Estas muestras de la cámara del Samsung Galaxy S23 Ultra demuestran unas impresionantes capturas nocturnas y con zoom

Desde el principio contábamos con que el Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab) entraría en nuestro ranking de los teléfonos con mejores cámaras (opens in new tab) del mercado, y ahora estamos aún más seguros de ello, ya que se han filtrado unas supuestas muestras de la cámara, que muestran unas impresionantes habilidades fotográficas.

El usuario de Twitter Edwards Urbina (opens in new tab) ha publicado una serie de imágenes en las que se podemos ver la capacidad para la fotografía nocturna y con zoom del Galaxy S23 Ultra (compartido por NotebookCheck (opens in new tab)). Te las mostramos, y vamos a analizarlas.

En primer lugar, veamos las fotografías nocturnas. Urbina ha publicado dos fotos (opens in new tab)hechas presumiblemente en el modo normal, junto con otras realizadas con el modo nocturno activado (o quizás con el rumoreado modo de astrofotografía).

Image 1 of 4 (Image credit: Edwards Urbina) (Image credit: Edwards Urbina) (Image credit: Edwards Urbina) (Image credit: Edwards Urbina)

Como podéis ver, las fotos hechas con el modo normal están prácticamente en negro, lo cual nos permite apreciar lo oscuro que era el contexto en el que se hicieron las fotografías, mientras que las capturas realizadas con el modo nocturno nos muestran unos resultados increíblemente brillantes, y con plenitud de detalles.

Si bien están lejos de ser perfectas, ya que se aprecia algo de ruido, algunos detalles borrosos, un color poco natural en el follaje y no están perfectamente enfocadas, lo cierto es que dada la poca luz que realmente había disponible, resulta increíble lo buenos que son los resultados.

Ahora, pasemos a ver las fotos con zoom, aparentemente hechas con zoom 1x, 3x, 10x y 30x:

Los móviles Ultra de Samsung siempre destacan cuando se trata de la capacidad de hacer zoom, por lo que no es de extrañar que estas fotografías sean muy buenas, sobre todo las tres primeras, ya que el teléfono probablemente pueda hacer zoom óptico a esas distancias. Sin embargo, el zoom 30x también parece bastante detallado, aunque no tan nítido como los otros, y teniendo en cuenta que el zoom óptico del Samsung Galaxy S23 Ultra probablemente alcance un máximo de 10x, es impresionante.

De hecho, el filtrador @UniverseIce (opens in new tab) afirma que esta captura se ve tan bien como una con zoom 20x del Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab), así que aunque el alcance óptico no sea mayor este año, la calidad general de las capturas con zoom, y en particular el zoom digital, podría ser mejor este año.

Por supuesto, sólo son unas pocas fotos, y no podemos asegurar que sean auténticas, ni tenemos comparaciones frente a frente con otras fotos iguales hechas con el Galaxy S22 Ultra u otros teléfonos. Así que no hay que fiarse demasiado de estas muestras filtradas, pero eso no quita que parecen prometedoras.

Sabremos lo buenas que son exactamente las cámaras del Samsung Galaxy S23 Ultra cuando sea presentado oficialmente en el evento del 1 de febrero (opens in new tab), junto con los demás modelos de la gama.

El zoom tiene muy buena pinta, pero el año que viene tiene que ser mejor todavía

Por todo lo que hemos visto y escuchado hasta ahora, parece probable que el Samsung Galaxy S23 Ultra se convierta en el nuevo rey del ranking de móviles con las mejores cámaras, sustituyendo a su propio predecesor, el Galaxy S22 Ultra.

Con una nueva cámara principal de 200MP y mejoras tanto en la fotografía nocturna como en el zoom, esperamos ver bastantes mejoras en la experiencia fotográfica del nuevo móvil, pero el año que viene la compañía debería centrarse aún más en las mejoras del zoom.

Podría decirse que Samsung está a la cabeza de la fotografía con zoom en este momento, ya que los teléfonos rivales no ofrecen zoom óptico 10x, pero pronto podrían ponerse al día. Google se está acercando poco a poco, con el zoom óptico 5x que ofrece el Pixel 7 Pro (opens in new tab), y se dice que Apple pondrá una cámara periscópica en el iPhone 15 Ultra (opens in new tab).

Mientras tanto, Samsung no ha hecho mucho para impulsar la fotografía con zoom en los últimos años. El software ha mejorado, pero las mejoras de hardware han sido mínimas, y no ha habido ningún cambio en la distancia máxima del zoom óptico en los teléfonos Ultra.

Así que, si la compañía quiere mantener su liderazgo, debe trabajar en ofrecer más de 10x de zoom óptico, y/o algunos otros trucos, como el zoom óptico continuo que ofrece el Sony Xperia 1 IV (opens in new tab).