TCL 30+: análisis - Fantástica pantalla AMOLED y buena cámara por menos de 200€

El TCL 30+ es un móvil barato (opens in new tab)que podría resultarte muy satisfactorio. Si eres de los que busca un teléfono 4G que te apañe para todo en el día a día, pero quieres gastar lo menos posible, entonces este modelo es uno de los grandes candidatos que debes barajar.

Sin lugar a dudas, lo más destacable del TCL 30+ es su gran pantalla AMOLED, que muestra los contenidos con unos colores fantásticos y con gran contraste. La mayoría de móviles a este precio todavía cuentan con un panel LCD (que no es tan bueno), mientras que hay algunos modelos que sí que tienen una AMOLED, pero te costará mucho encontrar una tan grande como la del TCL 30+.

Otro aspecto que me ha gustado de este móvil es que su diseño hace que no parezca tan barato como en realidad es; muchos teléfonos baratos son de ese plástico brillante y reflectante que queda bastante cutre, mientras que el TCL 30+ la verdad es que me ha sorprendido y me ha parecido bonito, sobre todo en la versión azul cielo que es la que he puesto a prueba.

Por supuesto, todo el mundo quiere poder hacer fotos a diario, y en ese aspecto os puedo decir que el TCL 30+, gracias a su cámara principal de 50MP con IA, hace fotografías bastante buenas. Te gustarán mucho las fotos que conseguirás con este móvil durante el día, y además tiene un montón de modos y efectos artísticos con los que jugar. Es verdad que hacer zoom o la fotografía nocturna no son precisamente los puntos fuertes de este teléfono, pero lo cierto es que esas son cosas que la gente suele usar mucho menos.

En este análisis veréis que os muestro muchas muestras de las cámaras, en muchos escenarios y usos, para que podáis tener claro qué podéis esperar de la experiencia con las cámaras del TCL 30+.

Tal y como os concretaré en este artículo, el rendimiento no es el área más destacable de este móvil, sin embargo, creo que será más que suficiente para el uso habitual que la mayoría de la gente le da a su teléfono: desde navegar por las redes sociales y WhatsApp, a ver películas (por cierto, con un sonido bien alto), e incluso jugar. Todo eso podrás hacerlo sin problemas. Además, el TCL 30+ cuenta con 4GB de RAM, por lo que no se te ralentizará como un típico móvil barato de los que vienen con 1GB o 2GB, que no hacen más que desesperar al usuario.

A continuación voy a detallar en profundidad qué me ha parecido el TCL 30+ al probarlo, y os explicaré qué ofrece en cada una de las áreas.

TCL 30+ análisis: precio y fecha de lanzamiento

Fue presentado el CES 2022

Puedes comprarlo por menos de 200€

El TCL 30+ fue presentado junto con sus hermanos en el MWC 2022 (opens in new tab), y se puso a la venta en marzo del mismo año en España por un precio de 199€. Está disponible en una variante que cuenta con 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento, y presume de ser uno de los pocos móviles que encontrarás a este precio con pantalla AMOLED.

Por supuesto, ahora que ha pasado el tiempo, puedes conseguir este móvil por menos dinero todavía, lo cual aumenta aún más su valor.

TCL 30+ análisis: especificaciones

A continuación te dejamos una tabla con todas las especificaciones del TCL 30+.

Swipe to scroll horizontally TCL 30+: ficha técnica TCL 30+ Dimensiones: 166.54 x 75.24 x 7.74mm Peso: 185g Pantalla: 6.7 pulgadas AMOLED tasa de refresco 60Hz Resolución: FHD+ (2400x1080) CPU: MediaTek Helio G37 RAM: 4GB Almacenamiento: 128GB, ampliable con tarjeta microSD SO TCL UI sobre Android 12 Cámaras traseras: 50MP (principal) + 2MP (sensor profundidad) + 2MP (macro) Cámara frontal: 13MP Batería: 5.010mAh Velocidad de carga: 18W por cable Colores Azul claro y Negro Conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth 5.0, NFC, conector auriculares Otros Altavoces duales, lector de huellas dactilares en el lateral, desbloqueo facial

TCL 30+ análisis: diseño

Pantalla plana

Buen diseño para el precio

Parte trasera de "fibra de vidrio"

El TCL 30+ es un móvil que para el precio que tiene me ha parecido que tiene un diseño muy bueno: no parece tan barato como es, y me ha gustado especialmente la versión de color azul claro que he puesto a prueba. El otro tono disponible es el negro, para aquellos que prefieran un color más discreto (elegante o aburrido, según a quién preguntes).

