El iPhone 15 podría venir con una nueva cámara

Es probable que pasen otros siete meses hasta la presentación oficial del iPhone 15, pero mientras tanto hay un montón de filtraciones y rumores que digerir, incluido uno que apunta a una "nueva cámara" para el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus.

Nos lo cuenta ShrimpApplePro (opens in new tab) (vía GSMArena (opens in new tab)) en Twitter. La afirmación se hizo en respuesta a un resumen de las especificaciones filtradas del iPhone 15 y el iPhone 15 Plus que han estado circulando hasta ahora.

Sin embargo, no hay más detalles, por lo que no está claro en qué se diferenciarán exactamente las cámaras de los sucesores del iPhone 14 y el iPhone 14 Plus. Es de suponer que habrá algún tipo de rediseño.

Cógelo con pinzas

Vale la pena señalar que la mención de una nueva cámara va precedida de la frase "no digas que lo he dicho yo, pero", lo que sugiere que este podría no ser el rumor más fiable en cuanto a la calidad de la información o la certeza de que se haga realidad.

Dicho esto, ShrimpApplePro no es nuevo en esto de las filtraciones de móviles. Si bien en el pasado hemos recibido información inexacta de esta fuente, también ha habido algunas predicciones correctas. Esas predicciones correctas incluyen el tamaño de la batería en el iPhone 14 Pro Max.

Por el momento, la cámara rediseñada del iPhone 15 y el iPhone 15 Plus es sólo un "quizás". Será interesante ver si oímos más rumores en este sentido de aquí a septiembre.

Todos a especular

Si hablamos de apariencia, el bloque de cámaras en la parte posterior del iPhone 14 es idéntico a la del iPhone 13, que a su vez es solo una ligera variación (en términos de posicionamiento del objetivo) a la que tuvimos con el iPhone 12 y el iPhone 11.

Así que se podría decir que no hemos visto una gran renovación del bloque de cámaras para el iPhone desde el 2019, lo cual es bastante exagerado. Eso nos lleva a creer que se trata de una filtración precisa y que Apple realmente va a hacer un cambio este año.

La especulación ya ha comenzado en Twitter sobre lo que podría significar la insinuación de "el nuevo bloque de cámaras". Quizá se añadan objetivos adicionales a los dos de 12MP del modelo actual, o quizá la protuberancia sea mayor o más pronunciada.

Apple podría incluso seguir el ejemplo del Samsung Galaxy S23 y tener los objetivos de la cámara separadas en la parte trasera del teléfono, sin ninguna carcasa visible a su alrededor. Todavía no se ha filtrado ninguna imagen del iPhone 15.