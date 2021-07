Sony Xperia 1 III: análisis

El Sony Xperia 1 III no es para cualquiera, pero para aquellos a los que les guste los teléfonos Android de Sony, o los que quieran un tope de gama con una cámara versátil, una pantalla preciosa y una batería que aguante, es una buena compra. Es caro, y su diseño puede ser muy largo para algunos, pero si te lo puedes permitir y te gusta por fuera, es tu mejor opción.

Análisis en dos minutos

El Sony Xperia 1 III es el mejor smartphone que ha hecho la compañía en años, ofreciendo una pantalla tope de gama, buena batería y una cámara versátil que no habíamos visto antes en los dispositivos de Sony.

No es el adecuado para cualquiera. Hay ciertos elementos en el diseño de Sony que pueden no ser del gusto de todos, pero si te gustan los móviles de Sony, o quieres probar algo diferente, este podría ser para ti.

Sony está alardeando de tener el primer smartphone del mundo con una pantalla 4K 120Hz. Aunque el reclamo no sorprende tanto, porque Sony es la única marca haciendo teléfonos 4K. Esa mejora de 120Hz hace que su pantalla sea mejor, sí, con movimientos super fluidos en ultra alta definición.

La relación de aspecto de 21:9 no es para todos: está diseñada para ofrecer experiencias de 'la gran pantalla' cuando vemos vídeos, y esto tiene un gran impacto en el diseño del dispositivo, que hará difícil el agarre para las personas con manos pequeñas. Al margen de eso, esta es la mejor pantalla que hemos visto de Sony en mucho tiempo, y es una de las mejores que hemos visto en teléfonos lanzados en 2021 hasta ahora.

La cámara se ha mejorado respecto al Xperia 1 II: las nuevas funciones no son espectaculares, pero la compañía ha incluido un teleobjetivo variable y un par de mejoras en el principal para hacer del móvil un aliado más fuerte en fotografía si lo comparamos con los Sony anteriores.

De hecho, creemos que esta es la cámara más fácil de usar de un teléfono Sony desde hace tiempo. El modo automático funciona muy bien, y si quieres trastear un poco los ajustes, verás que puedes hacer incluso más desde la app de la cámara.

Dentro del smartphone hay un procesador Snapdragon 888 y 12GB de RAM, que nos han dado un rendimiento increíble en nuestras pruebas, y además tienes opciones de almacenamiento de 256GB o 512GB. Es mucha potencia, y mucho más almacenamiento que el que necesita un usuario medio.

Sony también ha mejorado la batería, incrementando su tamaño, así como metiendo un par de optimizaciones que permite el nuevo chip. Nos ha durado un día entero haciendo un uso bastante intensivo, y tiene carga inalámbrica y carga inversa.

No se puede negar que el precio del Xperia 1 III es alto, y la relación de aspecto de 21:9 echará a algunos para atrás. Pero si no tienes problema con esto, y quieres un smartphone tremendamente capaz con una pantalla increíble, el Xperia 1 III es el teléfono perfecto para ti.

Sony Xperia 1 III: fecha de lanzamiento y precio

El Sony Xperia 1 III se desveló el 14 de abril de 2021, y las reservas comienzan hoy 1 de julio de 2021 en Reino Unido, mientras que en España puedes solicitar un aviso para cuando esté disponible. El dispositivo podrá comprarse, basándonos en otros mercados europeos, el 14 de agosto. Ha pasado un tiempo entre la presentación y el inicio de las reservas, así como otro segundo periodo hasta que puedas tenerlo en las manos.

El precio del Xperia 1 III en España es de 1.299€.

Diseño

El diseño del Sony Xperia 1 III no es tan diferente de los últimos buques insignia de Sony, así que si has visto los anteriores de la compañía, aquí tienes algo similar.

Vuelve ese diseño largo y estrecho, con una pantalla de 6,5 pulgadas y 21:9. Esta relación de aspecto quiere decir que es mucho más alargado que otros topes de gama como el Samsung Galaxy S21 Ultra y el Xiaomi Mi 11.

La principal diferencia entre este teléfono y el Xperia 1 II de 2020 es que es ligeramente más ancho (para albergar una batería más grande, que veremos más adelante). No se siente demasiado ancho, y da una sensación muy premium.

El dispositivo pesa 186g, y tiene una parte posterior de cristal en acabado brillante, aunque su tamaño de 165 x 71 x 8.2mm y su relación de aspecto de 21:9 lo hace parecer demasiado grande si tienes las manos pequeñas; estarás incómodo sobre todo si eres de los que les pone una funda, y lo recomendamos, porque es fácil que se te resbale.

Los botones de volumen y el botón de encendido están en el lateral derecho, y el escáner de huellas está incluido en el botón de bloqueo, así que no está en pantalla como podría ser el caso de otros teléfonos en este rango de precio.

Bajo ese botón está otro para el Asistente de Google, que no hemos usado mucho durante nuestro análisis. Está al ras de teléfono, así que no creemos que le vayas a dar sin querer mientras lo usas.

