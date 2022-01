MWC 2022: fechas, noticias y todo lo que esperamos ver en el gran evento tecnológico

El MWC (Mobile World Congress) es un evento histórico centrado en los smartphones, pero en los últimos años ha abierto un poco más su abanico de productos.

En 2021, y por culpa de la pandemia, el evento fue mucho más pequeño de lo normal y en gran parte online, mientras que en 2020 ni siquiera hubo.

El MWC 2022 podría marcar la vuelta a la normalidad para este evento, ya que está planeado físicamente en Barcelona, como de costumbre.

Pero todo esto dependerá de cómo estemos conforme se acerca la fecha, y aunque la cosa pinta mejor, no esperamos que sea tan grande como lo fue hace dos años. De hecho, Sony y Lenovo se han echado atrás en su presencia física, y es posible que no sean las únicas. Eso sí, Huawei ha confirmado que planea estar ahí con todo.

Abajo encontrarás todo lo que hemos escuchado sobre el MWC 2022 hasta ahora, incluyendo cuándo tiene previsto empezar y lo que podremos ver allí.

Directos al grano

¿Qué es? La mayor feria de móviles de 2022

La mayor feria de móviles de 2022 ¿Cuándo es? Del 28 de febrero al 3 de marzo

¿Cuáles son las fechas del MWC 2022?

El MWC 2022 tendrá lugar del 28 de febrero al 3 de marzo en Barcelona, aunque creemos que seguirá habiendo cierta presencia online, como el año pasado, ya que el evento físico puede ser más pequeño que en años anteriores.

Todo ello depende de la situación con la COVID-19, y es posible que el MWC 2022 se retrase, cancele o pase a ser puramente online. Pero teniendo en cuenta cómo fue en 2021, no esperamos menos este año.

Este enero de 2022, los organizadores de la feria nos confirmaron que su intención es seguir adelante con el factor físico del evento.

Qué esperar en el MWC 2022

Hasta ahora poco sabemos de lo que podría llegar al MWC 2022, pero podemos hacer ciertas conjeturas basadas en nuestra experiencia.

Samsung en el MWC 2022

Podrían llegar nuevos modelos de la serie Galaxy A al MWC (Image credit: TechRadar)

Normalmente, Samsung desvela su nuevo software para smartwatch (el que encontrarás en el Samsung Galaxy Watch 4) en el MWC, como lo hizo el año pasado.

Otros años ha mostrado teléfonos y otro hardware, pero lo que no hemos visto desde hace tiempo es la serie Galaxy S en en el MWC. Suelen lanzarla en un evento separado, pero más o menos en las mismas fechas.

La gama Samsung Galaxy S22 llegará el 9 de febrero, menos de un mes antes que el MWC 2022.

Aun así, vimos modelos de la serie Galaxy A en el MWC 2019, así que igual tienen algo similar preparado para el MWC 2022.

Sony en el MWC 2022

Podríamos ver el próximo tope de gama de Sony en el MWC 2022 (Image credit: TechRadar)

Sony ha confirmado que no tendrá presencia física en el MWC 2022, afirmando que 'Sony Corporation ha tomado la decisión de no tener su propio stand en el MWC 2022. A medida que el mundo ha cambiado hacia oportunidades digitales y online, Sony Corporation se comunicará de manera que pueda llevar sus productos a un público más amplio'.

Aun así, no está del todo claro si la compañía no anunciará nada durante el MWC o si simplemente no lo hará en el stand original (haciéndolo virtualmente).

La compañía solía desvelar topes de gama en el MWC, como el Sony Xperia 1 de 2019, que se lanzó junto al Sony Xperia 10.

A pesar de ello, no contamos con ver el Sony Xperia 1 IV en el MWC 2022, ya que la compañía no enseñó nada en el MWC 2021, y anunció el Xperia 1 III en un evento por separado en abril.

Imaginamos que fue porque el MWC de 2021 fue muy pequeño, peor teniendo en cuenta que ese Xperia se anunció en abril, lanzar uno a finales de febrero o principios de marzo, durante el MWC 2022, no sería ninguna locura.

Hay alguna posibilidad de que así sea, o que veamos un sucesor del Xperia 10. Sony suele anunciarlos muchos meses antes de que lleguen a las tiendas, así que sea cuando sea que presenten uno u otro, tardaremos en tenerlos en nuestras manos.

Nokia en el MWC 2022

¿Podría llegar el sucesor del Nokia 9 PureView? (Image credit: Future)

HMD Global, bajo la marca Nokia, fue una de las grandes del MWC 2019 cuando desveló el Nokia 9 PureView así que... ¿podríamos ver el Nokia 10 en el MWC 2022?Es bastante posible.

