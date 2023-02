Se filtra la primera foto del iPhone 15 Pro, y nos muestra su puerto USB Tipo-C

Acaba de surgir una de las más grandes filtraciones del iPhone 15: una foto real, en la que supuestamente se ve un iPhone 15 Pro.

Esta imagen, que fue publicada por @URedditor (opens in new tab) en Twitter (según WCCFTech (opens in new tab)), no nos da una visión completa del móvil, pero sí revela lo que podría ser el mayor cambio de diseño que veremos con el próximo modelo.

En concreto, se muestra el borde inferior del teléfono, y ahí podemos ver un puerto USB-C. Esto es algo que se ha rumoreado durante mucho tiempo para el iPhone 15 (opens in new tab), y que Apple tendrá que añadir a los iPhones en los próximos dos años debido a las nuevas leyes de la UE. Esto es lo más cercano hasta ahora a la confirmación de que veremos este cambio este año a más tardar.

(Image credit: @URedditor)

La fuente también afirmó a MacRumors (opens in new tab) que los cuatro modelos de iPhone 15 llevarán USB-C, y que Apple planea sustituir el controlador Lightning E75 por un controlador de puerto E85 para la serie iPhone 15. No se ha dado ninguna explicación de lo que esto significa, pero sugiere que solo los cargadores y accesorios aprobados por Apple funcionarán con el puerto, como también se ha rumoreado recientemente.

Aunque el puerto USB-C es el centro de atención de esta imagen filtrada, también hay otros detalles a tener en cuenta. Por un lado, el teléfono que se muestra parece tener un acabado de metal cepillado, que es diferente al que encontrarás en la serie iPhone 14. Esto podría deberse al rumoreado cambio al titanio para los modelos Pro de la serie iPhone 15.

Por último, el marco está ligeramente más curvado en los bordes que en los modelos actuales, algo que ya habíamos oído que podría estar previsto.

Por supuesto, nos tomamos esta filtración con mucha cautela, sobre todo porque la fuente no tiene todavía mucho historial, aunque parece que podría ser real.

El cambio a USB-C es un buen paso, si se hace bien

El paso a USB-C podría permitir velocidades de transferencia de datos muy superiores a las que admite Lightning, además de significar que los millones de cables y enchufes USB-C que ya tiene la mayoría de la gente serán compatibles con sus iPhones. Pero ninguna de esas cosas está garantizada.

Apple tendría que optar por admitir mayores velocidades de transferencia y las filtraciones actuales sugieren que, mientras que el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max (o iPhone 15 Ultra, como podría llamarse) sí ofrecerán mayores velocidades, el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus no lo harán.

En cuanto a que el cambio a USB-C ofrezca una mayor compatibilidad con los cables de carga, también podría haber restricciones y límites, ya que las filtraciones sugieren que Apple podría no ser compatible con todos los cargadores y accesorios USB-C.

Será interesante ver cuánto control le permiten a Apple las nuevas normas de la UE, pero podríamos encontrarnos con un nuevo puerto que (especialmente en el caso de los modelos que no son Pro) aporta muy pocas mejoras tangibles. Lo cual sería una pena, porque podría ser una forma fácil para Apple de mejorar significativamente los mejores iPhones actuales.