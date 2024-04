El iPhone 16 podría venir en siete colores, incluidos dos tonos nuevos

Este año podría haber más posibilidades que de costumbre de que encuentres un color de iPhone que te guste, ya que al parecer el iPhone 16 Plus estará disponible en siete tonos, frente a los cinco colores del iPhone 15 Plus.

Según una filtración publicada en la web china Weibo (y compartido por 9to5Mac), la fuente afirma que el iPhone 16 Plus se venderá en rosa, amarillo, azul, verde, negro, blanco y morado.

Como referencia, el iPhone 15 Plus está disponible en rosa, amarillo, azul, verde y negro. Así que sólo las opciones blanca y morada serían nuevas este año (aunque es posible que algunos de los otros colores vengan en tonos distintos a los actuales).

Los mismos colores para el iPhone 16

Curiosamente, esta filtración solo menciona específicamente el iPhone 16 Plus, lo cual es un poco extraño porque normalmente el modelo estándar está disponible en los mismos colores que el modelo Plus. Ese fue el caso del iPhone 15, por lo que pensaríamos que es probable que (si esta filtración es correcta) el iPhone 16 también esté disponible en estos siete colores. Pero como no se ha mencionado, existe una pequeña posibilidad de que el iPhone 16 y el iPhone 16 Plus se vendan en colores diferentes.

También hay que señalar que la fuente de esta filtración no tiene mucho historial, por lo que está por ver la credibilidad que tiene, y siete colores es más de lo que Apple suele ofrecer para un mismo iPhone. Pero estaría bien verlo, sobre todo en contraste con el iPhone 16 Pro, que podría estar disponible solo en cuatro colores bastante aburridos según otra filtración reciente.

En cualquier caso, esta es la primera filtración de colores del iPhone 16 Plus que escuchamos, así que por ahora lo consideraremos una posibilidad. Esperamos tener una idea más clara de si esta selección de tonos es exacta o no una vez que lleguen más filtraciones.

Dado que la línea iPhone 16 no se espera hasta septiembre, podría ser una larga espera hasta que sepamos algo con certeza. Pero la espera merecerá la pena, ya que otras filtraciones apuntan a la incorporación de un nuevo botón de captura, un botón de acción para los cuatro modelos, cámaras mejoradas para el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max y, por supuesto, chips más potentes.