No te hagas demasiadas ilusiones, pero algunas filtraciones apuntan a que llegará pronto, así que la posibilidad está ahí. Si no es ese Nokia, habrá otros, pero no hay nada cerrado todavía.

Huawei en el MWC 2022

Podríamos ver el próximo plegable de Huawei (Image credit: TechRadar)

Huawei ya no es lo que era en móviles (al menos fuera de China), pero sigue haciendo grandes cosas, y podríamos ver algunas en el MWC 2022, ya que la compañía ha confirmado que estará físicamente en la feria.

No esperamos ver el Huawei P60, ya que el Huawei P50 acaba de llegar a nuestro país, junto con el plegable Huawei P50 Pocket. Pero, durante el MWC 2019, la firma china desveló el Huawei Mate X, así que tal vez podamos ver el sucesor de este plegable en cuestión en el MWC 2022, ¿el Huawei Mate X3?

De hecho, teniendo en cuenta que el Huawei Mate X2 llegó a finales de febrero de 2021, las fechas encajan, aunque no hemos escuchado nada sobre el X3 hasta ahora.

OnePlus en el MWC 2022

No esperes mucho de OnePlus (Image credit: Future)

Incluimos OnePlus aquí simplemente porque el OnePlus 9 salió en marzo de 2021, así que igual el OnePlus 10 se pone a la venta en nuestro país durante el MWC, ya que la serie ya ha sido presentada en China.

Eso sí, OnePlus no tiende a estar muy presente en este tipo de eventos, así que nos sorprendería que se anunciara la venta del OnePlus 10 allí. por ahora, no cuentes con ver nada de OnePlus en el MWC 2022.

Oppo en el MWC 2022

Lo que suele anunciar Oppo no es muy llamativo (Image credit: Future)

Lo mismo ocurre con Oppo, como el Oppo Find X3 se lanzó a principios de 2021, podríamos ver el Oppo Find X4 en el MWC 2022.

Además, Oppo tuvo presencia en el MWC 2019, aunque no reveló nada especial, simplemente una tecnología de cámara y la mención de un teléfono 5G que se anunciaría más adelante.

No somos optimistas con los anuncios que vaya a hacer Oppo, pero nunca se sabe...

Xiaomi en el MWC 2022

El Xiaomi Mi 11 no estuvo en el MWC, pero puede que el Xiaomi 12 sí (Image credit: Future)

Xiaomi es una de las marcas más vendidas de España, pero hasta hace unos años no tenía mucha presencia en el MWC. Apareció en el MWC 2019, pero solo para anunciar la llegada del Xiaomi Mi 9.

Podríamos ver el lanzamiento global del Xiaomi 12 en el MWC 2022, ya que se presentó en China el pasado mes de diciembre.

Aunque Xiaomi es una máquina de fabricar modelos de smartphones, así que tal vez veamos nuevos integrantes de la serie Redmi o de la marca POCO durante el evento.

Lenovo en el MWC 2022

MWC UPDATE: Due to the ongoing trends surrounding COVID, Lenovo’s activation at MWC 2022 will be fully virtual.January 25, 2022 See more

Aunque no estamos seguros de si Lenovo anunciará algo en el MWC 2022, hay bastantes probabilidades de que así sea, y es debido (aunque extrañamente) a que la compañía ha decidido cancelar su presencia física.

Como no tendrá un stand, pero ha confirmado rápidamente que sí que estará de manera virtual, es posible que tenga algo que mostrar al mundo, y por eso se haya molestado en solucionarlo tan deprisa.

Recuerda que Lenovo posee a Motorola, así que podríamos ver nuevos dispositivos de esa marca.

Resto de compañías

TCL fue una grande en el MWC 2021 (Image credit: TCL)

Hay muchas más marcas que podrían aparecer en el MWC 2022, y muchas otras que seguramente no lo harán. Nos sorprendería mucho que Apple estuviera allí, por ejemplo, y aunque Google podría estar presente, no esperaríamos ningún anuncio significativo.

Sin embargo, empresas como Honor, TCL, Alcatel, Vivo y ZTE son compañías que podrían tener algo que decir.

De hecho, TCL y Lenovo fueron dos de las mayores presencias en el MWC 2021, por lo demás, todo fue muy silencioso. El primero anunció el Alcatel 1, además de unas gafas inteligentes, y el MoveTime Family Watch 2, mientras que Lenovo presentó varias tablets, incluidas la Lenovo Yoga Tab 13, Yoga Tab 11, Tab M7, Tab M8 y Tab P11+, por lo que es posible que haya más lanzamientos en ese sentido en el MWC 2022.