Se filtra el primer vídeo del Samsung Galaxy S23 Ultra en el mundo real - Así es el tope de gama

No os penséis que es fácil filtrar todo lo que escuchamos a diario sobre el Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) para traeros sólo lo más fiable e interesante. La última información que ha visto la luz, y que merece que compartamos con vosotros, es un vídeo filtrado del Galaxy S23 "en carne y hueso".

Compartido en Twitter por @sondesix (opens in new tab) (la publicación original es de Instagram), este nuevo vídeo parece haber sido grabado por un vendedor de Nicaragua. En este vídeo, podemos ver el Galaxy S23 Ultra en color verde en la mano del autor, y también se incluye una breve captura de las cámaras del móvil en acción.

No es que este vídeo nos muestre algo que no hayamos escuchado hasta ahora, pero sí que es la primera vez que podemos ver el teléfono sucesor del Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) en el mundo real, y no en imágenes promocionales o renders.

A continuación puedes ver el tuit con el vídeo en cuestión:

Galaxy S23 Ultra in Green. pic.twitter.com/OEMkAEaKiGJanuary 21, 2023 See more

Elige tu color

También podemos ver fotos del Samsung Galaxy S23 Ultra en negro, verde, crema y lavanda, los mismos colores que han sido publicados previamente por otras fuentes (opens in new tab)no oficiales. Viendo cómo todo coincide, parece que la información anticipada es correcta en gran medida.

La misma fuente también ha publicado fotos (opens in new tab)del Samsung Galaxy S23 Ultra en color crema, que parecen haber sido conseguidas de Facebook Marketplace. Está claro que el móvil está llegando a las tiendas de todo el mundo, de ahí la última tanda de filtraciones.

Ha habido una avalancha de filtraciones del Galaxy S23 en las últimas semanas, y Samsung realmente no tiene mucho más que revelar. La presentación oficial de los nuevos terminales, incluido el modelo Ultra, tendrá lugar en el próximo evento Samsung Unpacked (opens in new tab), el miércoles 1 de febrero.

Un móvil bien filtrado

Estamos acostumbrados a informar sobre las filtraciones de los próximos teléfonos que están en camino, desde el Google Pixel 8 (opens in new tab) hasta el iPhone 15 (opens in new tab) de Apple, pero incluso siendo esto algo habitual, la cantidad de información sobre los Galaxy S23 es tan cuantiosa que llama la atención.

Eso puede molestar a los ejecutivos de Samsung: sin duda quieren mantener en secreto todo lo posible hasta la gran presentación oficial de sus próximos móviles, ya que toda esta información filtrada puede diluir la emoción en torno al gran lanzamiento de los Samsung Galaxy S23 en febrero.

Por otro lado, el hecho de que se filtre tanto es también una señal de interés por el buque insignia. Es preferible que las filtraciones te fastidien las sorpresas, a que no se hable absolutamente nada sobre los terminales, cosa que sí que pasa con los móviles de otras marcas.

El problema es que una vez que un dispositivo está en producción, en lugar de ser desarrollado dentro de una empresa a puerta cerrada, hay una gran cantidad de terceros involucrados. Eso hace que sea muy difícil mantenerlo todo bajo control, tal y como le está pasando a Samsung antes del evento del 1 de febrero.