El TCL 30+ tiene una pantalla de 6,7 pulgadas, que es plana, y muestra una relación pantalla-cuerpo del 91%. En el borde, tenemos un marco que rodea al móvil que, si bien es de plástico, a la vista puede pasar por uno de metal. La pantalla es de vidrio resistente a los arañazos, que se supone es resistente, aunque se echa en falta el cristal protector Corning Gorilla Glass de otros teléfonos de la competencia.

Por detrás, la parte trasera es de "fibra de vidrio", que la verdad es que parece ser de plástico (aunque no de ese brillante baratero), pero queda bonito. Sea como sea, la compañía promete que esa fibra de vidrio es duradera y hará que el móvil sea más resistente, pero no he querido tirar el teléfono al suelo para poner esto a prueba.

Estamos antes un teléfono relativamente fino, con un grosor de 7,74mm. Eso significa que es prácticamente igual de fino que el Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) (7,6mm), mientras que en comparación con sus grandes rivales, es más delgado que el Redmi Note 11 (8,09mm), y mucho más que el POCO M5 (8,99mm).

Tiene un peso de 185g, lo cual no está mal. Por dar otra vez un punto de referencia, el Redmi Note 11 pesa 179g, pero es bastante más pequeño, ya que su pantalla es de 6,43 pulgadas, mientras que el POCO M5 pesa 201g y tiene una pantalla de 6,58 pulgadas. El resto de las dimensiones del TCL 30+ son 166.54mm de alto y 75.24mm de ancho.

Respecto al diseño de las cámaras en la parte trasera, hay tres lentes y un flash que están situados en un módulo en forma de rectángulo y colocado en forma vertical en la parte superior izquierda del móvil. Este módulo es transparente, y me ha parecido un diseño bastante curioso que no se ve todos los días.

Por último, en cuanto al diseño de la parte frontal, la cámara selfie está colocada dentro de una muesca (o notch) situada en el centro arriba en la pantalla. La muesca es algo que ya ha quedado algo anticuado, aunque al menos es relativamente pequeña y no molesta. Además, a través del software TCL te permite aumentar el grosor borde superior del móvil, de forma que la muesca se disimula totalmente. Para activar esta opción debes ir a: Ajustes > Pantalla > Barra de estado y muesca > Muesca.

TCL 30+ análisis: pantalla

Image 1 of 2 La pantalla AMOLED del TCL 30+ muestra los contenidos realmente bien (Image credit: Anastasia Lazaridis / TechRadar España) La pantalla del TCL 30+ refleja bastante a la luz del Sol. Con mucha luz se oscurece el contenido (Image credit: Anastasia Lazaridis / TechRadar España)

Pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas

Resolución FHD+ con tasa de refresco de 60Hz

Tecnología NXTVISION para mejorar la calidad de imagen

El TCL 30+ cuenta con una pantalla plana que destaca por ser una AMOLED, algo que pocos móviles a este precio ofrecen. Tiene un tamaño de 6,7 pulgadas, una resolución FHD+ (1080x2400), y una densidad de píxeles de 387ppp.

Como sabéis, la tecnología AMOLED permite ver unos colores más vivos, con gran contraste y negros más oscuros, y por mi experiencia con el móvil puedo decir que se ve muy bien. Por otro lado, el nivel de brillo no es nada de otro mundo, con un tope de 900 nits, pero eso es algo que ya esperábamos a este precio. Esto significa que a la luz del Sol te costará ver los contenidos oscuros, y además la pantalla refleja bastante en lugares muy iluminados.

Algo que deja que desear es la tasa de refresco de 60Hz de la pantalla, que podría ser algo más alta (por ejemplo, el Xiaomi Redmi Note 11 (opens in new tab) que tiene un precio similar tiene una pantalla de 90Hz). Dicho eso, en ningún momento al usar el móvil me ha parecido que el contenido se viera a tirones.

