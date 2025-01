El nuevo Garmin Instinct 3 me ha hecho subirme por las paredes, en el buen sentido

Tengo que confesar algo: nunca he escalado una pared de roca y, sinceramente, no tenía pensado hacerlo. Sin embargo, cuando Garmin me invitó a hacer una pequeña pausa en el ajetreo del CES 2025 para probar un par de sus más recientes relojes inteligentes resistentes, acepté, aunque sólo fuera por la oportunidad de probar uno de ellos, el Instinct 3 solar, con una duración de batería eterna.

Los relojes robustos Garmin Instinct 3 tienen un aspecto atrevido, incluso agresivo, y parecen estar más que preparados para sobrevivir a una caída en un rocódromo (nota del editor: no me caí).

Está el nuevo reloj solar, con una pantalla monocroma no táctil rodeada por una correa metálica que protege aún más el reloj y su pantalla, la mayor parte de la cual está cubierta por un panel solar transparente. Hay amplias zonas negras alrededor de la pantalla digital que son más eficientes a la hora de captar la luz solar.

El otro reloj Inspire 3 cuenta con una brillante y colorida pantalla AMOLED. Mientras que el Solar Instinct 3, con suficiente luz solar, funcionará indefinidamente, la pantalla AMOLED no se queda atrás y puede funcionar hasta 24 días con una carga.

Hay un par de botones a la derecha y un trío de ellos a la izquierda de cada reloj. Navegar por las ricas interfaces es un poco complicado al principio, sobre todo si estás acostumbrado a las pantallas táctiles, pero creo que te acostumbrarás rápidamente.

Me gusta que las lecturas de ambos relojes sean bastante claras. Y me resultaron fáciles de leer incluso cuando escalaba y me miraba la muñeca.

Oh, sí, escalé. Era una pared de dificultad V0, y pude seguir exactamente ese ascenso con el Garmin Instinct 3 Solar en una muñeca y el Garmin Instinct 3 AMOLED en la otra.

Ambos relojes cuentan con un profundo pozo de opciones de seguimiento de la actividad, y puedes añadir más si no ves tu entrenamiento preferido.

Llevé los relojes más grandes de 50 mm (también hay opciones de 45 mm), pero a pesar de su aspecto robusto no me resultaron incómodos. La duración casi ilimitada de la batería puede animarte a llevarlos en la cama. El seguimiento del sueño, después de todo, es una parte fundamental de las funciones de seguimiento de la salud. Obtienes una puntuación diaria del nivel de batería que te ayuda a decidir si necesitas dedicar más tiempo a tus actividades de bienestar o fitness.

Los relojes proporcionarán todas las notificaciones tradicionales que cabría esperar de un wearable inteligente, pero no recibirás llamadas. No hay micrófonos ni altavoces en ninguno de los Instinct 3.

Con un precio inicial de 399,99€ para la línea Solar (AMOLED desde 449,99€), se considera el reloj robusto más asequible de Garmin. Una de las cosas que se pierden con un precio más bajo son los mapas topoactivos detallados y activos, pero todavía tienes GPS y todas las funciones de navegación que vienen con eso.

No pasé mucho tiempo con ambos relojes, sobre todo en mi par de subidas sin incidentes, pero una característica interesante que pude probar es la linterna incorporada.

Tanto en el modelo solar como en el AMOLED, la lamparita se encuentra entre las asas, en la parte superior del reloj. Al pulsar dos veces un botón se enciende, y al pulsar uno de los dos botones de abajo sube y baja el brillo. Se puede seguir pulsando, y entonces la luz se vuelve roja, lo que puede ser una agradable sorpresa para quienes odian las luces blancas brillantes de las linternas.

En general, me ha gustado lo que he visto en estos smartwatches resistentes Garmin Instinct 3. Son cómodos y divertidos, tienen una gran pantalla y una increíble duración de la batería. Los precios son decentes para esta clase casi ultra de smartwatches y pueden ser una gran alternativa para alguien que no quiera invertir en un costoso Apple Ultra.