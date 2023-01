Unos renders filtrados del Samsung Galaxy S23 nos muestra una selección de colores que no nos emociona nada

Ya habíamos escuchado anteriormente de varias fuentes que los Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) podrían comercializarse en solo cuatro colores distintos, pero lo que todavía no habíamos visto es cómo se verán realmente esos tonos. Eso es lo que parece haberse revelado ahora.

El filtrador SnoopyTech (opens in new tab) ha compartido unos renders del Galaxy S23 y del Galaxy S23 Ultra, en los que se muestran en los cuatro rumoreados colores, que son: "Cotton Flower" (un tono crema o beige), "Misty Lilac" (rosa claro), "Botanic Green" (verde) y "Phantom Black" (negro).

Si esta filtración, y las anteriores, están en lo cierto, y esos dos modelos estarán disponibles en los mismos colores, entonces lo más probable es que el Galaxy S23+ se comercialice también en los mismos cuatro tonos, aunque no aparezca en estos renders.

Image 1 of 2 Renders filtrados del Samsung Galaxy S23 en cuatro colores. (Image credit: Samsung)

Renders filtrados del Samsung Galaxy S23 Ultra en cuatro colores. (Image credit: Samsung)

Por supuesto, nos tenemos la seguridad de que estos renders sean precisos, aunque la fuente afirma haber "confirmado" (opens in new tab) que estas imágenes son exactas. Además, algunos de estos colores se han mostrado en otras imágenes, y el diseño de los teléfonos que se muestra coincide con el de otras afirmaciones.

Concretamente, se espera que el Samsung Galaxy S23 estándar tendrá un nuevo diseño para las cámaras traseras, que no contará con ese módulo metálico que tiene el del Samsung Galaxy S22 (opens in new tab)para las cámaras, sino que las lentes salen de la parte trasera una por una de forma independiente. Ese es el principal cambio visual que esperamos.

Una selección de colores aburrida, pero todavía hay esperanza

Aunque no es la primera vez que se mencionan estos colores para la serie Samsung Galaxy S23, existe la posibilidad de que esta filtración sea errónea o esté incompleta.

Samsung suele ofrecer una selección de colores ligeramente diferente para sus modelos Ultra que para los demás modelos de la misma gama, por lo que parece extraño que las opciones sean idénticas en este caso.

Además, la compañía a veces ofrece tonos exclusivos en su página web que podrían no estar incluidos aquí, y se sabe que también lanzará colores adicionales más adelante. Así que es posible que haya otras opciones.

Y francamente, esperamos que sea así, ya que la gama Samsung Galaxy S22 está disponible en más opciones de color, y no solo en mayor cantidad, sino que también hay colores mucho más llamativos como el Bora Purple (violeta) y el borgoña.

Por otro lado, todos los colores que se muestran en estos renders son más bien apagados, y aunque el modelo verde es sin duda un poco más interesante, también había una opción verde el año pasado, por lo que no es nada nuevo. Por eso, esperamos que ofrezcan más tonos, porque eso ayudaría a estos móviles a destacar entre los mejores teléfonos Android (opens in new tab).