Parece que nunca llegaremos a conocer el iPhone SE 4 de Apple

Cada vez parece más probable que Apple nunca lance el iPhone SE 4 (opens in new tab), y eso ha sembrado dudas sobre el futuro de la serie iPhone SE en general, con aparentes dudas sobre su popularidad y su rentabilidad que han hecho que Apple se replantee el futuro del más barato de los iPhones.

Esto es lo que ha afirmado el respetado analista Ming-Chi Kuo (opens in new tab) (a través MacRumors (opens in new tab)), que acierta casi siempre cuando se trata de predicciones sobre Apple. Kuo afirma que Apple ha comunicado a sus proveedores que el iPhone SE 4 no se lanzará en 2024 ni, de hecho, en ningún año posterior.

No es que esto nos sorprenda demasiado: ya se había rumoreado que la próxima versión del iPhone SE no tenía garantizada su existencia, y parece que ahora el móvil está destinado a desaparecer.

El cambio a un chip 5G

Hay algo más que comentar sobre esto, y es que según Kuo, Apple estaba planeando utilizar el iPhone SE 4 para que debutara su propio chip 5G, desarrollado por ellos. Sin embargo, existe la "preocupación" de que el rendimiento del chip "no esté a la altura" de los chips de Qualcomm que Apple utiliza actualmente para estos teléfonos.

Esto deja a Qualcomm como el gran ganador de la cancelación del iPhone SE 4, ya que puede seguir suministrando a Apple chips 5G en un futuro. Los iPhones de la gama insignia, por supuesto, ya utilizan procesadores diseñados por Apple, como el fantástico chip A16 Bionic que equipa el iPhone 14 Pro (opens in new tab).

Con el lanzamiento del iPhone SE (2022) (opens in new tab) el año pasado, que fue el tercer móvil de la serie, no esperábamos ver otro modelo hasta 2024. Ahora, sin embargo, hay serias dudas de que volvamos a ver una renovación de este iPhone "económico", aunque Apple tiende a mantener a la venta modelos más antiguos de sus terminales insignia como alternativa más asequible.

¿Hay alguien que compre el iPhone SE?

Hemos escuchado muchas veces (opens in new tab) que las ventas del iPhone SE (2022) no han sido tan buenas como Apple esperaba, y esa es probablemente la razón principal por la que el futuro de esta serie esté en duda. Apple no va a fabricar y vender un iPhone SE 4 si no cree que la gente lo vaya a comprar.

Es difícil determinar exactamente qué es lo que no atrae a los consumidores del iPhone SE. Tal vez sea su diseño anticuado (con botón home), o la pequeña pantalla que tiene, o tal vez la limitada configuración de la cámara de una sola lente.

Por otro lado, también tiene cosas buenas: cuesta mucho menos que la gama insignia, y aun así cuenta con buenos chips y puede hacer todos los trucos de software que hacen los móviles más caros de la compañía. Te cuesta casi la mitad que el iPhone 14 (opens in new tab), y eso es un ahorro muy importante.

Es posible que el mercado de iPhones de gama alta de segunda mano, a precios mucho más bajos, sea lo que esté afectando las ventas del iPhone SE. También es justo señalar que Apple no parece anunciar el teléfono tan ampliamente o con tanta frecuencia como sus otros iPhones. Sea cual sea la razón de sus bajas cifras de ventas, ahora podría ser el final del camino para la serie.