El iPhone 14 podría ser el primer paso en el plan de Apple de dividir la gama de iPhone

Por lo que hemos escuchado hasta ahora, parece que el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) serán móviles muy distintos al iPhone 14 (opens in new tab) y al iPhone 14 Max (opens in new tab), y contarán con más cambios y mejoras de los que solemos ver en los modelos Pro.

Pero, parece que cuando llegue la gama iPhone 15, Apple diferenciará también claramente el modelo Pro del Pro Max entre sí.

Según lo que ha afirmado el analista Ming-Chi Kuo (opens in new tab), que tiene un gran historial dando información sobre Apple, el iPhone 15 Pro Max contará con una cámara periscópica, mientras que el iPhone 15 Pro se quedará con un teleobjetivo más convencional.

Una cámara periscópica es capaz de hacer más zoom, y hace ya tiempo que empezaron los rumores sobre que este tipo de lente llegaría a los iPhone. Pero Kuo ha añadido algunos datos nuevos, como que seguramente ofrecerá zoom óptico de 5x o 6x (lo cual es una mejora respecto a los 3x actuales del teleobjetivo de los iPhone), y que será un sensor de 12MP con una apertura f/2.8.

Aun así, eso no estaría a la altura del zoom óptico 10x que ofrece el Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab), pero sin dudas supondría una gran mejora.

Sin embargo, al parecer esta cámara solo estará presente en el modelo más grande y más caro de la gama iPhone: no bastará con comprarse el Pro si quieres disfrutar de esto, tendrás que optar por el Pro Max.

Por otro lado, el iPhone 15 y el iPhone 15 Max seguirán sin tener teleobjetivo de ningún tipo, y además podrían ser menos potentes si se sigue la tendencia de esto año, ya al parecer el iPhone 14 y el iPhone 14 Max tendrán peores chips que los modelos Pro.

Una división que podría enmendarse con el tiempo

Esta división dentro de la gama podría hacer que cada uno de los modelos de iPhone 15 fueran muy diferentes entre sí, pero es posible que volvamos a ver algo más de unidad cuando llegue la gama iPhone 16, ya que Kuo afirma que cuando lleguen esos teléfonos, ambos modelos Pro contarán con una cámara periscópica, que será similar a la que veremos en el iPhone 15 Pro Max.

Por lo tanto, es posible que para entonces, para la gama iPhone 16, la división vuelva a ser la que hemos visto hasta ahora, entre los modelos Pro y los estándar, y no también entre los modelos superiores. Pero nunca se sabe, Apple podría tener otros planes respecto a ciertas características o actualizaciones que podría estar guardándose para el iPhone 16 Pro Max.

Sea como sea, parece que en los próximos dos años habrá más matices donde elegir entre los diferentes modelos de iPhone, lo que podría significar que menos modelos consiguieran un puesto en nuestro ranking de mejores iPhones (opens in new tab) y el de los mejores móviles del mercado (opens in new tab), ya que posiblemente unos serían significativamente mejores que otros.