El puerto USB Tipo-C del iPhone 15 podría venir con algunas limitaciones

Se rumorea que el iPhone 15 (opens in new tab) cambiará el puerto Lightning tradicional de los móviles de Apple por un puerto estándar USB Tipo-C, debido, entre otras cosas, por la presión regulatoria en Europa. Pero un nuevo rumor sugiere que este puerto podría venir limitado en cuanto a su capacidad.

Según una fuente de la red social china Weibo (opens in new tab) (y compartido por MacRumors (opens in new tab)), el puerto USB-C de los iPhone 15 y iPhone 15 Pro contará con un circuito integrado que contendrá un chip autenticador, para poder comprobar la compatibilidad de los periféricos.

En otras palabras, podría pasar que sólo los cargadores y accesorios aprobados por Apple funcionen realmente con el iPhone 15. Así es como funciona también la conexión actual del puerto Lightning del iPhone: la compañía controla qué puedes conectar.

En los iPad no hacen eso

Vale la pena señalar que el puerto USB-C que Apple pone en sus iPads en los últimos años no viene con ningún tipo de restricciones, por lo que puedes conectar lo que quieras.

Por supuesto, todo esto son especulaciones basadas en un rumor no confirmado, así que no podemos saber con certeza si es cierto. No obstante, estaremos atentos en septiembre, que es cuando se supone que se lanzará el iPhone 15 con USB Tipo-C.

También se ha hablado de que el puerto USB-C de los modelos iPhone 15 Pro ofrecerá velocidades de transferencia de datos más rápidas que el mismo puerto en los iPhone 15 más baratos. Y también existe la posibilidad de que Apple retrase esta transición al nuevo puerto hasta 2024 y el iPhone 16 (opens in new tab).

Obsesionados con el control

Teniendo en cuenta que desde hace años existe un chip autenticador en el interior de los iPhone que comprueba los periféricos que se pueden conectar, no sería de extrañar que Apple decidiera seguir la misma estrategia al cambiar sus teléfonos a USB Tipo-C.

Por un lado, los usuarios pueden sentirse frustrados al verse forzados a usar una lista específica de accesorios. Encima, hay muchas posibilidades de que esos accesorios sean más caros, mientras que los periféricos útiles e innovadores de terceros se queden fuera por no contar con la aprobación.

Por otro lado, la perspectiva de Apple es que esto permite al iPhone protegerse de ser enchufado a cualquier accesorio que sea de menor calidad o que incluso pueda estropear el dispositivo. Cuando se trata de cables de carga, por ejemplo, es importante saber que funcionarán de forma segura.

A estas alturas no lo sabemos: también es posible que funcione cualquier periférico, pero que sólo los certificados tendrán acceso a todas las funciones del puerto USB-C. Alternativamente, el iPhone podría tener un puerto USB-C al estilo del iPad sin un chip autenticador conectado.