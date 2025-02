Grootste Google Pixel 9a lek tot nu toe onthult kleuren en lijkt de dood van de camerabalk te bevestigen

Het is een grote dag voor de Google Pixel 9a, aangezien we eerder al gelekte afbeeldingen van hoesjes voor de aankomende Android-smartphone zagen. Nu lijken de kleuren die in die afbeeldingen te zien waren, bevestigd te worden door verdere gelekte beelden, dit keer van de telefoons zelf.

Android Headlines toonde de veronderstelde renders van de Google Pixel 9a in vier kleuren die overeenkomen met de afbeeldingen van de hoesjes: Porcelein (wit), Obsidian (zwart), Peony (roze) en Iris (paars).

Daarnaast bevestigen deze beelden ook iets anders over de Pixel 9a, namelijk dat Google het cameradesign verandert. We kunnen in de gelekte renders zien dat de camerabalk (die over de behuizing loopt, zoals te zien bij andere Pixel 9-telefoons) verdwenen is en vervangen wordt door een platte camerabult, zoals eerdere lekken aangaven.

Deze wijziging heeft gemengde reacties uitgelokt, hoewel het eerlijk is te zeggen dat veel mensen niet bijzonder enthousiast zijn over het vernieuwde design.

(Image credit: Android Headlines)

De batterij verbeteren

Andere geruchten over het design van de Pixel 9a omvatten dat de smartphone iets groter wordt, namelijk 154 x 73 x 8,9 mm, wat ruimte biedt voor een grotere batterij. Inderdaad, dit zou een batterij van 5.000mAh kunnen zijn als de geruchten kloppen (waardoor hij de Pixel 8a en Pixel 9 overtreft).

In theorie hoeven we niet te lang te wachten voordat Google de Pixel 9a onthult en we ontdekken hoe nauwkeurig de geruchten zijn. 19 maart, nog iets meer dan een maandje, wordt genoemd als de verwachte aankondigings- en pre-orderdatum, voorafgaand aan een mogelijke verkoopdatum een week later.