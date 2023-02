Galaxy Book3 Pro 360: el mejor de su clase para los amantes de los 2 en 1

Primeras impresiones:

El Galaxy Book3 Pro 360 es un Ultrabook 2 en 1 de alta calidad con una pantalla magnífica y de gran capacidad de respuesta, un teclado y un touchpad que da una sensación premium, e incluso viene con un lápiz óptico.

Pros:

- Fino y fácil de llevar

- Incluye un lápiz óptico

- Magnífica pantalla

- Gran teclado y touchpad

Contras:

- Almacenamiento y memoria aún desconocidos

- Sin cable Ethernet

Antes de la presentación oficial de los pedidos anticipados y las fechas de lanzamiento, hemos tenido la oportunidad de probar en persona tres de los últimos Ultrabooks de la línea Samsung Galaxy Book3. Y hasta ahora, lo que hemos visto nos ha impresionado. Aunque el Samsung Galaxy Book3 Pro 360 no es el mejor de la línea en nuestra opinión, a los amantes de los portátiles 2 en 1, este Ultrabook sin duda les impresionará.

Hemos probado el modelo negro y, aunque su peso y movilidad son mejores en el Book3 Pro, tiene una pantalla preciosa y se dobla sin esfuerzo en modo tablet. La pantalla de 16 pulgadas es perfecta tanto para ver en vertical como en horizontal, e incluso viene con un S-pen para que trabajar en este dispositivo sea aún mejor.

Galaxy Book3 Pro 360: precio y disponibilidad

El Galaxy Book3 Pro 360 comienza en 1.999€ con diferentes opciones de configuración. Los pedidos anticipados comenzarán el 1 de febrero, con un envío previsto para el 17 de febrero.

Teniendo en cuenta que el precio de salida en España del Galaxy Book2 Pro 360 fue de 1.039€, los casi 1.000€ de diferencia es una subida que nos deja perplejos. Sin duda, parece un incremento algo exagerado, pero hasta que no hayamos podido probar esta máquina a fondo, no podemos contarte con exactitud si realmente vale lo que pone en esa etiqueta.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Book3 Pro 360: especificaciones Componente Especificación Precio 1.999€ CPU Hasta Intel Core i7 de 13ª generación (28 W) Gráfica Intel Iris Xe Memoria Hasta 32GB Almacenamiento Hasta 1TB SSD Pantalla AMOLED dinámica 2X (táctil) de 14 y 16 pulgadas WQXGA+ (2880 x 1800p)

Image 1 of 9 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Galaxy Book3 Pro 360: diseño

Nos sorprendió lo ligero que es el Galaxy Book3 Pro 360, incluso con su gran pantalla de 16 pulgadas. Está disponible en dos colores, negro y plateado claro, y el que nosotros hemos probado es el negro. A pesar de las opciones de color tan poco originales, tiene una elegancia que hace evidente su alta calidad, y esa pantalla AMOLED es una obra de arte.

Lo más probable es que la razón de su peso liviano se deba a que Samsung ha eliminado la capa extra de cristal de la pantalla, lo que sin duda la hace un poco más sensible que la mayoría de las pantallas táctiles. El teclado es de lujo y nos encanta lo grande y sensible que es el touchpad. No nos dieron especificaciones sobre la cámara, pero después de probarla nos pareció una gran cámara con una imagen clara y agradable, con opciones como HDR y encuadre automático que mejora la calidad de la imagen y el enfoque.

La selección de puertos es bastante decente, con un puerto HDMI, dos puertos Thunderbolt 4, un puerto USB tipo A, una entrada de audio y una ranura para tarjetas miniSD. Pero el hecho de que no haya cable Ethernet es un poco decepcionante. Lo más probable es que la mayoría de compradores no conecten sus Ultrabooks a internet por cable, pero tener la opción siempre es importante.

Image 1 of 5 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Galaxy Book3 Pro 360: rendimiento

Aunque no hemos podido probar personalmente el Galaxy Book3 Pro 360 para comprobar su rendimiento, las especificaciones que conocemos no están nada mal. Cuenta con la última CPU Intel de 13ª generación, un i5 o un i7 dependiendo de la configuración. Esto lo convierte en una excelente máquina de productividad que te permitirá trabajar a diario como necesitas. Por no hablar de la incorporación de la pantalla táctil, que permite tomar notas y leer con mayor facilidad, sobre todo porque viene con un lápiz S-pen.

Por supuesto, la GPU no era una prioridad, así que lleva la GPU estándar Iris Xe Graphics. Pero al menos es capaz de jugar a títulos no demasiado exigentes, así que no te quedas completamente fuera. Por el momento no se ha revelado ninguna otra especificación, salvo el hecho de que se puede actualizar la configuración.

(Image credit: Future)

Galaxy Book3 Pro 360: primeras conclusiones

El Galaxy Book3 Pro 360 es un excelente Ultrabook 2 en 1 hecho para cualquiera que prefiera una pantalla táctil a cualquier otra cosa. Sacrificas un poco de la portabilidad del Book3 Pro normal, así que es más una cuestión de preferencia.

Aunque no se trata de una máquina bestial, su CPU Intel de 13ª generación es más que suficiente para cualquiera que necesite una máquina de trabajo excelente. El precio es un poco elevado, pero es lo que cabe esperar de un Ultrabook Samsung Galaxy. Queda por ver cómo será el rendimiento real, la calidad de sonido, la ventilación y demás, pero esperemos que esas cifras sean tan impresionantes como lo que hemos visto hasta ahora.