La pantalla del TCL 30+ viene con la tecnología NXTVISION que te ayuda a mejorar la calidad de imagen (podéis ver su efecto en la imagen que os dejo a continuación).

(Image credit: TechRadar España / TCL )

Para poner a prueba la pantalla he reproducido en HBO Max una de las películas de John Wick (que como sabéis está repleta de acción). Tengo que decir que todo se veía bien fluido, incluso las peleas (a diferencia de lo que me esperaba dada la tasa de 60Hz que acabo de comentar).

Respecto a los colores, se veían muy bien, sobre todo en las escenas bien iluminadas. Ahora bien, las escenas oscuras a veces me ha costado un poco verlas (y eso que tenía el brillo al máximo). De hecho, en exteriores, con la luz del Sol, era realmente difícil ver lo que pasaba en esas escenas oscuras cuando John Wick está en las catacumbas en Italia, y encima se reflejaba bastante mi cara.

Por último, también he jugado a un par de juegos, y profundizaré en ello en la sección de rendimiento, pero en lo que respecta a la pantalla, cabe señalar que esta reaccionó perfectamente bien a todos mis toques.

TCL 30+ análisis: cámaras

(Image credit: Anastasia Lazaridis / TechRadar España)

Cámara principal de 50MP

Divertidos modos de cámara

Buenas fotos en condiciones propicias

El zoom y las fotos nocturnas son los puntos flojos

El TCL 30+ cuenta en su parte trasera con un conjunto de tres cámaras, que está liderado por la principal, que es de 50MP con inteligencia artificial y tiene una apertura f/1.85. Le acompañan dos sensores secundarios, que tal y como suele pasar con los móviles baratos, son un poco de relleno y no debes esperar mucho de ellos. Se trata de una cámara macro de 2MP y una cámara de profundidad que también es de 2MP.

Dicho eso, la cámara principal está bastante bien. Hace fotos satisfactorias, con buenos colores y si al escenario no le falta luz, también te dará un nivel de detalle decente. La fotografía nocturna no es nada de otro mundo; no es que salga demasiado oscuro, pero pierde mucho detalle (podéis ver un ejemplo a continuación en las muestras de cámara).

A la hora de grabar vídeos podrás hacerlo hasta en 1080p con 30fps, y por lo que he podido comprobar los resultados son decentes, y los detalles, siempre que no se haga zoom, están bien.

La cámara por defecto hace las fotos con 12MP. Eso significa que el móvil aprovecha el pixel-binning (opens in new tab)4 en 1 para crear con cuatro píxeles uno más grande capaz de captar más luz. Esto lo puedes cambiar en ajustes, y puedes escoger 50MP para aprovechar toda la resolución de la cámara principal. De esta forma conseguirás más detalles, pero no olvides que también se pierde luz, por lo que no es aconsejable en lugares poco iluminados.

La cámara principal, además de contar con IA, que detecta automáticamente si estás haciendo fotos de plantas, de comida y cosas así, también viene con un montón de efectos artísticos, tanto para las fotos como para los vídeos.

Por ejemplo, puedes grabar un vídeo transformando la imagen en un boceto, usar el efecto "seis espejos" que graba una especie de espiral de copias de lo que estás viendo, usar el modo película, y muchos más. Os dejo un par de ejemplos a continuación del modo boceto y el modo seis espejos:

Efectos artísticos del TCL 30+: efecto boceto y efecto seis espejos aplicados sobre mi TV reproduciendo una de las películas de El Hobbit (Image credit: TechRadar España)

La cámara selfie del TCL 30+ es una de 13MP, y es una gran angular con un campo de visión de 96 grados. Al igual que la cámara trasera, permite grabar vídeo hasta en 1080p con 30fps, y cuenta con las típicas funciones como modo belleza y los selfies grupales. Por otro lado, también he querido poner a prueba el modo retrato.

Tal y como podéis ver en las capturas que he dejado a continuación, la calidad de las fotos hechas con la cámara delantera es buena, mientras que el modo retrato funciona bastante bien, pero le cuesta detectar bien el pelo, ya que desenfoca algunas partes cuando en realidad no debería.

