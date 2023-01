Apple Mac Mini (M2): especificaciones, precio y todo lo que sabemos del nuevo mini PC

El Mac Mini M2 de Apple por fin ha sido presentado, junto con los nuevos MacBook Pro de 16 y 14 pulgadas. La compañía nos ha sorprendido hoy, 17 de enero de 2023, con un anuncio sorpresa (opens in new tab), y tenemos todas las especificaciones y detalles de este nuevo y emocionante dispositivo de Apple.

El Mac Mini M2 es la nueva versión del popular Mac Mini M1, que se lanzó a finales de 2020 y fue uno de los tres primeros dispositivos en equipar el nuevo chip de Apple, junto con el MacBook Air (M1) (opens in new tab) y el MacBook Pro de 13 pulgadas (M1) (opens in new tab).

Estuvo ausente cuando la compañía lanzó el nuevo MacBook Air (M2) (opens in new tab) rediseñado el año pasado, pero ahora ha llegado, y es mejor que nunca. El nuevo Mac Mini sin dudas está destinado a triunfar, gracias a un precio inicial más bajo que su predecesor y un hardware más potente bajo el capó.

¿Qué sabemos del Mac Mini M2? Te lo contamos a continuación.

(Image credit: Apple )

Apple Mac Mini M2: vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? Del nuevo mini ordenador de Apple

Del nuevo mini ordenador de Apple ¿Qué precio tiene? Parte de 719€

Parte de 719€ ¿Cuándo sale a la venta? Ya se puede reservar, y se pondrá a la venta el 24 de enero de 2023.

Apple Mac Mini M2: Precio y disponibilidad

Ya puedes reservar el Mac Mini M2 y el Mac Mini M2 Pro en la web oficial de Apple (opens in new tab), y los dispositivos comenzarán a enviarse el 24 de enero de 2023.

El Mac Mini M2 tiene un precio de partida de 719€ y viene con 8GB de memoria unificada y 256GB de almacenamiento SSD. Eso quiere decir que cuesta 80€ menos que su predecesor cuando se lanzó hace dos años, lo cual nos alegra mucho, ya que no olvidemos que el MacBook Air 2022 subió de precio respecto al anterior MacBook Air M1.

Hay muchas configuraciones disponibles para el nuevo Mac Mini M2. Puedes optar por aumentar la memoria a 16GB o 24GB, lo cual te añadirá 230€ o 460€, respectivamente, al precio final. Igualmente, puedes aumentar el almacenamiento hasta un máximo de 2TB, lo cual sumará 920€ al precio de partida.

Los precios anteriores son para el Mac Mini con el chip M2. Ahora vamos con el modelo superior, que equipa el chip M2 Pro, que cuenta con una CPU de 12 núcleos y una GPU de 16 núcleos. En este caso, el precio de partida, para la configuración básica de 16GB de memoria y 512GB de almacenamiento SSD, es de 1.569€.

Puedes optar por una versión superior del chip M2 Pro, que cuenta con CPU de 12 núcleos y GPU de 19 núcleos, sumando 345€ al precio de partida. Por otro lado, si deseas puedes ampliar la memoria a 32GB, sumando 460€ al precio base. Como habrás imaginado, también puedes aumentar el almacenamiento del Mac Mini M2 Pro; hay muchas opciones posibles, siendo la más alta de 8TB de almacenamiento SSD, lo cual dispara el precio ya que tendrás que sumar 2.760€.

Por suerte, hay opciones de almacenamiento intermedias, y estas son algo más pagables. Concretamente, puedes optar por 1TB, 2TB o 4TB, los cuales suman al precio de partida 230€, 690€ o 1.380€, respectivamente.

Por último, en todas las variantes del nuevo Mac Mini tienes la opción de adquirir un adaptador Ethernet de 10 Gigabits en lugar del puerto Gigabit estándar por 115€ más.

Si quieres inspeccionar todas las variantes y configuraciones posibles, las encontrarás en la web oficial de Apple (opens in new tab).

(Image credit: Apple)

Apple Mac Mini M2: Diseño

Al igual que los nuevos modelos MacBook Pro que también han sido anunciados a la vez, el Apple Mac Mini con M2 tiene un aspecto más o menos idéntico al último Mac Mini, por lo que cualquiera que esperara ver un rediseño radical, puede sentirse decepcionado.

Los pequeños cambios que encontramos en el diseño son gracias al nuevo chip M2 Pro, que proporciona un total de cuatro puertos Thunderbolt 4, frente a los dos puertos Thunderbolt 4 del Mac Mini M2 y los dos puertos Thunderbolt 3 del Mac Mini M1.

(Image credit: Apple)

Apple Mac Mini M2: Especificaciones

Con el anuncio del Mac Mini M2, por fin hemos podido echar un vistazo a las especificaciones del esperado chip M2 Pro de Apple, que vendrá con la configuración de gama alta del Mac Mini.

El Apple Mac Mini con M2 contará con el mismo chip con CPU de 8 núcleos y GPU de 10 núcleos que vimos en los nuevos MacBook Air y MacBook Pro de 13 pulgadas en 2022, pero el chip M2 Pro es totalmente nuevo para el Mac Mini y los nuevos MacBook Pro de 14 pulgadas y MacBook Pro de 16 pulgadas.

El chip M2 Pro cuenta con dos variantes, la versión de 10 núcleos de CPU y 16 núcleos de GPU (con seis núcleos de rendimiento y cuatro de eficiencia) y la versión superior de 12 núcleos de CPU de 19 núcleos de GPU (con ocho núcleos de rendimiento y cuatro de eficiencia).

El nuevo M2 Pro admite hasta 32GB de memoria unificada y, según Apple, ofrece un rendimiento de la CPU 1,9 veces superior al del chip M1 del Mac Mini 2020, así como un rendimiento de la GPU 2,6 veces superior. Por supuesto, estas afirmaciones aún no se han puesto a prueba, pero una vez que tengamos en nuestras manos uno de estos chips, te aseguramos que comprobaremos si las afirmaciones de Apple están en lo cierto.