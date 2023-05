iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: belangrijkste verschillen op basis van geruchten

Vrijwel alles wijst erop dat Apple later dit jaar in september de iPhone 15 zal onthullen. We verwachten drie telefoons dit jaar: de iPhone 15, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra.

Deze drie opvolgers van de iPhone 14 zullen zonder twijfel bij de beste iPhones ooit horen. Alle modellen zullen features aanbieden die hun specifieke voorgangers weer (net) zullen overtreffen en Apple's status als de dominante smartphonefabrikant in stand houden.

Aangezien de iPhone 15, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra (die misschien ook gewoon de iPhone 15 Pro Max zal heten) nog niet officieel onthuld zijn, kunnen we alleen nog maar speculeren over de specs en features van elk model. Toch zullen we in dit artikel dus alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de iPhone 15 Pro vergelijken met alles wat we al weten over de uitstekende iPhone 14 Pro.

Als je wil weten wat voor verschillen je kan verwachten tussen Apple's aankomende topmodellen, dan kan je ook terecht bij ons artikel over de iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: Specs

(Image credit: Apple)

Het is nogmaals belangrijk om te weten dat de specs hieronder voor de iPhone 15 Pro niet officieel zijn bevestigd door Apple, maar we denken dat we inmiddels genoeg geruchten hebben gehoord op vrijwel elk gebied, waardoor we wel (met enig vertrouwen) kunnen speculeren over onder andere de camera's, het display en de processor van de iPhone 15 Pro.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: Specs iPhone 15 Pro (volgens geruchten) iPhone 14 Pro Display: 6,1-inch OLED 6,1-inch OLED Resolutie: 2.316 x 1.080 pixels 2.316 x 1.080 pixels Verversingssnelheid: Adaptieve 1-120Hz Adaptieve 1-120Hz Processor: A17 Bionic A16 Bionic Camera's achter: 48MP (primair), 12MP (ultrawide), 12MP (telefoto met 3x optische zoom) 48MP (primair), 12MP (ultrawide), 12MP (telefoto met 3x optische zoom) Selfiecamera: 12MP 12MP RAM: 8GB 6GB Opslag: 256GB, 512GB, 1TB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Batterij: ≈3.200mAh 3.200mAh

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: Prijs en beschikbaarheid

De iPhone 14 Pro heeft een adviesprijs vanaf 1.329 euro. (Image credit: Shutterstock / mokjc)

Aan de hand van Apple’s voorgaande iPhone-lanceringsstrategieën kunnen we een redelijk goede gok doen als het gaat om de releasedatum en de prijs van de iPhone 15 Pro (vergeleken met de iPhone 14 Pro). De 14 Pro werd officieel onthuld op 7 september 2022, voordat hij een week later op 16 september in de verkoop ging, samen met de standaard iPhone 14 en de iPhone 14 Pro Max . De iPhone 14 Plus verscheen echter een maand later, op 7 oktober.

Apple kiest meestal de eerste of tweede week van september voor de jaarlijkse release van zijn nieuwe iPhones. Meestal wordt er dan ook specifiek gekozen voor een dinsdag of een woensdag. We verwachten daarom dus dat de iPhone 15 Pro op 5, 6, 12 of 13 september zal worden onthuld en vervolgens een week later in de schappen zal liggen.

Qua prijs denken we dat de iPhone 15 Pro de prijs van de iPhone 14 Pro ongeveer zal aanhouden. Dat toestel had tijdens zijn lancering een adviesprijs vanaf 1.329 euro voor het model met 128GB aan opslag (de laagst mogelijke hoeveelheid). De 14 Pro met 256GB kostte 1.459 euro en dat getal is misschien waarschijnlijker als startprijs voor de 15 Pro, aangezien andere fabrikanten (zoals Samsung en Oppo) inmiddels ook hun flagship-modellen met 128GB achterwege hebben gelaten in 2023.

Aangezien er in 2023 misschien dus ook sprake is van een iPhone 15 Ultra, zou het ook kunnen dat de iPhone 15 Pro iets goedkoper wordt dan de versie uit 2022, maar het lijkt ons waarschijnlijker dat de iPhone 15 Ultra simpelweg duurder wordt dan de (zelfs) de iPhone 14 Pro Max.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: Design en display

(Image credit: Shutterstock / mokjc)

De iPhone 14 Pro beschikt over een uitstekend 6,1-inch OLED-scherm en waarschijnlijk zal de iPhone 15 Pro hetzelfde soort paneel blijven gebruiken.

