6 que la gama iPhone 14 (opens in new tab) actual. Sin embargo, el Pro y el Pro Max se actualizarán al último estándar Wi-Fi 6E.

Un juego de números

Hace unos días escuchamos rumores (opens in new tab)de que el Wi-Fi 6E llegaría a la gama iPhone 15 en 2023, pero en aquel momento parecía que todos los modelos de la gama recibirían esta actualización... y ahora parece que no será así.

Sin embargo, la diferencia entre Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E tampoco es que sea enorme: el último estándar admite una banda de frecuencia adicional de 6GHz junto a las de 2,4GHz y 5GHz que tiene el anterior Wi-Fi 6, por lo que, aunque las velocidades son similares, hay más capacidad para más dispositivos. También necesitarás un router Wi-Fi 6E para aprovechar la tecnología mejorada.

Aunque no se menciona en esta filtración, suponemos que si se confirma que el rumoreado iPhone 15 Ultra (opens in new tab) existe, también contará con soporte para Wi-Fi 6E. Respecto a ese nuevo posible modelo de la gama, todavía no está claro si el teléfono será un modelo adicional o si reemplazará al Pro Max.

Más razones por las que optar por uno de los modelos superiores

En los últimos años, Apple ha intentado claramente hacer que el hecho de pagar más por uno de los modelos Pro merezca la pena, y lo mismo hizo la compañía en el caso del iPhone 14 Pro (opens in new tab)y del 14 Pro Max. De hecho, han hecho que los Pro sean tan superiores, que los modelos básicos casi parecen descuidados en comparación.

El año pasado, por ejemplo, vimos por primera vez una diferencia entre los chips, ya que Apple equipó el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus (opens in new tab)con el chip A15 Bionic, mientras que los Pro cuentan con el último chip A16 Bionic, que es más rápido.

Puede que una ligera mejora en los estándares Wi-Fi no sea la especificación más importante a la hora de elegir un teléfono, pero es una razón más para elegir uno de los modelos Pro cuando salgan a la venta (que será en septiembre, si Apple sigue su calendario habitual).

El peligro es que los compradores ignoren los iPhones más baratos (y se rumorea que la versión Plus no se está vendiendo nada bien), pero dado que los modelos Pro cuestan más dinero, parece un riesgo que Apple está dispuesta a asumir.