El iPhone 15 podría tener una cámara "de última generación" para hacer fotos mucho mejores

Los teléfonos de Apple casi siempre suelen estar entre los móviles con mejor cámara (opens in new tab) del mercado, pero la calidad fotográfica de la gama iPhone 15 (opens in new tab) podría dar un gran salto, ya que la última filtración sugiere que los próximos iPhone incorporarán un nuevo y avanzado sensor.

Esto es lo que ha afirmado Nikkei Asia (opens in new tab) (a través de Apple Insider (opens in new tab)), en un informe que sugiere que Sony suministrará a Apple un sensor "de última generación", que es el que se espera que encontremos en los iPhone 15.

Vale, ¿y qué es lo que hace que este sensor sea tan bueno? Pues aparentemente "duplica el nivel de señal de saturación en cada píxel", lo que le permite capturar más luz, lo que podría ser beneficioso para las escenas poco iluminadas.

Sin embargo, la verdadera ventaja destacada es que puede reducir la sobreexposición y la subexposición, que pueden ser especialmente problemáticas cuando hay una gran diferencia de iluminación entre el primer plano y el fondo de una imagen.

La fuente pone el ejemplo de fotografiar con detalle la cara de una persona aunque esté de pie a contraluz.

Sin embargo, nos tomamos esta afirmación con cierto recelo, sobre todo porque Apple acaba de actualizar el sensor principal del iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max a uno nuevo de 48MP.

No es habitual que Apple haga cambios de este tipo dos años seguidos, por lo que tal vez este nuevo sensor sólo se utilizará en el iPhone 15 estándar y el iPhone 15 Plus, que son los modelos que no han traído mejoras en las cámaras este año. Claro que eso sugeriría que el nuevo sensor no es tan bueno como el actual de 48MP del 14 Pro (opens in new tab) y Pro Max (opens in new tab).

Otra opción es que se confirme el rumoreado lanzamiento de un iPhone 15 Ultra (opens in new tab), entonces este sensor podría ser exclusivo para ese modelo, para ayudarle a destacar por encima del iPhone 15 Pro.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

No será la única mejora en las cámaras

Si alguno de los móviles de la gama iPhone 15 incorpora este nuevo sensor de Sony, podría suponer una mejora fotográfica considerable, pero probablemente no será la única, ya que en filtraciones anteriores se ha hablado también de la incorporación de una cámara periscópica (opens in new tab).

Esto permitiría ampliar los aumentos del zoom óptico desde los 3x de los actuales modelos Pro hasta probablemente unos 5x, pero potencialmente hasta 10x, para estar a la altura del Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab).

Además, el iPhone 15 Ultra, y posiblemente también el iPhone 15 Pro, podrían ser capaces de grabar vídeos en 8K (opens in new tab), según una fuente.

En otras palabras, es posible que veamos grandes mejoras en las cámaras principal y teleobjetivo de algunos modelos de iPhone 15, así como en la grabación de vídeos, y es posible que la única que seguirá igual será la ultra gran angular.

Como es de esperar que estos móviles no se lancen hasta septiembre de 2023, nos queda mucho tiempo de espera, pero si lo que dicen es cierto, la gama iPhone 15 ya se perfila como uno de los mejores teléfonos (opens in new tab)de 2023.