Google Pixel 9a kan probleem met design van voorganger oplossen

De Google Pixel 8a is over het algemeen geen lelijke telefoon en hij is zelfs goed bestand tegen water. Toch zijn de schermranden wel erg dik en is het storend dat de onderste schermrand wat dikker is dan de andere. Dit zorgt ervoor dat de Google Pixel 8a er vanaf de voorkant veel goedkoper uitziet dan hij daadwerkelijk is. Een nieuwe gelekte afbeelding suggereert echter dat dit misschien niet het geval is op de Google Pixel 9a.

De afbeelding hieronder werd gedeeld door Evan Blass, een betrouwbare leaker, via 9to5Google. Het lijkt erop dat het een officieel promobeeld van de Pixel 9a zou kunnen zijn. De resolutie wel wat laag en je kunt hier alleen de voorkant van de telefoon zien, maar we krijgen een duidelijke blik op de schermranden. Die zijn weliswaar nog steeds groot, maar zien er symmetrischer uit tegenover die van de Google Pixel 8a.

(Image credit: Evan Blass)

Het andere detail in deze afbeelding is dat het lijkt alsof de selfiecamera een grotere lens heeft dan die van de Pixel 8a. Hij lijkt meer op de 10,5MP-selfiecamera van de Google Pixel 9, dus misschien maakt die hier een terugkeer.

De strijd met Apple breekt los

We zullen er waarschijnlijk snel achter komen, want uit lekken blijkt dat de Google Pixel 9a op 19 maart zou kunnen worden aangekondigd. Als dat zo is, dan zal het toestel waarschijnlijk rechtstreeks concurreren met de iPhone SE 4, die volgens de geruchten deze week al wordt gelanceerd.

Op basis van de bovenstaande afbeelding en andere lekken, zou de Google Pixel 9a een moderner ontwerp kunnen hebben dan Apple's nieuwe telefoon. De iPhone SE 4 zal namelijk hoogstwaarschijnlijk een notch hebben bovenaan in plaats van een punch-hole selfiecamera.

De achterkant van de Google Pixel 9a maakt misschien niet zoveel indruk, omdat lekken suggereren dat Google de camerabalk van andere recente Pixels weglaat en de lenzen in plaats daarvan bijna gelijk met de achterkant van de telefoon zitten. Het is een vreemde verandering waardoor de Pixel 9a qua design sterker verschilt van de rest van de serie dan de voorbije jaren. Maar misschien is dat precies wat Google wil.