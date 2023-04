Unos renders filtrados del iPhone 15 Pro desvelan nuevos botones, cámaras y mucho más

La fábrica de rumores del iPhone 15 (opens in new tab) ha sido un no parar en las últimas semanas, y la última información nos ha traído la mejor vista hasta ahora de la próxima cosecha de iPhones de alto nivel.

Según los nuevos archivos CAD obtenidos por 9to5Mac (opens in new tab), el iPhone 15 Pro contará con un diseño más redondeado que su predecesor, el iPhone 14 Pro, junto con biseles más finos y un puerto de carga USB-C. En los nuevos renders también se puede ver un botón de acción al estilo del Apple Watch Ultra, lo que corrobora los rumores anteriores de que Apple sustituirá el interruptor de silencio tradicional en el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Ultra.

Sin embargo, el aspecto más interesante de estos nuevos renders es la ausencia de botones de volumen y encendido de estado sólido. Se rumoreaba que el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Ultra tendrían botones táctiles (opens in new tab) (es decir, paneles que utilizan vibraciones hápticas para simular la sensación de ser tocados), pero los analistas de Apple se han retractado recientemente de esas predicciones (opens in new tab).

Algunos filtradores siguen siendo optimistas sobre la posibilidad de ver botones de estado sólido en el iPhone en el 2023 (opens in new tab), pero los renders de abajo sugieren que Apple seguirá con los diseños de botones tradicionales en el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Ultra.

En cuanto al iPhone 15 Ultra, en concreto (que, como recordatorio, se rumorea que sustituirá al iPhone 15 Pro Max en la gama iPhone de este año), parece que el teléfono heredará los mismos cambios de diseño que su hermano de nivel Pro, junto con un aumento ligeramente mayor de la cámara.

¿Por qué una cámara más grande? Los últimos rumores apuntan a que el iPhone 15 Ultra tendrá una cámara con teleobjetivo y zoom variable (opens in new tab), así como el sensor principal más grande jamás utilizado en un iPhone (opens in new tab). En otras palabras: son las cámaras las que van a diferenciar al Ultra del Pro, así que es de suponer que estas mejoras se reflejarán en el diseño del primero.

Vale la pena señalar que estos nuevos renders son casi idénticos a los diseños CAD del iPhone 15 Pro obtenidos previamente por 9to5Mac (opens in new tab) de la misma fuente (ver más arriba). La única diferencia entre los dos conjuntos de renders es la ausencia de botones de estado sólido en las imágenes más recientes, que encaja con la línea de tiempo de rumores sobre la decisión de Apple de dar marcha atrás en la característica.

También es importante aclarar que estos renders no son más que eso: no están asociados oficialmente con Apple de ninguna manera. Dicho esto, los diseños CAD suelen entregarse a los fabricantes de fundas meses antes del lanzamiento de un nuevo teléfono y, dado que se espera que la línea iPhone 15 llegue a las tiendas en septiembre, nos inclinamos a creer que la fuente de 9to5Mac es fiable.