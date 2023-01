El iPhone 16 Pro podría traer el próximo gran cambio en el diseño de los iPhone

Apple hizo el mayor cambio en el diseño de los iPhone en años cuando lanzó el iPhone 14 Pro (opens in new tab) y el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab), ya que estos teléfonos por fin se deshicieron del anticuado notch en la pantalla, y lo reemplazaron con la innovadora Dynamic Island (opens in new tab). Pero el objetivo final de la compañía podría ser ocultar por completo el Face ID y los componentes de la cámara, y podríamos ver el siguiente paso para conseguir ese objetivo en el iPhone 16 Pro.

Eso es según un informe de The Elec (opens in new tab) (y compartido por Pocket Lint (opens in new tab)), que afirma que el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max tendrán sus componentes de Face ID ocultos debajo de la pantalla, al igual que muchos teléfonos Android ahora tienen escáneres de huellas dactilares bajo de la pantalla.

Esto no eliminará por completo el recorte de la cámara, ya que el sensor seguirá siendo visible, pero podría permitir a Apple reducir su tamaño a un pequeño orificio, como hemos visto en muchos teléfonos Android (opens in new tab) (que no tienen componentes de Face ID).

La web The Elec afirma que este cambio sólo se aplicará inicialmente a los modelos Pro, y que se trata de una solución provisional, ya que el objetivo definitivo es poder ocultar también la cámara selfie bajo la pantalla, de modo que no haya ningún recorte u otra interrupción en la pantalla en absoluto.

El sitio web no indica cuándo podría conseguir esto Apple. Es algo que ya hemos visto en algunos teléfonos Android, como el Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), pero todavía falta pulir la implementación, ya que la cámara es todavía ligeramente visible, y la calidad de las fotos se ve afectada. Por otro lado, el ZTE (opens in new tab)Axon 40 Ultra hace un mejor trabajo ocultando la cámara, pero también se queda corto en calidad. Así que es probable que Apple espere hasta que la tecnología se haya perfeccionado.

Lo que estos cambios significarían para la funcionalidad de la Dynamic Island no está claro. Técnicamente, Apple podría seguir mostrando una "isla" de burbujas negras en la parte superior de la pantalla, pero como la implementación actual se creó por la necesidad de tener que disimular y hacer uso de los recortes de cámara existentes, hacerlo en un futuro iPhone que no tenga ningún recorte parece redundante.

Por supuesto, no podemos saber a ciencia cierta si las afirmaciones de esta filtración están en lo cierto, pero sí que es probable que el objetivo de Apple sea reducir, y finalmente eliminar, los recortes, y eso es algo que sólo es cuestión tiempo. Otras fuentes, como el fiable analista Ming-Chi Kuo, han apuntado anteriormente a 2024 (opens in new tab), echando más leña al fuego en torno a la idea de que el iPhone 16 Pro sea el primero en incorporar Face ID bajo la pantalla.

El notch pronto podría desaparecer del todo (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Las actualizaciones probablemente también llegarán a los modelos básicos

Aunque parece que inicialmente sólo serán los modelos Pro los que tendrán el Face ID bajo la pantalla, no es probable que Apple se olvide de los modelos estándar y Plus.

Este informe de The Elec afirma que el iPhone 15 (opens in new tab) estándar y el iPhone 15 Plus se lanzarán con la Dynamic Island este 2023, lo que significa que los cuatro modelos tendrían ese diseño, antes de que las versiones Pro del iPhone 16 den un paso más allá el año que viene.

Esa misma afirmación también la hizo recientemente Mark Gurman (opens in new tab), que tiene un buen historial de dar información sobre Apple, así que es probable que sea así.

Eso significaría que los modelos básicos de iPhone recibirán la Dynamic Island justo un año después de los modelos Pro, así que podríamos ver que ocurre lo mismo con el cambio al Face ID bajo la pantalla, en cuyo caso cabe esperar que para cuando se lance la gama iPhone 17, todos los modelos contarán con esa novedad. Sin embargo, no esperaríamos ver ninguno de estos cambios en el iPhone SE 4 (opens in new tab), si es que llega al mercado en algún momento, ya que hay rumores de que se ha cancelado (opens in new tab).