TCL 30+: muestras de las cámaras

A continuación encontraréis varias fotografías de distinto tipo realizadas con las distintas cámaras del TCL 30+. Encontraréis muestras de fotografías generales, modo retrato de la cámara principal, de fotos selfie (con y sin modo retrato), modo macro, fotografías con zoom, fotografía nocturna, etc. (Le podéis ir dando a la flechita para ir pasando las distintas fotos).

Image 1 of 15 La cámara principal del TCL 30+ hace fotos con colores bastante buenos y detalles suficientes (Image credit: Anastasia Lazaridis / TechRadar España) Muestra de cámara principal TCL 30+ (Image credit: Anastasia Lazaridis / TechRadar España) La fotografía nocturna no es nada de otro mundo, y el móvil no cuenta con modo noche (Image credit: Anastasia Lazaridis / TechRadar España) El nivel de detalle de los pelos de mi perra y las sombras no están nada mal, aunque más al fondo pierde detalle (Image credit: Anastasia Lazaridis / TechRadar España) Al probar el modo retrato con la cámara principal no está mal, pero la parte trasera de la perra también ha sido desenfocado, lo cual es un error (Image credit: Anastasia Lazaridis / TechRadar España) La cámara selfie en modo normal a la izquierda y con modo retrato a la derecha (Image credit: Anastasia Lazaridis / TechRadar España) Foto selfie al lado de la playa con el modo retrato: la cámara difumina partes de mi pelo que no debería, aunque la parte positiva es que eso soluciona mi problema de pelo encrespado (Image credit: Anastasia Lazaridis / TechRadar España) Muestra de cámara TCL 30+ palmeras (Image credit: Anastasia Lazaridis / TechRadar España) Muestra de cámara TCL 30+ palmeras zoom 3x (Image credit: Anastasia Lazaridis / TechRadar España) Muestra de cámara TCL 30+ playa (Image credit: Anastasia Lazaridis / TechRadar España) Muestra de cámara TCL 30+ playa con zoom 2x (Image credit: Anastasia Lazaridis / TechRadar España) Muestra de cámara TCL 30+ con zoom 3x (Image credit: Anastasia Lazaridis / TechRadar España) Muestra de cámara TCL 30+ con zoom 4x (Image credit: Anastasia Lazaridis / TechRadar España) Muestra de cámara TCL 30+ foto piña (Image credit: Anastasia Lazaridis / TechRadar España) Foto de la misma piña pero con la cámara macro (Image credit: Anastasia Lazaridis / TechRadar España)

TCL 30+ análisis: Rendimiento

Chip MediaTek Helio G37 de gama media de entrada

4GB de RAM y 128GB de almacenamiento

Rinde bien para el día a día, incluso podrás jugar

Para explicar rápidamente el rendimiento que puedes esperar el TCL 30+ puedo decirte dos cosas: por un lado, es verdad que en comparación con la competencia sale perdiendo, pero, por otro lado, si lo que buscas es un móvil que te cueste poco, con una pantalla bien grande, y que rinda perfectamente bien para las tareas típicas del día a día (redes sociales, navegar por Internet, WhatsApp, ver películas y series, e incluso jugar), entonces el TCL 30+ está a la altura.

El TCL 30+ equipa el chip MediaTek Helio G37, que es un procesador de 8 núcleos que se considera de gama media de entrada. Ese chip va acompañado de 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento (que son ampliables hasta 256GB con una tarjeta microSD).

Como he comentado en la sección de pantalla, puse a prueba el móvil reproduciendo la película de John Wick 2, y además, también he jugado a algunos juegos como Call of Duty Mobile y Mario Kart. Por supuesto, no me volví loca poniendo gráficos al máximo y esas cosas en los juegos, pero la experiencia jugando con los ajustes predefinidos, así como al ver la película, fue totalmente buena. Incluso gané las partidas del Call of Duty, lo que quiere decir que el móvil rendía bien, en ningún momento fue a trompicones, y el táctil respondía sin problemas a todos mis disparos.

Sí que es verdad que debes esperar unos segundos a que el juego se abra o la película empiece a reproducirse, pero una vez que empieza no he tenido ningún problema. Además, el TCL 30+ tampoco se ha calentado en ningún momento.