También hay un botón para acceder directamente a la cámara abajo del todo en ese mismo lado, posicionado de tal forma de que cuando coges el teléfono en horizontal, es fácil de pulsar. Sony ha incluido relieve en ese botón del Xperia 1 III para que sea más fácil reconocer que le tienes que dar a ese si quieres hacer una foto.

En la parte posterior hay un puerto USB-C y una ranura SIM a la izquierda, mientras que en la parte superior hay un jack de 3,5mm (el mejor punto de venta para algunos, ya que no lo incluyen todos los topes de gama).

Hay también un par de altavoces estéreo mirando hacia delante, algo que es ya característico de los buque insignia de Sony. En esta generación son un 30% más potentes y la diferencia se nota bastante; si quieres un móvil con buenos altavoces, este es un buen candidato.

Pantalla

Sony vende el Xperia 1 III con la etiqueta de 'el primer smartphone del mundo con una pantalla 4K 120Hz'. Como hemos dicho, no es una gran sorpresa, porque Sony es la única compañía que ofrece pantallas 4K en un smartphone actualmente, pero no quiere decir que la experiencia no sea fantástica: lo es.

Una resolución 4K suele ser un gasto innecesario en un smartphone por el tamaño limitado que tiene, y porque en una pantalla de 6,5 pulgadas es complicado notar la diferencia entre QHD y 4K, pero si ves películas y vídeos en 4K, algo se nota.

Esa tasa de refresco de 120Hz sí que es un puntazo. Los smartphones 4K de Sony que había antes no superaban los 60Hz. Con 120Hz la pantalla se actualiza 120 veces por segundo, así que las imágenes van mucho más fluidas cuando juegas o ves películas, incluso si simplemente estás usando Instagram.

Hay dos modos de calidad de imagen en el Xperia 1 III: modo estándar (activado por defecto) o modo Creador, que está diseñado para ofrecer una reproducción de color más natural y una variedad de procesos de imagen mejorados para hacer que el contenido parezca lo más real posible a cómo sus creadores lo han diseñado.

Nosotros usamos este modo la mayoría de veces, y no parece que tenga un efecto negativo sobre la batería del dispositivo. Los colores no eran tan llamativos como cuando navegabas por la interfaz del teléfono, pero parecían mucho más reales en vídeo.

Si buscas un teléfono para ver películas, vídeos o series, el Xperia 1 III es una gran opción. La relación de aspecto de 21:9 también es única para el gaming, porque permite ver más a tu alrededor que otros smartphones.

Cámara

Sony ha mejorado la experiencia fotográfica en su tope de gama para 2021 en lugar de hacer grandes cambios, y no tiene nada de malo. La cámara no es la mejor del mercado en modo automático, pero hemos hecho fotos comparables a aquellas de los mejores smartphones de este año.

A la cabeza está un sensor gran angular de 12MP f/1.7 de 24mm, que actúa de principal. Luego hay otro gran angular de 12MP f/2.2 de 16mm para cuando necesitas coger a más gente o más paisaje en el encuadre.

El elemento clave de la configuración de cámaras del Xperia 1 III es un teleobjetivo adaptativo, que se compone de un sensor de 12MP y dos lentes: un teleobjetivo f/2.3 de 70mm y una lente f/2.8 105mm que permite aún más alcance.

¿Por qué quieres una cámara adaptativa? Sony dice que es más rápido que cambiar entre dos teleobjetivos separados, y en nuestras pruebas parece que es más fluido y la calidad que ofrece es mejor que la de otros teléfonos.

La lente de 70mm está diseñada para hacer zoom hasta 2,9x, mientras que la de 105mm llega hasta 4,4x; más allá, es zoom digital hasta 12,5x. El zoom que ofrece no llega a la calidad del teleobjetivo de Samsung en el Galaxy S21 Ultra, pero la experiencia general es muy buena.

Si buscas concretamente un teleobjetivo, tendrás que ir a por los topes de gama de Samsung, pero ayuda bastante tenerlo en el Xperia 1 III, sobre todo cuando quieres hacer fotos muy amplias. Aquí tienes un ejemplo de lo que puede hacer el teleobjetivo del Xperia 1 III:

Ejemplos de la cámara

La gran función de fotografía del Xperia 1 III de la que Sony presume es el rápido autoenfoque dual con tecnología PDAF. Funciona de maravilla en nuestras pruebas, y la cámara es capaz de seguir sujetos como animales o humanos para asegurarse de que no se emborronan cuando le das al disparador.

Es especialmente útil cuando estás haciendo fotos de tus mascotas u otros animales que no se pueden estar quietos para hacerles un retrato, y el auto-enfoque consigue una imagen muy buena.

Las fotos tienen un nivel de detalle sublime, y los colores son fieles a la realidad. Pueden no ser del gusto de todos: por ejemplo, las cámaras de Samsung y iPhone producen una imagen algo más viva, pero si quieres colores que se acerquen lo más posible a la realidad, no tendrás que ir más allá del Xperia 1 III.