De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max maken allebei gebruik van een adaptieve 1-120Hz-verversingssnelheidtechnologie (genaamd ProMotion) die automatisch de soepelheid van de displays aanpast aan wat er op het scherm gebeurt. Apple’s always-on display is ook afhankelijk van deze ProMotion-technologie en het ziet ernaar uit dat deze high-end features ook weer beschikbaar zullen zijn op de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Ultra (waar we al enorm veel geruchten over hebben gehoord).

Het ' Dynamic Island ' (Apple’s speciale cut-out bovenaan het scherm), dat aanwezig is op de iPhone 14 Pro, zal waarschijnlijk ook weer te zien zijn op de iPhone 15 Pro. De technologie kan echter misschien wel net iets anders gaan werken op het nieuwe toestel. Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo, zal de dieptesensor van de iPhone 15 Pro geïntegreerd zijn in het ‌Dynamic Island zelf , in plaats van dat deze zich eronder bevindt, zoals op de iPhone 14 Pro.

(Image credit: Apple)

Zoals Kuo ook benadrukt, zal deze nieuwe plaats waarschijnlijk niet echt een groot verschil maken qua uiterlijk of functionaliteit. Technisch gezien wordt het Dynamic Island op de iPhone 15 Pro wel iets geavanceerder dan de versie op de iPhone 14 Pro dankzij de toevoeging van een sensor die eerst geïsoleerd was van de andere sensoren.

De geruchten over het design van de iPhone 15 Pro zijn overigens wel wat interessanter. Zo hebben sommige leakers gesuggereerd dat de iPhone 15 Pro randen van titanium zal krijgen en ook meer afgeronde randen in tegenstelling tot de hoekige (scherpe) randen aan de zijkanten van de iPhone 14 Pro. Apple was schijnbaar onzeker over het toepassen van deze designverandering op de iPhone 15 Pro, maar sindsdien zijn er ook al gelekte renders verschenen, die deze afgeronde zijkanten laten zien . Dat maakt dit gerucht dus weer iets geloofwaardiger.

We hebben verder gehoord dat de iPhone 15 Pro dunnere bezels om het scherm zal krijgen dan iPhone 14 Pro. Het zou erg indrukwekkend zijn als Apple dat inderdaad voor elkaar krijgt, want de bezels op de 14 Pro zijn al enorm dun (1,81 mm, 1,95 mm en 2,17 mm).

(Image credit: 9to5Mac)

Verder horen we op het gebied van design geruchten dat de iPhone 15 Pro 'solid-state' volume- en aan/uitknoppen krijgt . Volgens verschillende leaks zouden deze knoppen haptische trillingen gebruiken om het toch te doen lijken alsof je een knop indrukt, ook al is er dus geen echte klik (zoals ook het geval was bij de haptische Home-knop op de iPhone 7). Recent claimden verschillende Apple-analisten echter dat dit niet meer het geval zou zijn (voor de 15 Pro). We verwachten daarom dat de iPhone 15 Pro nog steeds over dezelfde fysieke knoppen zal beschikken als de iPhone 14 Pro.

De laatste designverandering komt naar verwachting in de vorm van een USB-C-oplaadpoort. De EU heeft Apple opgelegd dat het USB-C-oplaadpoorten moet toevoegen aan iPhones vanaf 2024, maar meerder leaks suggereren dat Apple de oplaadstandaard al in 2023 zal gaan gebruiken op de iPhone 15.

Daarom zal de iPhone 15 Pro dus gebruikmaken van een USB-C-oplaadpoort, terwijl de iPhone 14 Pro nog de Apple Lightning-poort gebruikte. Deze verandering kan er overigens voor zorgen dat de iPhone 15 Pro veel snellere data-overdrachtssnelheden zal hebben dan zijn voorganger. De Thunderbolt 3-versie van USB-C op de nieuwe telefoon kan het eventueel ook mogelijk maken om het toestel met een 4K-monitor te verbinden. Dat kan momenteel alleen met de beste iPads.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: Camera's

(Image credit: Apple)

Het camerasysteem achterop de iPhone 14 Pro bestaat uit de volgende drie sensors:

48MP-hoofdcamera (24 mm f/2.8)

12MP-ultrawide (13mm f/2.2)

12MP-telefoto (77mm f/2.8)

De iPhone 15 Pro zal waarschijnlijk niet ver afwijken van die winnende combinatie aan camera's. Een periscoopcamera zou eventueel de enige echte potentiële upgrade zijn ten opzichte van de iPhone 14 Pro. Als die technologie inderdaad verschijnt op de iPhone 15 Pro, dan zou het nieuwe toestel betere optische zoommogelijkheden bieden dan zijn voorganger.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de periscoopcamera echter alleen op de zogenaamde iPhone 15 Ultra verschijnen. Van dat toestel wordt ook verwacht dat het een telefotocamera met een variabele zoomlens krijgt .