Como veis, por mi experiencia práctica con el teléfono, puedo decir que funcionará bien para la mayoría de la gente que no quiera hacer nada de otro mundo con su dispositivo, sino que simplemente busque un móvil barato para el día a día.

Dicho eso, también he querido poner a prueba el rendimiento del móvil con el benchmark (software de análisis) Geekbench. El TCL 30+ ha alcanzado una puntuación de 188 en núcleo único, y 828 en multinúcleo. Por supuesto, esos números no nos dicen nada sin compararlos con las puntuaciones de otros teléfonos, por lo que aquí tenéis algunas referencias (una vez más lo comparo con un par de sus máximos rivales). El Xiaomi Redmi Note 11 puntuó con 384 y 1685 en núcleo único y multinúcleo, mientras que el POCO M5 alcanzó 568 y 1788 puntos respectivamente.

Por lo tanto, sí, es verdad que el TCL 30+ tiene rivales a precios similares que tienen más potencia bruta. Aun así, sigo diciendo que la experiencia real con el móvil ha sido buena, y además el TCL tiene una pantalla más grande, y te costará algo menos que esos otros dos teléfonos que hemos comentado.

Samsung Galaxy S23 Ultra: batería, carga y sonido

Conexiones de la parte inferior del TCL 30+ (Image credit: TechRadar España)

Batería de 5.010mAh con carga por cable a 19W

Sistema de dos altavoces

Tiene conexión de audio minijack para auriculares

El TCL 30+ cuenta con una batería de 5.010mAh, lo cual es una buena capacidad. Al poner a prueba la duración de la batería, he podido comprobar que el móvil aguanta sin problemas un día entero de uso típico, incluso un poco más si no usas ciertas funciones como el GPS, el Bluetooth o las cámaras demasiado.

Por otro lado, también he querido ponerlo a prueba con un benchmark que ha ejecutado tareas sin parar y sin apagar la pantalla, y la batería ha aguantado así 8 horas y 29 minutos.

Algo que podría ser bastante mejor es la velocidad de carga, que es de 18W por cable. Claro que esto depende de a qué esté acostumbrado cada uno: mi móvil carga a 120W, lo cual es absolutamente increíble, pero lo cierto es que el Samsung Galaxy S23 carga a 25W, por lo que tampoco es que haya tanta diferencia. Sea como sea, con esta capacidad de batería y esta velocidad de carga, he podido comprobar durante mi análisis que con el cargador incluido de 15W conseguí una carga completa desde cero en 1 hora y 50 minutos.

Tal y como es de esperar a este precio, el TCL 30+ no cuenta con carga inalámbrica.

Pasando ahora a hablar del sonido, el TCL 30+ cuenta con dos altavoces: uno arriba a la izquierda y otro abajo a la derecha. Esta es una disposición inteligente, ya que al sujetar el móvil de forma horizontal, en todo caso sólo taparías uno de los altavoces con los dedos, dejando siempre uno libre.

Los altavoces alcanzan un buen nivel de volumen alto, me ha sorprendido, aunque si lo subes mucho, pierde calidad. También cabe mencionar que cuando reproduje la película de John Wick, al poner el volumen al máximo los disparos se oían algo estridentes.

De todos modos, si lo prefieres puedes conectar unos auriculares al móvil, ya que cuenta con conexión de audio jack de 3.5mm. Por último, el TCL 30+ también tiene dos micrófonos (uno arriba y otro abajo), que además cuentan con cancelación de ruido para que en las llamadas se te oiga mejor.

Samsung Galaxy S23 Ultra: software, seguridad y conectividad

Image 1 of 3 Interfaz del TCL 30+: pantalla de inicio y aplicaciones (Image credit: TechRadar España) Interfaz del TCL 30+: personalización, barra lateral y regla (Image credit: TechRadar España) Interfaz del TCL 30+: accesos directos (Image credit: TechRadar España)

TCL UI sobre Android 12

Lector de huellas dactilares en el lateral y desbloqueo facial

Conectividad 4G y NFC

La experiencia con la interfaz del TCL 30+ me ha gustado. La capa de personalización TCL UI que viene sobre Android 12 me ha parecido que viene con varias herramientas, extras y opciones de personalización interesantes.