La cámara frontal es exactamente la misma que tenía el Xperia 1 II, que hace unas selfies bastante buenas. La cámara está situada en el marco superior del teléfono, y es un sensor de 8MP f/2.0 que es lo suficientemente bueno para redes sociales y videollamadas.

Especificaciones y rendimiento

El Xperia 1 iII está equipado con otro buque insignia en rendimiento, el tope de gama Qualcomm Snapdragon 888 al mando, de la mano con 12GB de RAM.

Puedes comprar el dispositivo con 256GB o 512GB de almacenamiento, pero a diferencia de otras generaciones, tendrás 12GB de RAM en las dos versiones; y si necesitas más almacenamiento, puedes ampliarlo gracias a su ranura microSD.

En el día a día vemos que el Xperia 1 III ofrece un rendimiento a su altura, y puede con cualquier juego que descargues de la Play Store, además de que las apps cargan tan rápido como cabría esperar en un teléfono de alta gama.

No tuvimos nada de lag, y Android 11 va muy fluido. Sony se apoya en su propia interfaz por encima de Android, y nos gusta cómo se ve, ofreciendo también un par de extras que no tienes con la versión de Android de stock.

El Xperia 1 III sacó una media de 3233 en nuestra prueba con Geekbench 5, un pelín por debajo de lo que esperábamos en un smartphone tope de gama en 2021. Por ejemplo, el Samsung Galaxy S21 sacó 3367 (la versión con el Exynos 2100), y el OnePlus 9 Pro le ganó con 3630.

Sobre el papel igual decepciona, pero en el mundo real no notamos ningún fallo en el rendimiento comparado con el OnePlus 9 Pro.

El 5G es importante en el Xperia 1 III, y es la primera vez que Sony ofrece internet de nueva generación en su tope de gama. En nuestras limitadas pruebas, el 5G dio buenos resultados, con buena calidad de señal comparable a la de otros dispositivos en este rango de precio.

Batería

Sony ha incluido una batería más grande aquí de la que había en el Xperia 1 II, y se nota, porque el teléfono dura una al menos una hora más que lo que duraba el anterior en las pruebas que le hicimos.

Es una batería de 4.500mAh, comparada con los 4.000mAh del Xperia 1 II. No parece un salto tremendo, pero combinado con las optimizaciones que permite el Snapdragon 888, la diferencia se nota bastante.

A veces el Xperia 1 III tenía bastante batería al final de la jornada laboral, y siempre teníamos sobre un 10% cuando nos íbamos a dormir a las 11 de la noche.

Sony también ha mejorado aquí su carga rápida, así que el dispositivo viene con un cargador de 30W en la caja. Mientras que otras marcas lo han desterrado, Sony ha decidido seguir incluyéndolo.

¿Qué quiereN decir en la práctica esos 30W? En teoría, si tu teléfono tiene un 0% de batería, pasará a tener un 50% en solo 30 minutos, y la verdad es que, en la práctica, es bastante similar.

La carga inalámbrica también es una opción, aunque tenemos que seguir averiguando el estado exacto para ello.

Sony ha añadido además carga reversible por primera vez, y funciona bien: permite cargar otros dispositivos como auriculares, tu smartwatch u otros teléfonos desde la batería del móvil.

Esto es de gran ayuda, por ejemplo, si tus auriculares han muerto y quieres darles un punto de carga. Como pasa con esta tecnología en otras marcas, no tiene una velocidad de vértigo, pero es un añadido que agradecemos.

¿Debería comprar el Sony Xperia 1 III?

Cómpralo si...

Quieres la mejor pantalla No todo el mundo necesita una pantalla 4K en su móvil, pero si vas detrás de un dispositivo con una pantalla preciosa, el Sony Xperia 1 III es una gran opción, que además tiene 120Hz.

Necesitas una buena batería Sony ha mejorado la duración de la batería en el Xperia 1 III. Dura más que en anteriores teléfonos de la marca, y ofrece el mejor rendimiento de batería del mercado. Además, viene con un par de extras más como la carga inalámbrica reversible.

Quieres una entrada de jack de 3.5mm Después de años acostumbrados a ver teléfonos Android quitando la entrada de auriculares de 3.5mm, ahora Sony acoge de nuevo la tecnología. Si realmente quieres poder conectar cualquier auricular a un teléfono tope de gama, este es el mejor que encontrarás.

No lo compres si...

Necesitas un smartphone barato El Xperia 1 III es el tope de gama de Sony, y el precio va acorde a ello. Si buscas un Sony más económico, tendrás que ir a por una generación anterior, o el Xperia 5 III.

Quieres un móvil fácil de sujetar El Xperia 1 III es difícil de agarrar para algunos, especialmente si estás acostumbrado a un teléfono pequeño. La relación de aspecto de 21:9 será genial para muchos, pero no para todos, así que si no estás seguro de si es para ti, te recomendamos que vayas a una tienda para que lo pruebes in situ con tus propias manos.

Quieres un escáner de huellas en pantalla Sony mantiene el escáner de huellas en el botón del lado derecho del dispositivo. Si eres fan de los sensores de huellas en pantalla, o quieres probar uno, este no es el smartphone adecuado.

Primer análisis: julio de 2021