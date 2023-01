Todas las especificaciones y precios de los Samsung Galaxy S23 han sido detallados en nuevas y enormes filtraciones

Algunos móviles se filtran más que otros, y en el caso del Samsung Galaxy S23 (opens in new tab), parece que supera a todos los demás. Si ya sabíamos prácticamente todo lo que ofrecerán los próximos buques insignia de Samsung, ahora, una nueva filtración enorme ha desvelado la lista completa de especificaciones de los tres teléfonos.

Empezando por el Samsung Galaxy S23 estándar, según la lista filtrada por WinFuture (opens in new tab), este móvil contará con una pantalla AMOLED de 6.1 pulgadas y resolución 1080 x 2340 con una tasa de refresco de 120Hz (que es capaz de bajar hasta los 48Hz cuando, no haga falta más, para ahorrar batería). La pantalla al parecer tendrá 425 píxeles por pulgada (lo que sugiere que el tamaño del panel esté más cerca de las 6.06 pulgadas), ofrecerá soporte HDR10+, y estará protegida por Gorilla Glass Victus 2.

Otras especificaciones filtradas incluyen el chip Snapdragon 8 Plus Gen 2, 8GB de RAM, 128GB o 256GB d almacenamiento, y una batería de 3.900mAh con una velocidad de carga por cable de 25W e inalámbrica de 10W.

Parece que volverá a contar con tres cámaras en su parte trasera: una principal de 50MP con un apertura f/1.8, una ultra gran angular de 12MP f/2.2 y un teleobjetivo de 10MP f/2.4 capaz de hacer zoom óptico 3x. Por delante, según la filtración el S23 contará con una cámara selfie de 12MP. Respecto al sistema, sería Android 13 con la capa de personalización One UI 5.1 de Samsung.

Por último, también se especifican unas dimensiones de 146.3 x 70.9 x 7.6mm y un peso de 167g, una certificación de resistencia al agua y al polvo IP68, y los colores negro, beige o blanco roto, verde y violeta.

(Image credit: WinFuture)

Pasando a hablar del Samsung Galaxy S23+, en el listado de especificaciones pone que contará con las mismas cámaras, software, resistencia al agua, chip y RAM que el Galaxy S23 estandár, y parece que los colores en los que se podrá comprar el móvil también son los mismos.

Si bien el S23+ es casi idéntico que el S23 en la mayoría de los aspectos, difiere en algunas cosas. Por ejemplo, la pantalla del S23+ es de 6.6 pulgadas con 393 píxeles por pulgada.

También parece que cambia el almacenamiento, ya que en este caso, según la filtración, se podrá elegir entre 256GB y 512GB, y la batería también es de más capacidad que la del S23 estándar, siendo la del S23+ de 4.700mAh, además de soportar una carga por cable más rápida de 45W (la carga inalámbrica es igual, de 10W).

Por supuesto, al tener una pantalla más grande, las dimensiones del dispositivo también cambian, que sería de 157.8 x 76.2 x 7.6mm, con un peso de 195g.

Por último está el Samsung Galaxy S23 Ultra, y la filtración de sus especificaciones procede en este caso del filtrador @BillbilKun (opens in new tab) (a través de NotebookCheck (opens in new tab)), que además ha compartido lo que parecen ser imágenes oficiales que muestran las especificaciones. Puedes verlas a continuación:

La lista de especificaciones del Samsung Galaxy S23 Ultra que han filtrado. (Image credit: @BillbilKun)

En este listado de especificaciones filtrado, vemos que el Galaxy S23 Ultra contará con una pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas y resolución 1440 x 3088, con una tasa de refresco variable entre 1Hz y 120Hz. Al parecer, la pantalla tiene 500 píxeles por pulgada, es compatible con HDR10+ y está protegida por Gorilla Glass Victus 2.

También se menciona el chip Snapdragon 8 Gen 2, la opción de elegir entre 8GB o 12GB de RAM, junto con 256GB, 512GB o 1TB de almacenamiento, y una batería de 5.000mAh con carga de 45W por cable y 10W inalámbrica.

La cámara aparentemente incluye un sensor principal de 200MP con apertura f/1,7, un ultra gran angular de 12MP f/2,2, un teleobjetivo de 10MP f/2,3 con zoom óptico 3x y un periscopio de 10MP f/4,9 con zoom óptico 10x. También se menciona una cámara frontal de 12MP, Android 13 y One UI 5.1.

Las dimensiones que se indican en el listado son de 163.4 x 78.1 x 8.9mm, con un peso de 233g, también se menciona una certificación de resistencia al agua y al polvo de IP68, y los colores verde, negro, crema y lavanda (que probablemente coincidan con los tonos que se han mencionado para el Galaxy S23 y S23+).

Por si toda esta no fuera información suficiente por hoy del Samsung Galaxy S23, también ha habido una filtración que ha hablado de precios, procedente de 9to5Google (opens in new tab), que dicen haber podido ver los precios que tendrán los móviles en Australia.

Según esto, el Samsung Galaxy S23 partirá de 1.350 dólares australianos, el Galaxy S23+ de 1.650 dólares australianos y el Galaxy S23 Ultra de 1.950 dólares australianos.

Si bien no vamos a perder el tiempo haciendo la conversión a euros de esas cantidades, ya que nunca coinciden con los precios reales en España, lo que sí que podemos deducir de estas cifras es que para los tres móviles, hablamos de unos precios 100 dólares australianos más altos que lo que costaron los Galaxy S22, por lo que es posible que veamos subidas de precio similares en los demás países, incluido el nuestro.

Dicho esto, si las especificaciones que se han filtrado anteriormente son correctas, en el caso del Galaxy S23+ y el S23 Ultra, al menos podrás disfrutar de más almacenamiento por ese precio inicial, por lo que, mirándolo desde esa perspectiva, puede que sólo sea el Samsung Galaxy S23 estándar el que acabe pareciendo excesivamente caro.

Pequeñas diferencias que ya habíamos escuchado antes

Aunque se trata de las especificaciones más completas que hemos visto hasta ahora de estos teléfonos, la mayoría de estos detalles ya se habían filtrado con anterioridad, y esta última filtración coincide con las anteriores, por lo que hay muchas posibilidades de que sean correctas.

De ser así, las principales diferencias entre la gama S23 y la gama Galaxy S22 las encontraremos en el chip, y, en el caso del Galaxy S23 Ultra, en la cámara principal.

Los modelos estándar y Plus también parecen tener baterías ligeramente más grandes y mejores cámaras selfie que sus predecesores, y el cristal protector Gorilla Glass podría ser mejorado en los tres teléfonos.

Sin embargo, muchas de las especificaciones principales son idénticas a las de los Galaxy S22, incluidas las pantallas, la mayoría de las cámaras y la batería del S23 Ultra. Así que si ya tienes uno de los mejores móviles de Samsung (opens in new tab), puede que no sientas la necesidad de renovarlo este 2023.