Es una interfaz bastante limpia, a la que la única pega que puedo sacarle es que al encender el móvil por primera vez viene con mucho bloatware, es decir, aplicaciones preinstaladas que en realidad no quiero tener en el móvil. Yo prefiero instalar lo que necesite para no malgastar almacenamiento. Por supuesto, puedes desinstalar todas las aplicaciones que no te interesen, que en este caso son algunas como Booking, Amazon, TikTok, Facebook, LinkedIn y algunos juegos, pero ahorraría tiempo si no tuviera que hacerlo. Por otro lado: no, no he conseguido actualizar el sistema para tener Android 13.

A nivel de funciones de seguridad, el TCL 30+ va muy bien servido. Además de los típicos como la contraseña y el PIN para desbloquear el teléfono, puedes aprovechar el lector de huellas dactilares incrustado en el lateral en el botón de encendido, así como el desbloqueo facial. El sensor de huellas me ha parecido que funciona muy bien: no falla y es rápido, y es muy fácil de alcanzar con el dedo (a mí personalmente me gustan más en el lateral como está aquí que en la pantalla, la verdad). Por otro lado, intenté engañar el desbloqueo facial para ver hasta qué punto funcionaba: traté de desbloquearlo con y sin gafas, y con el pelo recogido y suelto, y no me ha fallado en ningún momento.

Como he comentado al principio, el software del TCL 30+ cuenta con varias herramientas y extras que me han parecido interesantes. Por ejemplo, en la pantalla puedes tener como un cajón de aplicaciones privado. Para abrirlo, tienes que deslizar 2 dedos hacia arriba desde abajo y mantenerlos un segundo. Deberás introducir de nuevo la contraseña de desbloqueo para poder ver esas aplicaciones privadas. Eso es algo que a cierta gente con cosas que esconder le puede venir bien.

Otro extra que puede venir bien tener a mano es una regla que forma parte de la interfaz. También merece mención la barra lateral o "barra Edge", que está escondida en el lado derecho de la pantalla, y puedes expandirla para mostrar distintos accesos directos a las aplicaciones que más uses (por supuesto, puedes personalizar lo que quieres que aparezca ahí). Si no la quieres, puedes quitar esta barra lateral del todo.

Todas las herramientas y cosas que he comentado las puedes ver de forma gráfica en las capturas de pantalla que hay al principio de esta sección.

Respecto a la conectividad, el TCL 30+ cuenta con Wi-Fi, 4G, Bluetooth 5.0, y NFC para poder pagar con el móvil.

¿Debería comprar el TCL 30+?

Cómpralo si...

Quieres una pantalla AMOLED bien grande y al menor precio posible Está claro que el TCL 30+ destaca por su gran pantalla AMOLED, que ofrece unos colores fantásticos con gran contraste, negros más oscuros y además permite que el dispositivo sea más fino. Esta no es una tecnología que ofrezcan la mayoría de móviles baratos, mientras que algunos que sí la ofrecen no cuentan con una pantalla tan grande.

Buscas un móvil barato perfecto para el día a día El TCL 30+ es un teléfono que ofrece una buena experiencia en general: las cámaras son satisfactorias (sobre todo de día), el rendimiento es suficiente para las tareas típicas (incluido para jugar), podrás ver películas en su fantástica pantalla con un sonido bien alto y además ofrece una buena duración de batería.

Quieres un móvil barato que no lo parezca Muchos móviles baratos tienen un diseño que realmente deja claro el poco dinero que te has gastado. En el caso del TCL 30+ lo cierto es que tiene un diseño bastante logrado, con un módulo de cámaras distintivo, y que al menos no es puro plástico.

No lo compres si...

Quieres mucha potencia y el mejor rendimiento Creo que es importante ser consciente de que si se compra un móvil barato, obviamente habrá que vivir con ciertas limitaciones respecto a los carísimos teléfonos que hay en el mercado. El TCL 30+ no destaca por su rendimiento, y hay otros modelos que te costarán algo parecido y rinden algo mejor. Dicho eso, la potencia que tiene debería ser suficiente para mucha gente.

