Samsung Galaxy S23 renders tonen veilige kleurenopties

We hebben eerder van meerdere bronnen gehoord dat de Samsung Galaxy S23 slechts vier kleurenopties zou hebben. Wat die kleuren zouden zijn, wisten we nog niet... tot vandaag dan.

Leaker SnoopyTech (opens in new tab) heeft renders gedeeld van de Samsung Galaxy S23 en Samsung Galaxy S23 Ultra in vier kleuren: Cotton Flower (een crème kleur), Misty Lilac, Botanic Green en Phantom Black.

Als dit gerucht klopt en deze twee telefoons elk in vier kleuren verschijnen, dan zal hetzelfde van toepassing zijn op de Samsung Galaxy S23 Plus. Die wordt echter niet in het lek vermeld.

We mogen deze renders natuurlijk niet zomaar geloven, maar de bron beweert wel 'bevestigd' (opens in new tab) te hebben dat deze beelden accuraat zijn. Sommige kleuren zijn daarnaast al in andere afbeeldingen getoond en ook het ontwerp ligt in lijn met onze verwachtingen.

De standaard Samsung Galaxy S23 lijkt wel een nieuw camera-ontwerp te krijgen. Het metalen stukje dat rond de camera's van de Galaxy S22 zit, is namelijk niet meer te zien. Daarmee ligt het ontwerp dichter bij de Galaxy S22 Ultra. Daarmee hebben ook meteen de belangrijkste visuele verandering gehad.

Saai is niet noodzakelijk slecht

Hoewel dit niet de eerste keer is dat we deze kleuren voor Samsung Galaxy S23 horen, kan er alsnog informatie ontbreken. Samsung biedt namelijk meestal een andere selectie kleuren voor de Ultra-smartphones dan voor de rest. Het zou daarom vreemd zijn als de basis Galaxy S22 en de Galaxy S22 Ultra in dezelfde kleuren zouden verschijnen.

Wij hopen dat de kleurenselectie onvolledig of (deels) fout is, aangezien de Galaxy S22 bijvoorbeeld in het verfrissende Bora Paars beschikbaar was. Alle kleuren in dit lek lijken redelijk saaie, matte tinten en de groene optie is jammer genoeg de meest interessante. Hopelijk voegt Samsung nog een meer unieke kleur toe, aangezien we het voorbije jaar al heel veel groene Android-smartphones hebben gezien, zoals de OnePlus 10 Pro en Google Pixel 7.