Het grootste verschil tussen de camera's op de iPhone 15 Pro en de iPhone 14 Pro is zal waarschijnlijk bepaald worden door de kwaliteit van de sensors die worden gebruikt. Volgens bepaalde leaks zal de iPhone 15 Pro beschikken over nieuwe sensors van Sony, waarmee meer licht wordt opgevangen .

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: Prestaties

(Image credit: Future)

Op het gebied van prestaties wordt de iPhone 14 Pro aangestuurd door de meest recente versie van Apple's chips, de A16 Bionic. Deze chip maakt dit toestel een van de snelste smartphones (misschien zelfs de snelste smartphone) die je momenteel kan kopen.

Toch zal de iPhone 15 Pro nog sneller worden. Apple’s volgende Pro-model krijgt als het goed is een A17 Bionic-chip . Volgens geruchten wordt die chip nog veel efficiënter dan de A16 Bionic. Zou zegt de Chinese outlet DCInside (opens in new tab) dat de A17 Bionic een 20 procent krachtigere CPU heeft dan zijn voorganger . Dat zou betekenen dat de iPhone 15 Pro dus ook een stuk sneller zal zijn dan de iPhone 14 Pro.

DCInside heeft meerdere benchmarks gedaan en claimt dat de A17 Bionic een single-core-score van 3.019 en een multi-core-score van 7.860 haalde in Geekbench 6, waar de A16 Bionic respectievelijk 2.504 en 6.314 scoort. Natuurlijk raden we je aan om deze scores uit geruchten met een korreltje zout te nemen, maar het zou wel echt fantastisch zijn als de iPhone 15 Pro-modellen inderdaad benchmark-scores neerzetten die kunnen concurreren met Apple’s beste MacBooks .

Verder krijgt de iPhone 15 Pro waarschijnlijk 8GB RAM , terwijl de huidige iPhone 14 Pro 6GB RAM heeft.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: Batterij

De iPhone 15 Pro gaat waarschijnlijk de Lightning-poort inwisselen voor een USB-C-poort. (Image credit: Shutterstock / charnsitr)

De iPhone 14 Pro heeft een 3.200mAh-batterij, die ongeveer een volledige dag (en nacht) meegaat als je het toestel gewoon voor alledaagse taken gebruikt.

We hebben nog niet veel gehoord over de batterijcapaciteit van de iPhone 15 Pro en daar zullen we waarschijnlijk ook niet veel over te horen krijgen, want Apple houdt dat soort details meestal voor zich. Er zijn in ieder geval wel geruchten die suggereren dat Apple een feature voor omgekeerd draadloos opladen aan het ontwikkelen is voor de iPhone 15 . Als dat klopt, dan kan je met je iPhone 15 Pro draadloos andere Apple-gadgets opladen en dat kan niet met de iPhone 14 Pro.

Het is het waard om nog eens te herhalen dat de iPhone 15 Pro naar verwachting dus een USB-C-oplaadpoort krijgt, dus je kan ook niet meer je de Lightning-kabel van je iPhone 14 Pro gebruiken om zijn opvolger op te laden.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: Oordeel

Dus, wordt de iPhone 15 Pro een betere telefoon dan de iPhone 14 Pro? Objectief gezien, ja, maar het is nu nog lastig te zeggen hoeveel beter hij precies wordt.

Als we alle bovengenoemde geruchten over de iPhone 15 Pro geloven kunnen geloven, dan krijgt de aankomende smartphone een meer premium design (dankzij zijn afgeronde titanium zijkanten en dunnere bezels), iets betere camerasensors en een snellere processor dan de iPhone 14 Pro.

Geen één van deze upgrades klinkt echt als een gamechanger en volgens onze review kwam de iPhone 14 Pro ook al erg dicht bij "de perfecte iPhone”. We verwachten dus niet dat de iPhone 15 Pro echt een must zal zijn als je momenteel al een van de beste iPhones hebt. De grootste veranderingen lijken bewaard te worden voor de iPhone 15 Ultra. Het camerasysteem van dat toestel kan hem wel eens de smartphone met de beste camera (die we ooit hebben gezien) maken.

Apple kan ons echter nog verrassen met iPhone 15 Pro-features die we nog niet hebben ontdekt, dus check vooral in september (na de lancering van de iPhone 15-reeks) de website nog eens voor ons uiteindelijke oordeel.