Quieres poder ver la pantalla muy bien a la luz del Sol Tal y como he comentado en este análisis, la pantalla del TCL 30+ en realidad se ve genial, pero lamentablemente a la luz del Sol deja que desear: la pantalla refleja mucho y si te pones a ver algo oscuro te costará mucho verlo. Es algo que te importará más o menos dependiendo del uso que le vayas a dar al teléfono.

Necesitas hacer mucho zoom Aunque la cámara principal del TCL 30+ me ha gustado bastante para el precio del móvil, no esperes poder hacer zoom en condiciones: si bien puedes acercarte bastante a las cosas, los detalles se pierden conforme lo hagas.

Swipe to scroll horizontally Alternativas al TCL 30+ TCL 30+ Xiaomi Redmi Note 11 POCO M5 Precio de lanzamiento de la variante con 128GB 199€ 229,99€ 209,99€ Dimensiones: 166.54 x 75.24 x 7.74mm 159,87 x 73,87 x 8,09 mm 163,99 x 76,09 x 8,99 mm Peso: 185g 179g 201g Pantalla: 6.7 pulgadas AMOLED tasa de refresco 60Hz. Reforzada con vidrio resistente 6.43 pulgadas AMOLED tasa de refresco de 90Hz. Protegida por Corning Gorilla Glass 3 6.58 pulgadas LCD tasa de refresco de 90Hz. Protegida por Corning Gorilla Glass Resolución y brillo: FHD+ (2400x1080) / 900 nits FHD+ (2400x1080) / 1000 nits FHD+ (2400X1080) / 500 nits CPU: MediaTek Helio G37 Snapdragon 680 Mediatek Helio G99 RAM: 4GB 4GB/6GB 4GB/6GB Almacenamiento: 128GB 64GB/128GB 64GB/128GB Cámaras traseras: 50MP (principal) + 2MP (sensor profundidad) + 2MP (macro) 50MP (principal) + 8MP (ultra gran angular) + 2MP (sensor profundidad) + 2MP (macro) 50MP (principal) + 2MP (sensor profundidad) + 2MP (macro) Cámara frontal: 13MP 13MP 5MP Batería: 5.010mAh 5.000mAh 5.000mAh Velocidad de carga: 18W por cable 33W por cable 18W Colores Azul claro y Negro Azul claro, Azul Oscuro y Gris oscuro Negro, Verde y Amarillo Conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth 5.0, NFC, conector auriculares Wi-Fi, 4G, Bluetooth 5.0, NFC, conector auriculares Wi-Fi, 4G, Bluetooth 5.0, NFC, conector auriculares Otros Altavoces duales, lector de huellas dactilares en el lateral, desbloqueo facial Altavoces duales, lector de huellas en el lateral, certificación IP53 Lector de huellas en el lateral

Cómo he puesto a prueba el TCL 30+

He estado probando el TCL 30+ durante varias semanas

Las pruebas han incluido: uso del día a día, navegación por Internet, redes sociales, fotografías en distintos escenarios, ver películas, videollamadas, gaming, etc.

Herramientas usadas: Geekbench, PCMark, estadísticas incorporadas en Android

He estado probando el TCL 30+ durante varias semanas, tratando de poner a prueba los distintos factores que nos resultan importantes a la hora de evaluar un móvil en el día a día.

He hecho llamadas, tanto de forma tradicional como por WhatsApp (lo que también incluye videollamadas), también he visto películas, he escuchado música, he hecho muchas fotos en distintos lugares, y por supuesto, he usado las redes sociales como Instagram para ver lo rápido que se desplazaba por las distintas publicaciones e historias.

La pantalla AMOLED me ha sorprendido bastante, ya que no es algo que vayáis a encontrar en muchos móviles de este precio, mientras que me ha sorprendido lo bien que podía jugar a juegos como Call of Duty Mobile, que ha ido totalmente fluido y he de decir que he sido la mejor de mi equipo en la mayoría de las partidas multijugador que he jugado.

Aunque valoro la sensación y el rendimiento en la práctica por encima de todo, también suelo usar algunos programas de análisis (benchmarks) para poder cuantificar el comportamiento de los dispositivos que analizo y evaluar mejor las afirmaciones de los fabricantes sobre rendimiento, potencia o la duración de la batería.